El Banco Popular de China intensifica los controles para limitar la volatilidad del yuan

La sede del Banco Popular de China (PBOC) en Beijing, China. REUTERS/Tingshu Wang

El Banco Popular de China (PBOC) reafirmó su compromiso de evitar que el tipo de cambio del yuan experimente movimientos abruptos, intensificando así sus esfuerzos para frenar la apreciación acelerada de la moneda. De acuerdo con el informe anual de estabilidad financiera publicado el viernes, la entidad aseguró que mantendrá la flexibilidad cambiaria, pero reforzará la gestión de expectativas para limitar los “riesgos de sobrerreacción” en la cotización del yuan. En el documento, el banco central repitió su promesa de mantener la moneda “básicamente estable en un equilibrio razonable”.

El mensaje de la autoridad monetaria se produjo después de que fijara el tipo de cambio oficial del yuan en 7,0358 unidades por dólar, un valor 301 puntos básicos inferior al promedio estimado por operadores y analistas consultados por Bloomberg, lo que marcó la mayor diferencia desde que la encuesta comenzó en 2018. Esta decisión se dio luego de que el yuan extraterritorial superara el umbral psicológico de 7 por dólar el jueves, nivel que no alcanzaba desde septiembre de 2024.

Zhaopeng Xing, estratega senior de Australia & New Zealand Banking Group, indicó a Bloomberg que esta medida “envía una señal de que el Banco Popular de China no desea que el yuan se aprecie demasiado rápido”, en línea con recientes compromisos adoptados en reuniones de política monetaria para evitar un exceso de volatilidad. Aunque la referencia oficial fue más baja que la esperada por el mercado, representó una mejora respecto a la sesión anterior, y el yuan extraterritorial se estabilizó en 7,0043 tras haber ganado terreno en jornadas recientes.

La estrategia del PBOC se produce en un contexto en el que bancos de inversión como Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp. anticipan que la moneda china superará ampliamente el nivel de 7 por dólar en 2026. Dentro de China, varios economistas y exfuncionarios del banco central han abogado por un yuan más fuerte para reorientar la economía hacia el consumo interno y aliviar tensiones comerciales.

Analistas de China Minsheng Bank consideran que la liquidación estacional de divisas podría respaldar al yuan a comienzos de 2026. No obstante, advierten que la política de fijación oficial para evitar ganancias bruscas, sumada a la desaceleración en la caída del dólar, dificultará que la moneda china supere el umbral de 6,9 por dólar en el corto plazo. El banco también destacó que las recientes compras puntuales de dólares por parte de bancos estatales contribuirán a frenar apuestas especulativas y a evitar una apreciación unilateral del yuan.

Una bandera china ondea en la sede de un banco comercial en una calle financiera cerca de la sede del Banco Popular de China, el banco central de China, en el centro de Beijing. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

En paralelo, el Banco Popular de China afirmó en una declaración publicada en su sitio web que aplicará políticas macroeconómicas más proactivas, asegurando una liquidez abundante y defendiendo el papel decisivo del mercado en la formación del tipo de cambio. La institución subrayó su intención de avanzar en el apoyo financiero para abordar los riesgos de deuda de las plataformas de financiamiento y fortalecer la gestión macroprudencial en el sector inmobiliario, al tiempo que trabaja para prevenir riesgos financieros sistémicos en sectores clave.

(Con información de Reuters y Bloomberg)