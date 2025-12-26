Mundo

El Banco Popular de China intensifica los controles para limitar la volatilidad del yuan

Analistas advierten que la estrategia oficial dificultará que la moneda supere el umbral de 6,9 por dólar en el corto plazo, mientras se refuerza la supervisión sobre riesgos financieros

Guardar
La sede del Banco Popular
La sede del Banco Popular de China (PBOC) en Beijing, China. REUTERS/Tingshu Wang

El Banco Popular de China (PBOC) reafirmó su compromiso de evitar que el tipo de cambio del yuan experimente movimientos abruptos, intensificando así sus esfuerzos para frenar la apreciación acelerada de la moneda. De acuerdo con el informe anual de estabilidad financiera publicado el viernes, la entidad aseguró que mantendrá la flexibilidad cambiaria, pero reforzará la gestión de expectativas para limitar los “riesgos de sobrerreacción” en la cotización del yuan. En el documento, el banco central repitió su promesa de mantener la moneda “básicamente estable en un equilibrio razonable”.

El mensaje de la autoridad monetaria se produjo después de que fijara el tipo de cambio oficial del yuan en 7,0358 unidades por dólar, un valor 301 puntos básicos inferior al promedio estimado por operadores y analistas consultados por Bloomberg, lo que marcó la mayor diferencia desde que la encuesta comenzó en 2018. Esta decisión se dio luego de que el yuan extraterritorial superara el umbral psicológico de 7 por dólar el jueves, nivel que no alcanzaba desde septiembre de 2024.

Zhaopeng Xing, estratega senior de Australia & New Zealand Banking Group, indicó a Bloomberg que esta medida “envía una señal de que el Banco Popular de China no desea que el yuan se aprecie demasiado rápido”, en línea con recientes compromisos adoptados en reuniones de política monetaria para evitar un exceso de volatilidad. Aunque la referencia oficial fue más baja que la esperada por el mercado, representó una mejora respecto a la sesión anterior, y el yuan extraterritorial se estabilizó en 7,0043 tras haber ganado terreno en jornadas recientes.

La estrategia del PBOC se produce en un contexto en el que bancos de inversión como Goldman Sachs Group Inc. y Bank of America Corp. anticipan que la moneda china superará ampliamente el nivel de 7 por dólar en 2026. Dentro de China, varios economistas y exfuncionarios del banco central han abogado por un yuan más fuerte para reorientar la economía hacia el consumo interno y aliviar tensiones comerciales.

Analistas de China Minsheng Bank consideran que la liquidación estacional de divisas podría respaldar al yuan a comienzos de 2026. No obstante, advierten que la política de fijación oficial para evitar ganancias bruscas, sumada a la desaceleración en la caída del dólar, dificultará que la moneda china supere el umbral de 6,9 por dólar en el corto plazo. El banco también destacó que las recientes compras puntuales de dólares por parte de bancos estatales contribuirán a frenar apuestas especulativas y a evitar una apreciación unilateral del yuan.

Una bandera china ondea en
Una bandera china ondea en la sede de un banco comercial en una calle financiera cerca de la sede del Banco Popular de China, el banco central de China, en el centro de Beijing. REUTERS/Kim Kyung-Hoon

En paralelo, el Banco Popular de China afirmó en una declaración publicada en su sitio web que aplicará políticas macroeconómicas más proactivas, asegurando una liquidez abundante y defendiendo el papel decisivo del mercado en la formación del tipo de cambio. La institución subrayó su intención de avanzar en el apoyo financiero para abordar los riesgos de deuda de las plataformas de financiamiento y fortalecer la gestión macroprudencial en el sector inmobiliario, al tiempo que trabaja para prevenir riesgos financieros sistémicos en sectores clave.

(Con información de Reuters y Bloomberg)

Temas Relacionados

chinabanco central

Últimas Noticias

Arabia Saudita exigió el retiro de separatistas tras bombardeos en Yemen

Riad habría lanzado ataques aéreos como advertencia al Consejo de Transición del Sur, que avanzó en provincias clave, elevando la confrontación con fuerzas aliadas respaldadas por Emiratos Árabes Unidos

Arabia Saudita exigió el retiro

Rusia avanza sobre Donetsk y Zaporizhzia, mientras Ucrania consolida posiciones clave en el noreste

Kiev confirmó la retirada de Síversk y combates en Huliaipole, pero reportó progresos en Kúpiansk y resistencia en Pokrovsk, en un frente marcado por ofensivas rusas y defensas ucranianas

Rusia avanza sobre Donetsk y

Israel reconoció oficialmente a Somalilandia como Estado independiente y soberano

El reconocimiento convierte a Israel en el primer Estado miembro de las Naciones Unidas en otorgar reconocimiento formal a la región separatista de Somalia

Israel reconoció oficialmente a Somalilandia

Detuvieron en Paraguay a un ex jefe policial condenado por la trama golpista de Bolsonaro cuando intentaba huir del país

Silvinei Vasques fue arrestado en el aeropuerto internacional de Asunción luego de romper la tobillera electrónica que monitoreaba su arresto domiciliario en Brasil

Detuvieron en Paraguay a un

Zelensky condicionó la celebración de elecciones en Ucrania al respaldo internacional y a nuevas garantías de seguridad

Estados Unidos propuso organizar comicios durante la ley marcial, pero el país europeo exige respaldo logístico y medidas de protección

Zelensky condicionó la celebración de
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
En México se registraron más

En México se registraron más de 492 mil llamadas para reportar violencia familiar en 2025: estos son los estados con más casos

Desaparecen seis adolescentes en Tabasco mientras estaban bajo custodia del INM

Bloqueos y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 26 de diciembre: carga vehicular en la autopista México-Querétaro, Plaza de Cobro Tepotzotlán

El dólar cerró a $1.475 por sexto día consecutivo, mientras se extinguen las expectativas de devaluación

Multas de tránsito en CDMX 2026: ¿Quiénes podrán obtener hasta 90% de descuento?

INFOBAE AMÉRICA
Arabia Saudita exigió el retiro

Arabia Saudita exigió el retiro de separatistas tras bombardeos en Yemen

Rusia avanza sobre Donetsk y Zaporizhzia, mientras Ucrania consolida posiciones clave en el noreste

Detenido uno de los condenados por golpe de Estado cuando pretendía huir a El Salvador con identidad falsa

Atos vende sus operaciones en América Latina a la empresa brasileña Semantix

Farmacéuticos de AP advierten del riesgo de mezclar el consumo de alcohol con medicamentos

ENTRETENIMIENTO

El reencuentro navideño de Arnold

El reencuentro navideño de Arnold Schwarzenegger y su exesposa María Shriver a 14 años de su escandaloso divorcio

La película que es un orgullo para James Cameron: “Sigue siendo relevante en la actualidad”

El final explicado de Stranger Things 5, volumen 2: la confesión de Will, los recuerdos de Vecna y la verdad del Upside Down

Rob Kardashian prepara su gran regreso a The Kardashians: “Definitivamente quiero estar en la temporada 8”

Ralph Fiennes impacta con su transformación total para “28 Años Después: El Templo de los Huesos”