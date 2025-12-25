Mundo

Turquía arrestó a más de cien presuntos integrantes del Estado Islámico que planeaban ataques en Navidad y Año Nuevo

La fiscalía de Estambul aseguró que los sospechosos preparaban atentados contra celebraciones de no musulmanes. La operación incluyó redadas en 124 puntos de la ciudad y la incautación de armas

Guardar
Policías turcos montan guardia ante
Policías turcos montan guardia ante una zona acordonada ante la iglesia de Santa María, en Estambul, Turquía, el domingo 28 de enero de 20214. Dos personas enmascaradas atacaron una iglesia en Estambul y mataron a una persona (AP Foto/Emrah Gurel)

Las autoridades turcas detuvieron a 115 personas sospechosas de integrar el grupo terrorista Estado Islámico, a las que acusaron de preparar ataques durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo en Turquía, según informó este jueves la fiscalía de Estambul.

De acuerdo con las primeras investigaciones, la Policía recibió información de inteligencia que apuntaba a planes de atentados contra “no musulmanes en particular” durante las festividades, y puso en marcha una operación antiterrorista para neutralizar la amenaza.

La intervención se materializó en redadas simultáneas en 124 ubicaciones de Estambul. En ese despliegue, las fuerzas de seguridad capturaron a 115 de los 137 sospechosos buscados, mientras que 22 seguían sin ser detenidos al cierre del parte oficial.

Las autoridades reportaron el decomiso de varias pistolas y munición, además de documentación vinculada a la organización, sin ofrecer detalles sobre objetivos específicos, cronogramas operativos ni el grado de avance del supuesto plan.

El comunicado tampoco precisó si se trataba de una estructura con mando unificado o de múltiples células, ni si los sospechosos habían recibido instrucciones desde el exterior. La fiscalía indicó que la investigación continúa y que las fuerzas de seguridad mantienen operativos para localizar a los prófugos.

La alerta sobre atentados en fechas simbólicas tiene precedentes en Turquía: el Estado Islámico reivindicó el ataque del 1 de enero de 2017 contra el club Reina, en Estambul, en el que murieron 39 personas durante las celebraciones de Año Nuevo. Reuters reconstruyó entonces el impacto del ataque y el perfil del atentado como golpe contra un espacio asociado a la vida nocturna y el turismo.

Agentes de la policía turca
Agentes de la policía turca resguardan la zona tras un ataque atribuido al PKK cerca del Ministerio del Interior en Ankara (Europa Press/Archivo)

Aquel episodio dejó una marca en los dispositivos de seguridad en la ciudad y explica por qué cada fin de año se refuerzan los controles en zonas turísticas, centros comerciales, lugares de culto y áreas de ocio, con especial atención a puntos de alta concentración de público.

Aunque el Estado Islámico perdió su “califato” territorial en Irak y Siria, distintos análisis coinciden en que el grupo conserva capacidad para sostener redes clandestinas, propaganda y nodos regionales, con estructuras adaptativas que sobreviven a la presión policial y militar.

En paralelo, informes de Naciones Unidas han advertido sobre la persistencia de la amenaza vinculada al Estado Islámico y sus afiliados, incluyendo dinámicas de reclutamiento transnacional y riesgos asociados a combatientes extranjeros y redes de apoyo, un fenómeno que preocupa especialmente en corredores próximos a Medio Oriente y Asia Central.

Para Turquía, la frontera sur y el entorno regional siguen siendo un factor estructural del riesgo: el país quedó expuesto durante años a flujos de combatientes, contrabando y tramas logísticas vinculadas a la guerra en Siria, y las investigaciones antiterroristas suelen explorar conexiones entre células locales y redes externas.

El episodio ocurre además en un momento en que la actividad del Estado Islámico mantiene relevancia en el plano internacional: Estados Unidos anunció el 19 de diciembre de 2025 ataques contra objetivos del grupo en Siria tras un ataque mortal contra tropas estadounidenses, subrayando que la organización sigue operativa pese a sus derrotas territoriales.

Con las detenciones de esta semana, el foco inmediato pasa por la evidencia judicial: qué tan concretos eran los preparativos, qué capacidad real tenía la red para ejecutar atentados y si la investigación logra identificar financiamiento, facilitadores y posibles blancos, en un calendario —Navidad y Año Nuevo— que históricamente concentra tanto visibilidad pública como vulnerabilidades de seguridad.

(Con información de Reuters)

Temas Relacionados

TurquíaEstado IslámicoÚltimas Noticias AméricaEstambulTerrorismoAnkaraAtentado terrorista

Últimas Noticias

Zelensky anunció nuevos avances en el plan de alto el fuego con Rusia tras reunirse con emisarios estadounidenses

El presidente ucraniano señaló que la última propuesta busca congelar el frente en las líneas actuales, pero no resuelve el futuro de los territorios ocupados por Moscú

Zelensky anunció nuevos avances en

India autorizó dos nuevas aerolíneas tras las cancelaciones masivas de vuelos

El Gobierno concedió autorizaciones iniciales a dos nuevas compañías en medio del escrutinio regulatorio a IndiGo, cuyas cancelaciones afectaron a miles de pasajeros en todo el país

India autorizó dos nuevas aerolíneas

Polonia interceptó un avión ruso en el Báltico y reforzó la seguridad en la frontera con Bielorrusia tras la detección de globos

La respuesta incluyó el despliegue de cazas en aguas internacionales, el monitoreo de objetos no tripulados que ingresaron desde el este y restricciones temporales a la aviación civil

Polonia interceptó un avión ruso

Israel abatió a un miembro de la unidad de élite iraní Fuerza Quds en una operación realizada en el sur del Líbano

Hasin Mahmud Marshad al-Juhari fue definido por las Fuerzas de Defensa como uno de los líderes de la unidad 840, dedicada a planear acciones terroristas contra territorio israelí

Israel abatió a un miembro

Rusia admite que no podrá recuperar su economía al menos hasta 2027 por más que termine la guerra con Ucrania antes

El pronóstico de Moscú anticipa que el crecimiento nacional se mantendrá por debajo de la media mundial hasta que concluyan dinámicas externas como las sanciones estadounidenses y los efectos de la invasión

Rusia admite que no podrá
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Uso de plaguicidas en frutas

Uso de plaguicidas en frutas y verduras: mitos y realidades

Este es el precio de la gasolina más barata y cara en Lima durante esta Navidad 2025

La Justicia ordenó a una prepaga cubrir un cuidador domiciliario las 24 horas para un jubilado con Parkinson

Científicos identifican un mecanismo que permite la proliferación temprana del cáncer de estómago

Proyecto Uno recupera su esencia noventera con ‘Back In Da House’: “Queríamos rescatar el sonido original de nosotros”

INFOBAE AMÉRICA
El temporal del mar en

El temporal del mar en Barcelona ciudad obliga a activar la alerta del plan de emergencia

Haaland hace caso a Guardiola como prueba la báscula

La candidata oficialista hondureña acusa al CNE de sucumbir ante el "fraude" y la "imposición extranjera"

Desde Dickens hasta Ronald Dahl, el exceso de peso se ha utlizado como un prejuicio para definir el carácter

Zelensky anunció nuevos avances en el plan de alto el fuego con Rusia tras reunirse con emisarios estadounidenses

ENTRETENIMIENTO

La sorprendente decisión de Ethan

La sorprendente decisión de Ethan Hawke sobre quién debería interpretarlo en una película biográfica

La historia real detras de “Marty Supreme”: ¿Quién fue el jugador de ping-pong que inspiró la película de Timothée Chalamet?

“Bridgerton” Temporada 4: Netflix lanzó el tráiler de la Parte 1 con sorpresas y nuevos rostros

La inspiración detrás de “El Grinch” que pocos conocen

Así fue el breve y accidentado paso de Sean Penn por “La familia Ingalls”