Pensó que había comprado una casa con su novio, a quien conoció en una aplicación de citas, pero resultó estafada

La víctima transfirió grandes sumas de dinero creyendo que avanzaba en la compra de una casa, siguiendo instrucciones de Kiehm y su supuesto socio inmobiliario (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ciudad de Nueva York fue escenario de un escándalo relacionado con estafas románticas. El jueves 18 de diciembre, la fiscalía de Manhattan anunció la acusación formal contra Brandon Dae Up Kiehm, de 45 años, por un presunto robo de alrededor de 272.000 dólares a una mujer con la que inició un vínculo sentimental a través de una aplicación de citas.

La investigación pone el foco sobre un patrón de manipulación y engaño que tuvo como propósito despojar a la víctima de sus ahorros, bajo el pretexto de una ficticia compraventa inmobiliaria.

La reciente acusación: cargos y modus operandi

Según informó Associated Press, en 2019, Kiehm, ocultando su verdadera identidad y utilizando el alias “Dae Up Lee Kim”, conoció a una mujer de 44 años en una app. Según la acusación presentada por el fiscal de distrito Alvin L. Bragg Jr., Kiehm se presentó como un profesional del sector financiero, supuestamente graduado de Stanford. Esta fachada buscaba generar confianza para avanzar con el engaño.

El caso tomó un giro en febrero de 2020, cuando Kiehm convenció a la víctima de invertir en la compra de una casa en Brooklyn mediante una subasta. Aprovechando que la mujer se encontraba fuera por razones de trabajo y no podía presentarse, Kiehm aseguró que él asistiría en representación de ambos.

El relato construido por Kiehm incluyó comunicaciones presuntamente con agentes inmobiliarios y una serie de solicitudes de dinero a través de cheques y transferencias bancarias. Le indicó a la mujer que habían quedado como segundos postores en la subasta y que, para mantener esa posición, era necesario enviar un cheque de caja al administrador de la propiedad. En este punto, la víctima, confiando en la versión de Kiehm y en la relación sentimental establecida, accedió y realizó un primer envío por 78.250 dólares.

La fiscalía de Manhattan acusa a Kiehm de manipular a su víctima con una falsa compraventa inmobiliaria en Brooklyn para sustraerle sus ahorros (Freepik)

Cómo se gestó la estafa: mecanismos y sumas sustraídas

La supuesta compra de la vivienda sirvió como pretexto para una escalada en las solicitudes de dinero. PEOPLE informó que, dos semanas después del primer pago, Kiehm le comunicó a la víctima —siempre bajo el argumento de complicaciones en la subasta— que era imprescindible transferir fondos adicionales. Esta vez, pidió transferencias bancarias a la misma persona que antes fungía como intermediario, presuntamente un agente inmobiliario que, en realidad, era un socio de Kiehm cuya identidad sigue sin conocerse.

De acuerdo con lo explicado por el fiscal Bragg, “le ordenó que enviara fondos adicionales al mismo supuesto corredor y le proporcionó información específica de la transferencia, incluyendo el banco y el número de cuenta”. Siguiendo las instrucciones, la víctima realizó dos transferencias por un total de 193.,750 dólares, desglosadas en un pago de 86.750 dólares y otro de 107.000 dólares. Adicionalmente, firmó un contrato de compraventa facilitado por el propio Kiehm, lo que reforzó la apariencia de legitimidad de la transacción.

El fiscal Bragg detalló que los fondos de la víctima “fueron enviados a los socios de Kiehm y retirados rápidamente en efectivo. Los fondos también se transfirieron a una cuenta conjunta de Kiehm y su socio, antes de ser retirados también en efectivo”. La estructura de la operación buscó dificultar el rastreo y la recuperación del dinero.

La totalidad del fraude ascendió a 272.000 dólares, que la víctima transfirió convencida de que avanzaba en la adquisición de una propiedad y el inicio de una nueva etapa junto a su pareja. Todo resultó ser una mentira urdida con detalle.

Brandon Dae Up Kiehm enfrenta cargos en Nueva York por estafa romántica tras robar 272,000 dólares a una mujer que conoció en Bumble (Imagen Ilustrativa Infobae)

El descubrimiento de la verdadera identidad

Associated Press comunicó que la farsa cayó cuando la víctima, en medio de dudas crecientes y señales de alarma, encontró una tarjeta de identificación con el nombre real de su pareja: Brandon Kiehm, un nombre que no reconocía. La investigación personal siguió, y pronto halló más documentos y correspondencia dirigidos a ese mismo nombre.

Finalmente, ante la evidencia, Kiehm admitió ante la mujer que su verdadero nombre era Brandon Dae Up Kiehm. La confirmación definitiva llegó cuando la mujer contactó de manera independiente al supuesto corredor inmobiliario de Brooklyn y este aseguró que Kiehm nunca había presentado una oferta por la propiedad señalada. El castillo de mentiras quedó así completamente al descubierto.

La denuncia fue formalizada en la fiscalía, lo que permitió la apertura de la causa y el procesamiento del acusado, quien quedó en libertad bajo fianza y enfrenta un cargo de hurto mayor en segundo grado.

Antecedentes penales y otros episodios de fraude

Este caso no constituye el primer antecedente penal de Brandon Dae Up Kiehm. La fiscalía y Associated Press documentan que en diciembre de 2017, Kiehm ya había sido condenado por delitos similares tras declararse culpable de los cargos de hurto mayor, robo de identidad y un plan para defraudar.

Los hechos previos ocurrieron entre julio y octubre de 2015, cuando Kiehm engañó a dos mujeres, a quienes sacó un total de 49.000 dólares bajo el pretexto de financiar un tratamiento contra el cáncer de un familiar. Además, le robó 800 dólares a un vecino y otros 13.000 dólares a un empleador que lo contrató como paseador de perros.

Por estos delitos recibió una condena de entre dos y seis años en prisión, aunque estuvo tras las rejas solamente un año y ocho meses antes de ser liberado. Los reiterados casos demuestran una conducta delictiva orientada a explotar la confianza de personas mediante relaciones personales cercanas o profesionales, utilizando siempre identidades falsas o información engañosa.

El fiscal Bragg advirtió sobre la magnitud de este tipo de delitos: “Las estafas románticas son muy comunes, y nuestra oficina está aquí para procesar conductas atroces como esta”. La investigación sobre el caso actual sigue abierta y las autoridades animan a posibles víctimas adicionales a dar un paso al frente.