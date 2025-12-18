Protestas masivas y violencia en Bangladesh tras la muerte del líder juvenil prodemocracia Sharif Osman Hadi

Los ataques alcanzaron las sedes de los diarios más influyentes de Bangladesh (Reuters)

Miles de manifestantes irrumpieron este viernes en las calles de Daca, capital de Bangladesh, tras conocerse la noticia de la muerte de Sharif Osman Hadi, líder juvenil y figura central del levantamiento prodemocracia de 2024 en este país.

La ola de protestas se desató de inmediato después de que se confirmara el fallecimiento de Hadi en un hospital de Singapur, donde recibía tratamiento por las heridas sufridas en un atentado a tiros el pasado 12 de diciembre.

El anuncio de la muerte de este hombre, de 32 años, generó movilizaciones masivas y acciones violentas contra diferentes edificios de la capital.

Autoridades bangladesíes informaron, que al menos tres incendios afectaron infraestructuras relevantes, entre ellas la sede del diario Daily Star y el edificio que alberga a Prothom Alo, los dos periódicos de mayor influencia en el país.

Organizaciones universitarias exigieron la conformación de comités de ley y orden multipartidarios (Reuters)

Las fuerzas del orden emplearon gases lacrimógenos para dispersar a quienes reclamaban explicaciones por la supuesta protección a los agresores de Hadi.

De acuerdo con la reportera Zyma Islam, de Daily Star, el personal quedó atrapado durante el ataque: “No puedo respirar más. Hay demasiado humo. Estoy dentro. Me están matando”, escribió en su página de Facebook.

La cancillería añadió que colabora con las autoridades bangladesíes para repatriar los restos del dirigente juvenil. La administración interina de Bangladesh, comandada por el Nobel de la Paz Muhammad Yunus, también oficializó el deceso y declaró que su muerte significa “una pérdida irreparable para la nación”.

Muhammad Yunus declaró que la muerte de Hadi representa “una pérdida irreparable para la nación” (Reuters)

Durante una cadena televisiva, Yunus afirmó: “La marcha hacia la democracia no puede ser frenada por el miedo, el terror, ni el derramamiento de sangre”.

La respuesta popular se intensificó ante las acusaciones formuladas por dirigentes del movimiento prodemocrático, quienes sostienen que el ataque a Hadi formó parte de una estrategia destinada a desestabilizar el país y sabotear las elecciones de 2026.

En una protesta en el emblemático monumento Shaheed Minar, el líder político Mahmudur Rahman, editor del periódico Amar Desh, exigió la extradición de los autores materiales del asesinato y el retorno a Bangladesh de figuras políticas exiliadas, incluida la depuesta primera ministra Sheikh Hasina y el exministro del Interior Asaduzzaman Khan.

Sheikh Hasina, ex primera ministra, permanece exiliada en la India tras su destitución (Reuters)

Rahman advirtió que, de no cumplirse estas demandas antes del 25 de diciembre, se reconsiderarán los permisos de trabajo para ciudadanos indios en Bangladesh.

Las protestas se replicaron fuera de la capital, con bloqueos en rutas principales, incluida la carretera a Mymensingh, e incidentes en residencias de exfuncionarios en Chittagong.

En respuesta, el gobierno interino dispuso oraciones especiales en las mezquitas y decretó una media jornada de luto. La policía incrementó la búsqueda de los responsables, difundiendo imágenes de dos sospechosos y ofreciendo una recompensa de cinco millones de taka (aproximadamente USD 42.000) por información que lleve a su captura.

El contexto político en Bangladesh, tras la destitución de Sheikh Hasina, está marcado por una profunda polarización de cara a las elecciones parlamentarias de febrero de 2026.

La oposición señala a Hasina de haber liderado un gobierno acusado de fraude electoral en 2024 (Reuters)

Los comicios previos, celebrados en enero de 2024, otorgaron una sustancial mayoría a Hasina y su Liga Awami, resultado severamente cuestionado por la oposición.

Actualmente, la favorita para la próxima elección es la Bangladesh Nationalist Party (BNP), liderada por la ex primera ministra Khaleda Zia, quien permanece hospitalizada en estado crítico, mientras su hijo y principal sucesor político, Tarique Rahman, planea regresar al país después de 17 años de exilio.

(Con información de AFP)