La ONU denunció que más de mil civiles fueron asesinados en un ataque contra el campo de Zamzam en Sudán

La masacre fue perpetrada en abril por milicias contra desplazados de la guerra en el país africano. El organismo pidió a la comunidad internacional hacer todo lo posible para “detener las atrocidades”

Más de 1.000 civiles murieron en Darfur, Sudán, cuando un grupo paramilitar tomó el control de un campamento, dice la ONU

Naciones Unidas ha cifrado este jueves en más de mil los muertos en el ataque perpetrado en abril por las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) contra el campo de desplazados de Zamzam, en el estado sudanés de Darfur Norte, escenario de una crítica situación humanitaria en Sudán, y ha pedido que sea investigado como “crimen de guerra”.

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos ha indicado en un informe que lo sucedido responde a los “terribles patrones de violaciones cometidos durante la toma del campo por parte de las RSF”, por lo que ha exigido la apertura de una investigación por la presunta comisión de “crímenes de guerra”.

En este sentido, ha documentado “violaciones, ejecuciones extrajudiciales y actos de violencia sexual, además de tortura y secuestros” cometidos durante aquellos tres días de ofensiva en abril, unas acciones que se saldaron con 1.013 muertos.

De aquellos que murieron durante los ataques contra el campo de desplazados internos, 319 fueron ejecutados de forma extrajudicial, según el texto, que apunta a que las fuerzas paramilitares sudanesas “fueron casa por casa” realizando registros. “Otros fueron asesinatos en colegios, mercados e instalaciones sanitarias, así como mezquitas. Más de 400.000 habitantes del campo tuvieron que desplazarse nuevamente debido a este ataque”, ha lamentado.

Personas desplazadas viajan en un carro tirado por animales, luego de los ataques de las Fuerzas de Apoyo Rápido al campamento de desplazados de Zamzam, en la ciudad de Tawila, Darfur del Norte, Sudán. 15 de abril de 2025. REUTERS/Stringer

“Este tipo de actos deliberados contra los civiles podrían constituir crímenes”, ha advertido la oficina de la ONU, que insta a “abrir una pesquisa imparcial y efectiva sobre lo sucedido para que los responsables sean llevados ante la justicia y rindan cuentas”.

El informe también aborda posibles actos de “violencia sexual” y apunta a que 104 personas habrían sobrevivido a este tipo de agresiones, de las cuales 75 son mujeres, 26 niñas y tres niños, la mayoría de la etnia zaghawa. “La violencia sexual parece haber sido utilizada de forma deliberada para infligir terror entre la comunidad”, ha recalcado.

“Estos horribles patrones de violaciones, cometidas con impunidad, son consistentes con lo que mi oficina lleva tiempo documentando, incluso durante la toma por parte de las RSF de la localidad de El Fasher a finales de octubre”, ha explicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk.

“Los hallazgos de este informe sirven de recordatorio de la necesidad de tomar medidas para acabar con los ciclos de atrocidades y violencia, y garantizar la reparación de las víctimas”, ha destacado Turk, que ha pedido a la comunidad internacional evitar “sentarse a observar” lo que pasa en Sudán.

Soldados del ejército de Sudán celebran tras entrar en Wad Madani, Sudán, el 12 de enero de 2025. REUTERS/El Tayeb Siddig/Foto de archivo

Es por ello que ha hecho hincapié en que “todos los estados, particularmente aquellos con influencia, deben hacer todo lo que esté en su mano para frenar las atrocidades”. “Quiero hacer un llamamiento para que se detengan cuanto antes los enfrentamientos y se llegue a una resolución pacífica del conflicto”, ha apuntado.

Ataque contra una subestación eléctrica

Por otra parte, al menos dos personas han muerto este mismo jueves en un ataque por drones achacado a las RSF contra una subestación eléctrica en Atbara, en el estado de Río Nilo (norte), que ha provocado además cortes de suministro en varios estados de esta parte del país africano.

La Célula de Coordinación de Medios de Atbara ha señalado que el ataque ha alcanzado la subestación de Al Muqram, “causando el martirio de dos miembros del equipo de Protección Civil” y causando daños en varios transformadores, según ha recogido el portal sudanés de noticias Sudan Tribune.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar RSF en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

104 personas habrían sobrevivido a este tipo de agresiones, de las cuales 75 son mujeres, 26 niñas y tres niños, la mayoría de la etnia zaghawa

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.

(con información de EP)

