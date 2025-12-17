Mundo

El papa León XIV condenó el antisemitismo tras el atentado en Sídney y dialogó con el presidente de Israel

En una conversación telefónica con Isaac Herzog, el pontífice reiteró el rechazo de la Iglesia Católica a toda forma de odio contra el pueblo judío

Guardar
El presidente de Israel Isaac
El presidente de Israel Isaac Herzog junto al papa León XIV

El papa León XIV expresó este miércoles al presidente de Israel, Isaac Herzog, la “firme condena” de la Iglesia Católica frente a cualquier manifestación de antisemitismo, a raíz del reciente atentado ocurrido en Sídney.

Según informó la Santa Sede mediante un comunicado, el pontífice recibió una llamada telefónica de Herzog con motivo de las celebraciones navideñas y de la festividad judía de Hanukkah. La nota oficial sostiene: “Durante la conversación, a la luz del reciente atentado terrorista en Sídney, el Santo Padre reiteró la firme condena de la Iglesia Católica a todas las formas de antisemitismo, que, en todo el mundo, siguen sembrando el miedo en las comunidades judías y en la sociedad en su conjunto”.

El Papa ya se había pronunciado el lunes anterior sobre el ataque, perpetrado en un parque cercano a la playa Bondi Beach durante un acto de la comunidad judía, que dejó un saldo de 16 víctimas mortales, al que se refirió como una “masacre terrorista”.

Durante la conversación mantenida este miércoles, León XIV reiteró asimismo su llamado “a la perseverancia en los diversos procesos de paz en curso en la región” y destacó la “urgencia de intensificar y mantener los esfuerzos en el ámbito de la ayuda humanitaria”.

FOTO DE ARCHIVO. El Papa
FOTO DE ARCHIVO. El Papa León XIV se reúne con el presidente israelí, Isaac Herzog, en el Vaticano, el 4 de septiembre de 2025. (Medio Prensa del Vaticano/Simone Risoluti/Distribuida vía REUTERS)

Ambos líderes se habían reunido previamente el pasado 4 de septiembre en el Vaticano. En ese encuentro, Herzog extendió una invitación formal al pontífice para visitar Israel. En aquella ocasión, también analizaron la “trágica situación en Gaza”, la importancia de “garantizar un futuro al pueblo palestino” y la necesidad urgente de lograr “un cese al fuego permanente”.

La invitación fue interpretada como un gesto de distensión y acercamiento tras los desencuentros surgidos en los últimos años del pontificado de Francisco, particularmente a raíz de sus declaraciones sobre la guerra en Gaza y su llamado a investigar si determinados hechos podían ser considerados un genocidio.

Por otro lado, este miércoles, la Policía de Australia informó que Sajid Akram, de 50 años, señalado como principal autor del tiroteo en Bondi Beach, nació en Hyderabad, en el sur de la India, y residía en Australia desde 1998. De acuerdo con fuentes policiales del estado indio de Telangana, Akram había regresado a su país natal en contadas ocasiones, únicamente por temas familiares o de propiedades, y no mantenía vínculos recientes con comunidades religiosas o activistas en la región.

Las autoridades australianas continúan con la investigación para esclarecer las motivaciones del ataque, mientras el país permanece en estado de conmoción por la violencia registrada.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

papa León XIVIsaac HerzogIsraelAustraliaatentado en AustraliasidneyIglesia CatólicaUltimas noticias America

Últimas Noticias

Del anonimato a la eternidad: el sin techo que se convirtió en San Pedro del Vaticano

Un artista alemán inmortalizó a un mendigo romano en un retablo renacentista sin saber su identidad. Años después, el hombre murió de frío en la Plaza de San Pedro y fue sepultado por el Papa Francisco junto a la tumba del santo que había representado

Del anonimato a la eternidad:

Una represa centenaria determina el destino de millones de personas en India: lluvias extremas y desacuerdos profundizan el riesgo

El deterioro de la infraestructura Mullaperiyar y el aumento de fenómenos climáticos intensifican el conflicto por el control del agua. The Washington Post difundió que las comunidades temen un posible desastre y la falta de consenso complica la búsqueda de soluciones

Una represa centenaria determina el

Putin amenazó con expandir la guerra a Europa si Ucrania rechaza sus condiciones de paz: “Rusia liberará sus tierras históricas”

Advirtió que Moscú avanzará militarmente si no se atienden sus demandas, que chocan con la posición ucraniana. Estados Unidos impulsa negociaciones para terminar con un conflicto de casi cuatro años

Putin amenazó con expandir la

Francia confirmó que decenas de archivos confidenciales fueron robados en un ciberataque al Ministerio del Interior

Las autoridades informaron que la intrusión permitió la sustracción de datos sensibles vinculados a antecedentes penales y personas buscadas, mientras se investiga el alcance y los responsables del incidente

Francia confirmó que decenas de

El dictador bielorruso Alexandr Lukashenko afirmó que Ucrania “desaparecerá del mapa” si la guerra continúa

El principal aliado de Putin, que prestó su territorio para que las tropas de Moscú iniciaran la invasión en 2022, cree que Kiev no podrá resistir un conflicto prolongado

El dictador bielorruso Alexandr Lukashenko
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Dónde ver ‘Avatar 3’: los

Dónde ver ‘Avatar 3’: los 11 cines en España donde ver ‘Fuego y ceniza’ en uno de los formatos avalados por James Cameron

Petro dijo estar de acuerdo con Trump respecto al fentanilo: “Mi país colaborará con todo para evitar que lleguen insumos para su producción”

Noemí Galera, sobre los derechos de las canciones en ‘OT 2025′: “Es muy frustrante hacer un programa de música sin poder escuchar música”

Salen a la luz los precios de las entradas para los partidos de España en el Mundial 2026: de 153 euros para el duelo ante Cabo Verde a 7.400 euros en la final

La JEP reabrió la citación del general Juan Miguel Huertas tras señalamientos por falsos positivos en Antioquia

INFOBAE AMÉRICA
A pesar de los desafíos,

A pesar de los desafíos, el Festival de Cine de Berlín avanza

Detenidos dos de los asaltantes judíos que agredieron a una árabe-israelí embarazada en Yafo (Israel)

La economía de Perú creció un 3,62% interanual en octubre por el impulso de la pesca y de la minería

Mónica García aboga por un modelo que priorice los cuidados a domicilio en la atención a pacientes crónicos

Venezuela rechaza "de forma categórica" las sanciones "unilaterales" de la UE

ENTRETENIMIENTO

Nick Reiner y Bill Hader

Nick Reiner y Bill Hader protagonizaron un tenso encuentro en la fiesta de Conan O’Brien

Así encontraron los cuerpos de Rob Reiner y Michele Singer en su residencia de Brentwood

Brandon Sklenar habló sobre el éxito de 1923 y su gran cantidad de proyectos: “Es un problema hermoso para tener”

El final explicado de ‘IT: Welcome to Derry’: quién es la mujer del epílogo y la conexión con las películas

Así fue capturado el hijo de Rob Reiner: cámaras captaron cada paso previo a su arresto en Los Ángeles