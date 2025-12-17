El papa León XIV condenó el antisemitismo tras el atentado en Sídney y dialogó con el presidente de Israel

El presidente de Israel Isaac Herzog junto al papa León XIV

El papa León XIV expresó este miércoles al presidente de Israel, Isaac Herzog, la “firme condena” de la Iglesia Católica frente a cualquier manifestación de antisemitismo, a raíz del reciente atentado ocurrido en Sídney.

Según informó la Santa Sede mediante un comunicado, el pontífice recibió una llamada telefónica de Herzog con motivo de las celebraciones navideñas y de la festividad judía de Hanukkah. La nota oficial sostiene: “Durante la conversación, a la luz del reciente atentado terrorista en Sídney, el Santo Padre reiteró la firme condena de la Iglesia Católica a todas las formas de antisemitismo, que, en todo el mundo, siguen sembrando el miedo en las comunidades judías y en la sociedad en su conjunto”.

El Papa ya se había pronunciado el lunes anterior sobre el ataque, perpetrado en un parque cercano a la playa Bondi Beach durante un acto de la comunidad judía, que dejó un saldo de 16 víctimas mortales, al que se refirió como una “masacre terrorista”.

Durante la conversación mantenida este miércoles, León XIV reiteró asimismo su llamado “a la perseverancia en los diversos procesos de paz en curso en la región” y destacó la “urgencia de intensificar y mantener los esfuerzos en el ámbito de la ayuda humanitaria”.

Ambos líderes se habían reunido previamente el pasado 4 de septiembre en el Vaticano. En ese encuentro, Herzog extendió una invitación formal al pontífice para visitar Israel. En aquella ocasión, también analizaron la “trágica situación en Gaza”, la importancia de “garantizar un futuro al pueblo palestino” y la necesidad urgente de lograr “un cese al fuego permanente”.

La invitación fue interpretada como un gesto de distensión y acercamiento tras los desencuentros surgidos en los últimos años del pontificado de Francisco, particularmente a raíz de sus declaraciones sobre la guerra en Gaza y su llamado a investigar si determinados hechos podían ser considerados un genocidio.

Por otro lado, este miércoles, la Policía de Australia informó que Sajid Akram, de 50 años, señalado como principal autor del tiroteo en Bondi Beach, nació en Hyderabad, en el sur de la India, y residía en Australia desde 1998. De acuerdo con fuentes policiales del estado indio de Telangana, Akram había regresado a su país natal en contadas ocasiones, únicamente por temas familiares o de propiedades, y no mantenía vínculos recientes con comunidades religiosas o activistas en la región.

Las autoridades australianas continúan con la investigación para esclarecer las motivaciones del ataque, mientras el país permanece en estado de conmoción por la violencia registrada.

(Con información de EFE)