El dictador bielorruso Alexandr Lukashenko afirmó que Ucrania “desaparecerá del mapa” si la guerra continúa

El principal aliado de Putin, que prestó su territorio para que las tropas de Moscú iniciaran la invasión en 2022, cree que Kiev no podrá resistir un conflicto prolongado

Lukashenko afirma que Ucrania "desaparecerá del mapa" si la guerra continúa

El dictador de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha afirmado este miércoles que Ucrania “desaparecerá del mapa y dejará de existir” si la invasión rusa sigue adelante y ha propuesto “detener los enfrentamientos” para “iniciar las conversaciones” y lograr la paz.

“Si Ucrania cree que puede vencer a Rusia y está dispuesta a seguir con la guerra... Bien, que lo haga. Desde mi punto de vista, y creo que (Donald) Trump comparte esta postura, si (Ucrania) continúa luchando así acabará desapareciendo del mapa y dejando de existir”, ha apuntado.

En este sentido, ha lamentado que esta deriva podría provocar que Ucrania “deje de existir como Estado independiente” y ha indicado que “los detalles de las posibles conversaciones pueden abordarse durante meses e incluso años”. “Lo importante es que se detengan los ataques”, ha aseverado, según ha recogido el servicio de prensa de la Presidencia en Telegram.

Además, ha citado de ejemplo el tratado que existe entre Rusia y Japón, que “aunque nunca se ha concluido del todo, ha permitido a las partes cooperar durante décadas”. “Tenemos que hacer todo lo posible por evitar que Ucrania siga rearmándose y evitar que los estadounidenses les entreguen armamento junto a sus socios europeos”, ha dicho.

Para ello, ha recordado los acuerdos de Minsk de 2015 y ha lamentado la “postura estúpida” de los países europeos en el pasado. “Ahora queda claro que no querían negociar la paz sino una futura guerra. Por aquel entonces se firmó un acuerdo pero esto terminó en nada. Recuerdo sugerir que Estados Unidos debía estar incluido, porque sin Estados Unidos no habrá paz”, ha lamentado.

“Si esos acuerdos de Minsk se hubieran puesto en marcha, la guerra nunca se hubiera desatado”, ha apuntado, al tiempo que ha hecho hincapié en que son necesarias “ciertas garantías para que la paz dure para siempre”, algo que “también interesa a Ucrania”.

Asimismo, ha afirmado que Trump está “preparado para actuar como garante” de esta paz. “Todo está previsto, por lo que simplemente hay que acelerar los tiempos”, ha puntualizado.

Por otra parte, el dictador declaró que su país está dispuesto a recibir a Nicolás Maduro si el dictador venezolano decide abandonar Venezuela, aunque aclaró que nunca se ha discutido formalmente esa posibilidad.

Nicolás Maduro se reunió con Alexander Lukashenko

Las declaraciones de Lukashenko, difundidas por BELTA y Newsmax TV, se produjeron tras consultas recientes con John Cole, emisario de la Casa Blanca, en un contexto de crecientes tensiones internacionales y sanciones.

Lukashenko afirmó: “Maduro jamás fue nuestro enemigo o contrincante. Si quisiera venir a Bielorrusia, nuestras puertas siempre están abiertas para él”, según la entrevista difundida por BELTA y Newsmax TV.

No obstante, el mandatario bielorruso matizó que “este tema, sinceramente hablando, jamás ha sido abordado”, descartando la existencia de un acuerdo previo o negociaciones formales sobre un posible exilio del venezolano.

El líder bielorruso también ofreció su percepción personal sobre Maduro, a quien describió como “un tipo duro. Es un ‘chavista’, es un tipo duro como (el ex presidente venezolano Hugo) Chávez. Un hombre decente, sensato, con el que se puede conversar y llegar a acuerdos”.

Lukashenko insistió en que “nunca hemos hablado con Maduro al respecto. Sinceramente hablando, sobre Venezuela hablamos más con los estadounidenses que con Maduro sobre su dimisión. Es un hombre corajudo”.

En los medios de prensa bielorrusos han circulado versiones sobre un supuesto acuerdo para que Maduro se exilie en Bielorrusia. Sin embargo, Lukashenko desmintió tales rumores, reiterando que no ha existido diálogo directo con el venezolano sobre esa posibilidad, según BELTA.

(Con información de Europa Press)

Alexander Lukashenko

Ser joven y narcisista: un

Ser joven y narcisista: un estudio internacional reveló que se trata de un fenómeno universal

