Mundo

Murieron otros 15 reclusos en la cárcel más peligrosa de Ecuador

Las muertes se registraron en la Penitenciaría del Litoral, en medio de una crisis sanitaria marcada por brotes de tuberculosis y desnutrición

Guardar
Reclusos que necesitan atención médica
Reclusos que necesitan atención médica permanecen en un pabellón de la prisión Penitenciaría del Litoral, en medio de un brote de tuberculosis en el centro penitenciario, en Guayaquil, Ecuador. (REUTERS/Santiago Arcos)

Las autoridades de Ecuador confirmaron este lunes que murieron 15 presos en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande del país, situada en Guayaquil. Estos decesos ocurrieron entre el jueves y el domingo de la semana pasada, según comunicó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

La SNAI añadió que aún se desconocen las causas de las muertes y que los servicios de medicina legal están realizando las autopsias correspondientes. La penitenciaría atraviesa una grave crisis sanitaria debido a brotes de tuberculosis y desnutrición crónica. Las investigaciones forenses determinarán si las muertes fueron consecuencia de causas naturales, enfermedades o eventos violentos.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, las víctimas, cuyos rangos de edad oscilaban entre 22 y 45 años, pertenecían a diferentes pabellones de la prisión. Además, se indicó que no se hallaron signos de violencia en los cuerpos.

Un recluso muestra su estado
Un recluso muestra su estado físico en un pabellón de la prisión Penitenciaría del Litoral, en medio de un brote de tuberculosis en el centro penitenciario, en Guayaquil, Ecuador, el 9 de abril de 2025. (REUTERS/Santiago Arcos)

En lo que va de diciembre ya se han reportado otras doce muertes por tuberculosis en este mismo centro penitenciario. Además, en noviembre, se registraron hasta diez fallecimientos por causas similares.

La Penitenciaría del Litoral es conocida por ser la cárcel más poblada y una de las más peligrosas de Ecuador. Las cárceles del país se han convertido en uno de los principales focos de la crisis de violencia criminal sin precedentes que afecta a Ecuador, con alrededor de 600 reclusos asesinados dentro de sus muros desde 2021. La mayoría de estos homicidios ocurrieron durante enfrentamientos entre bandas rivales en una serie de masacres.

En respuesta a esta situación, algunas prisiones han sido militarizadas y otras están bajo control de la Policía Nacional, en el contexto del “conflicto armado interno” que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 para combatir a las bandas criminales, responsables de la creciente violencia que ha colocado a Ecuador al tope del índice de homicidios en Latinoamérica.

Desde 2021, alrededor de 600
Desde 2021, alrededor de 600 reclusos han sido asesinados dentro de los muros del sistema penitenciario ecuatoriano. (REUTERS/Santiago Arcos)

La situación de inseguridad se ha intensificado en 2025. En el primer semestre del año, el país registró 4.619 homicidios, lo que representa un aumento del 47% en comparación con el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 muertes violentas.

El SNAI emitió un nuevo reglamento que establece límites estrictos para la actuación del Grupo Especializado de Seguridad en Situación de Crisis (GESSIC), la unidad táctica encargada de responder a motines, disturbios y situaciones de alto riesgo dentro de los centros penitenciarios del país.

La normativa, publicada el 8 de diciembre de 2025 en el Registro Oficial, prohíbe de forma expresa cualquier práctica de tortura, castigo físico o tratos crueles por parte de sus integrantes, y fija responsabilidades administrativas, civiles y penales para quienes transgredan estos estándares.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas de las muertes, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad exigen respuestas urgentes y medidas efectivas que garanticen la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Ecuadorcarceles en EcuadortuberculosisGuayaquilPenitenciaría del LitoralUltimas noticias America

Últimas Noticias

Grace Beverley, la estudiante y emprendedora de Oxford, explicó cómo fue su crecimiento empresarial con marcas de bienestar

El caso de una joven británica que, tras iniciar su actividad en redes sociales durante su etapa universitaria, logró consolidar una compañía de bienestar. Entrevistada por The Times, destacó la presencia global y la forma en que lidera a más de 100 empleados

Grace Beverley, la estudiante y

Ucrania celebró los avances en las mesas de diálogo con Estados Unidos para lograr un acuerdo de paz con Rusia

La delegación de Kiev y los enviados Washington han sostenido reuniones en Berlín para discutir un plan de alto el fuego, mientras se desmienten rumores sobre desacuerdos y se reconoce el compromiso de ambas partes

Ucrania celebró los avances en

“Eran como gemelas”: las vidas truncadas del atentado terrorista de Bondi Beach contra la comunidad judía

Matilda, de 10 años, murió frente a su hermana menor. El rabino Eli Schlanger dejó cinco hijos. Alexander Kleytman sobrevivió a los nazis solo para morir protegiendo a su esposa en la playa australiana

“Eran como gemelas”: las vidas

El rial iraní alcanzó un nuevo mínimo histórico frente al dólar

La moneda de Irán experimenta una depreciación acelerada, lo que incrementa la presión sobre los precios de bienes esenciales y agrava la situación económica de las familias en medio de sanciones y tensiones internacionales

El rial iraní alcanzó un

La Justicia de Putin declaró organización extremista a la banda rusa feminista Pussy Riot

La resolución judicial prohíbe las actividades del colectivo tras una solicitud de la Fiscalía General. Las integrantes están exiliadas y rechazan las acusaciones

La Justicia de Putin declaró
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Los dólares que le faltan

Los dólares que le faltan a Caputo para cubrir los vencimientos de enero y cuánto le pedirían prestado a los bancos

José Félix Lafaurie salió en defensa de su hijo Juan José por denuncia de subsidio que habría pedido

Cuenta regresiva para Navidad 2025: cuánto falta y cómo planificar tu cena de Nochebuena con tradicionales platos peruanos

El plazo de los transportistas al gobierno vence mañana y crece la tensión por posible paro en Lima y Callao

Terminaron las obras en la sala AMIA de Comodoro Py y evalúan usarla para el juicio de la causa Cuadernos

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

Embarcación de bandera panameña fue atacada por un "dron militar" en un puerto de Ucrania

Irán cifra en 39 los detenidos en un acto fúnebre en Mashad, incluida la Nobel de la Paz

El TPI desestima una serie de recursos de Israel contra su investigación sobre Gaza

Un tribunal francés condena a 30 años de cárcel a Roger Lumbala por complicidad en crímenes de lesa humanidad

El Museo Nacional Libio reabre sus puertas al público por primera vez desde 2011

ENTRETENIMIENTO

“Being Charlie”, la película donde

“Being Charlie”, la película donde Rob Reiner y su hijo Nick compartieron su lucha real contra las drogas

Rosé reveló la inseguridad y el desafío personal detrás del nacimiento APT: “Pedí a los productores que borraran la canción”

‘Los Simpsons’: Lindsay Lohan sorprende al dar voz a Maggie Simpson en un episodio histórico

“Stranger Things 5” lanzó el tráiler oficial del segundo volumen

La confesión de Milly Alcock luego de ser confirmada para protagonizar Supergirl: “No sé cómo interpretarla”