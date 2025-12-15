Murieron otros 15 reclusos en la cárcel más peligrosa de Ecuador

Reclusos que necesitan atención médica permanecen en un pabellón de la prisión Penitenciaría del Litoral, en medio de un brote de tuberculosis en el centro penitenciario, en Guayaquil, Ecuador. (REUTERS/Santiago Arcos)

Las autoridades de Ecuador confirmaron este lunes que murieron 15 presos en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más grande del país, situada en Guayaquil. Estos decesos ocurrieron entre el jueves y el domingo de la semana pasada, según comunicó el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI).

La SNAI añadió que aún se desconocen las causas de las muertes y que los servicios de medicina legal están realizando las autopsias correspondientes. La penitenciaría atraviesa una grave crisis sanitaria debido a brotes de tuberculosis y desnutrición crónica. Las investigaciones forenses determinarán si las muertes fueron consecuencia de causas naturales, enfermedades o eventos violentos.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, las víctimas, cuyos rangos de edad oscilaban entre 22 y 45 años, pertenecían a diferentes pabellones de la prisión. Además, se indicó que no se hallaron signos de violencia en los cuerpos.

Un recluso muestra su estado físico en un pabellón de la prisión Penitenciaría del Litoral, en medio de un brote de tuberculosis en el centro penitenciario, en Guayaquil, Ecuador, el 9 de abril de 2025. (REUTERS/Santiago Arcos)

En lo que va de diciembre ya se han reportado otras doce muertes por tuberculosis en este mismo centro penitenciario. Además, en noviembre, se registraron hasta diez fallecimientos por causas similares.

La Penitenciaría del Litoral es conocida por ser la cárcel más poblada y una de las más peligrosas de Ecuador. Las cárceles del país se han convertido en uno de los principales focos de la crisis de violencia criminal sin precedentes que afecta a Ecuador, con alrededor de 600 reclusos asesinados dentro de sus muros desde 2021. La mayoría de estos homicidios ocurrieron durante enfrentamientos entre bandas rivales en una serie de masacres.

En respuesta a esta situación, algunas prisiones han sido militarizadas y otras están bajo control de la Policía Nacional, en el contexto del “conflicto armado interno” que el presidente Daniel Noboa declaró en 2024 para combatir a las bandas criminales, responsables de la creciente violencia que ha colocado a Ecuador al tope del índice de homicidios en Latinoamérica.

Desde 2021, alrededor de 600 reclusos han sido asesinados dentro de los muros del sistema penitenciario ecuatoriano. (REUTERS/Santiago Arcos)

La situación de inseguridad se ha intensificado en 2025. En el primer semestre del año, el país registró 4.619 homicidios, lo que representa un aumento del 47% en comparación con el mismo período de 2024, cuando se contabilizaron 3.143 muertes violentas.

El SNAI emitió un nuevo reglamento que establece límites estrictos para la actuación del Grupo Especializado de Seguridad en Situación de Crisis (GESSIC), la unidad táctica encargada de responder a motines, disturbios y situaciones de alto riesgo dentro de los centros penitenciarios del país.

La normativa, publicada el 8 de diciembre de 2025 en el Registro Oficial, prohíbe de forma expresa cualquier práctica de tortura, castigo físico o tratos crueles por parte de sus integrantes, y fija responsabilidades administrativas, civiles y penales para quienes transgredan estos estándares.

Mientras avanzan las investigaciones para esclarecer las causas de las muertes, organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad exigen respuestas urgentes y medidas efectivas que garanticen la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.

(Con información de EFE)