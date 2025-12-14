Mundo

Ucrania atacó objetivos energéticos y militares rusos mientras avanzan las conversaciones de paz en Berlín

Los drones golpearon instalaciones petroleras en Krasnodar y Volgogrado y múltiples objetivos en territorios ocupados. Zelensky declaró estar “listo para el diálogo” antes de reunirse con el enviado de Trump y líderes europeos para discutir el fin de la guerra

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucranianas informó en su cuenta de Telegram de que han sido alcanzados la refinería de Afipskiy, en Krasnodar, un depósito de combustible en Uryúpinsk, en Volgogrado.

Ucrania aseguró el domingo que atacó con éxito una refinería de petróleo y un depósito de combustible en territorio ruso, mientras el presidente Volodimir Zelensky se reunía en Berlín con enviados estadounidenses y líderes europeos para negociar el fin de la guerra.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucranianas informó en Telegram que las fuerzas de defensa alcanzaron la refinería de Afipskiy en la región de Krasnodar y un depósito de combustible en Uryúpinsk, en la región de Volgogrado. En ambos sitios se registraron explosiones e incendios de gran magnitud, según el comunicado militar.

Los ataques se produjeron “en el marco de las medidas para reducir el potencial ofensivo del enemigo y dificultar el apoyo logístico de las unidades militares de las fuerzas de ocupación rusas”, indicó el Estado Mayor General.

Las autoridades rusas confirmaron los ataques. El gobernador de la región de Volgogrado, Andrei Bocharov, dijo que drones ucranianos atacaron el depósito de combustible en Uryúpinsk, provocando un incendio. En Krasnodar, las autoridades reportaron que los drones atacaron la localidad de Afipskiy, donde se encuentra la refinería, y que las explosiones destrozaron ventanas de edificios residenciales.

El Ministerio de Defensa ruso afirmó que las defensas aéreas derribaron 235 drones ucranianos entre el sábado por la noche y la madrugada del domingo.

Además de los objetivos en territorio ruso, Ucrania reportó ataques contra instalaciones militares en territorios ocupados. En la región oriental de Donetsk fueron alcanzados sistemas de guerra electrónica, puestos de mando y estaciones de radar. En áreas ocupadas de Zaporizhzhia fueron atacados un sistema de misiles antiaéreos y un laboratorio ruso de sistemas no tripulados. En Crimea, las fuerzas ucranianas reportaron haber alcanzado bases de combustibles y componentes para sistemas de defensa aérea S-300 y S-400.

Conversaciones en Berlín

Una bandera estadounidense ondea en la embajada de Estados Unidos, en Berlín, Alemania, el 14 de diciembre de 2025. REUTERS/Annegret Hilse

Los ataques se produjeron mientras Zelensky llegaba a Berlín para reunirse con el enviado especial del presidente Donald Trump, Steve Witkoff, y con el yerno de Trump, Jared Kushner, así como con líderes europeos, en un esfuerzo por alcanzar un acuerdo de paz.

“Lo más importante es que el plan sea lo más justo posible, ante todo para Ucrania, porque Rusia inició la guerra”, declaró Zelensky el domingo antes de las reuniones. El presidente ucraniano dijo que estaba listo para el “diálogo” y que se reuniría por separado con el canciller alemán Friedrich Merz y posiblemente con otros líderes europeos.

Zelensky indicó que aún no había recibido respuesta de Washington sobre las últimas propuestas ucranianas al plan de paz, pero agregó: “Estoy recibiendo todas las señales y estaré listo para el diálogo que comenzará hoy”.

Zelensky condecora a un militar de la 14.ª Brigada Mecanizada Independiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en medio del ataque de Rusia a Ucrania, durante su visita a la ciudad fronteriza de Kupiansk. (Servicio de prensa presidencial ucraniano/Reuters)

Washington ha intentado durante meses navegar las demandas de cada lado mientras Trump presiona por un fin rápido a la guerra. Las negociaciones han enfrentado grandes obstáculos, incluyendo el control de la región oriental de Donetsk, mayormente ocupada por fuerzas rusas, y las garantías de seguridad para Ucrania.

El presidente ruso Vladimir Putin ha exigido que Ucrania retire sus fuerzas de la parte de Donetsk que aún controla y abandone su intención de unirse a la OTAN, demandas que Kiev ha rechazado.

Mientras continuaban los esfuerzos diplomáticos, Rusia y Ucrania intercambiaron otra ronda de ataques aéreos. La fuerza aérea ucraniana reportó que Rusia lanzó misiles balísticos y 138 drones de ataque durante la noche. Un drone ruso impactó un hospital en Kheron , hiriendo a dos personas, incluida una enfermera, según la administración regional. Siete personas resultaron heridas en ataques en la región de Zaporizhzhia.

Zelensky dijo que cientos de miles de familias seguían sin electricidad en las regiones sur, este y noreste, y que continuaban los trabajos para restablecer los servicios básicos tras un ataque masivo la noche anterior.

