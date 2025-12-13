Mundo

El Comité Nobel exigió al régimen de Irán liberar de inmediato a la activista Narges Mohammadi

La premio Nobel de la Paz persa fue detenida “de forma violenta” el viernes durante el homenaje a un abogado de derechos humanos muerto la pasada semana

Narges Mohammadi volvió a ser
Narges Mohammadi volvió a ser detenida por el régimen de Irán (@le_Parisien)

El Comité Noruego del Nobel ha expresado su profunda preocupación por la “brutal” detención ocurrida la víspera de la premio Nobel de la Paz 2023, la iraní Narges Mohammadi, junto con otros activistas, e instó al régimen de Teherán a informar sobre el paradero de la defensora de derechos humanos y a liberarla de inmediato.

“El Comité Noruego del Nobel hace un llamamiento a las autoridades iraníes para que aclaren de inmediato el paradero de Mohammadi, garanticen su seguridad e integridad y la liberen sin condiciones”, señaló en un comunicado el presidente de la institución, Jørgen Watne Frydnes.

Frydnes sostuvo que la detención de Mohammadi no es casual.

Dada la estrecha colaboración entre los regímenes de Irán y Venezuela, el Comité Noruego del Nobel señala que la detención de Mohammadi se produce justo cuando el Premio Nobel de la Paz ha sido otorgado a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

El Comité recalcó que se solidariza con Mohammadi y con todas las personas en Irán que trabajan pacíficamente por los derechos humanos, el Estado de derecho y la libertad de expresión.

El presidente del Comité Nobel,
El presidente del Comité Nobel, Jorgen Watne Frydnes (REUTERS/Tom Little)

La premio Nobel de la Paz iraní fue detenida “de forma violenta” el viernes durante el homenaje a Khosrow Alikordi, un abogado de derechos humanos muerto la pasada semana, según anunció su fundación.

Las autoridades iraníes confirmaron posteriormente el arresto “temporal” por “la expresión de consignas que violaban las normas”.

El esposo de Mohammadi, Taghi Rahmani, residente en París, dijo también en X que la Nobel había sido arrestada durante la ceremonia en la ciudad oriental de Mashhad junto con la destacada activista Sepideh Gholian.

Narges Mohammadi fue arrestada violentamente en el monumento conmemorativo de Khosrow Alikordi. La Fundación Narges ha recibido información creíble de que Narges Mohammadi fue detenida violentamente por fuerzas de seguridad y policiales durante la ceremonia conmemorativa del séptimo día de Khosrow Alikordi hace una hora", expresó la fundación en un breve comunicado publicado en X.

Y completó: “Informes no confirmados indican que Sepideh Qolian, Hasti Amiri, Pouran Nazemi, Alieh Motalebzadeh y varios otros activistas de derechos humanos también fueron arrestados en el lugar. No se dispone de más detalles por el momento. La Fundación Narges proporcionará información actualizada a medida que se disponga de más información".

Ali y Kiana Rahmani, hijos
Ali y Kiana Rahmani, hijos de Narges Mohammadi, activista iraní de derechos humanos encarcelada, sostienen el Premio Nobel de la Paz 2023 y lo aceptan en nombre de su madre en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2023. NTB/Javad Parsa vía REUTERS

Estudio, activismo y persecución

Nació en 1972 en la norteña ciudad de Zanjan, en el seno de una familia de clase media, hija de un cocinero y agricultor. Asistió a la Universidad Internacional Imam Jomeini, donde se licenció en física, y se convirtió en ingeniera.

Durante su carrera universitaria, escribió artículos sobre los derechos de la mujer en el periódico estudiantil y fue detenida en dos reuniones del grupo de estudiantes políticos Tashakkol Daaneshjuyi Roshangaraan (“Grupo de Estudiantes Iluminadores”).

Enfocó su carrera al periodismo y pronto comenzó a colaborar con grupos de la sociedad civil para trabajar por los derechos de las mujeres y las minorías.

Esas inquietudes políticas la llevaron a unirse al Centro de Defensores de los Derechos Humanos, grupo fundado por la abogada iraní Shirin Ebadi, Nobel de la Paz en 2003, y centrado en la abolición de la pena de muerte. Llegó a ser su vicepresidente.

Narges Mohammadi fue Premio Nobel
Narges Mohammadi fue Premio Nobel de la Paz en 2023 (EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

Tenía 26 años cuando fue detenida por primera vez y desde entonces el régimen iraní la ha encarcelado en varias ocasiones, por convertirse en una voz irreductible que denuncia los ataques contra los derechos humanos, desde la opresión contra las mujeres hasta la pena de muerte, que ha criticado sin tapujos.

Su marido, Taghi Rahmani, ha pasado 14 años entre rejas, también por su activismo, y vive exiliado con sus hijos gemelos, que no ven a su madre desde hace años.

En 2018, Mohammadi recibió el Premio Andrei Sajarov. A principios de mayo, fue una de los tres periodistas iraníes encarcelados que recibieron el Premio Mundial de la Libertad de Prensa de las Naciones Unidas.

También recibió ese año el premio Guillermo Cano a la Libertad de Prensa de la Unesco y en 2022 ganó el Premio al Valor de Reporteros sin Fronteras (RSF)

(Con información de EFE)

