Un informe alertó que hasta 14 millones de personas podrían morir por los recortes a la ayuda humanitaria

Un informe alertó sobre 14 millones de muertes evitables como consecuencia de los recortes en ayuda sanitaria (REUTERS/Crispin Kyalangalilwa)

Unos 14 millones de personas podrían morir hasta 2030 por causas evitables debido a los recortes recientes de ayuda internacional humanitaria y sanitaria, según advirtió un informe elaborado por Médicos del Mundo y medicusmundi. El documento señala que, como consecuencia de estas reducciones, los países más empobrecidos y los sectores relacionados con la salud pública y asistencia humanitaria resultarán especialmente afectados, proyectando una disminución de hasta el 33% en la financiación destinada a estos ámbitos.

Durante la presentación del informe, Emiliana Olaizola, coordinadora de Incidencia Política, Cooperación y Derecho Internacional Humanitario de Médicos del Mundo, subrayó: “Los recortes de 2025 son catastróficos para todo el sistema de cooperación, no solo para la parte humanitaria, pero en salud en concreto ya venimos viendo recortes en acción humanitaria en los últimos tres años”. Olaizola detalló que este año solo se ha cubierto el 25% de los fondos humanitarios solicitados y que el sector de la salud ha perdido unos 650 millones de dólares en tan solo un año.

El informe atribuye en gran parte la caída de la financiación a Estados Unidos, especialmente tras la retirada del programa de financiación USAID durante la administración de Trump. “Lo grave de la retirada de USAID es sobre todo que ha sido de un día para otro. Esa es la gran catástrofe (...) que en un mes te digan que tienes que cerrar, no recibes un euro más, (...) en el ámbito de la salud ha tenido un impacto terrible”, declaró Olaizola, quien afirmó que algunas regiones en crisis, como el norte de Siria, han visto cerrarse hasta el 80% de sus centros de salud.

Un trabajador observa por la ventana del edificio de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) (REUTERS/Kent Nishimura/Foto de archivo)

Todos estos recortes van a provocar un “incremento de las muertes” relacionadas con la salud, especialmente en cuestiones de partos o enfermedades crónicas, dejando a muchas personas sin acceso a los medicamentos con los que se estaban tratando hasta ahora.

Otros grandes donantes también han disminuido su aporte. Olaizola apuntó que, además de Estados Unidos, países como Francia, el Reino Unido y Alemania han reducido sus ayudas exteriores, y que, en total, 22 países han rebajado su esfuerzo financiero, con una previsión de caída del 17% al final del año.

En España, el informe revela una reducción del 20% en las partidas dirigidas a acción humanitaria respecto a 2023, lo que sitúa la proporción de ayuda oficial para el desarrollo destinada a este ámbito por debajo del 5%.

Carlos Mediano, responsable del área de investigación de medicusmundi España, destacó que algunos de estos países han justificado sus recortes con el objetivo de aumentar el presupuesto en Defensa y alcanzar el compromiso del 5% con la OTAN, relegando la cooperación humanitaria a una “política prescindible”. Los países empobrecidos y sectores sensibles como la salud pública y la asistencia humanitaria serán los más afectados, con reducciones proyectadas de hasta un 33% en ayuda humanitaria y financiación sanitaria.

La reducción de la financiación internacional para salud y acción humanitaria por parte de los principales donantes, entre ellos Estados Unidos, podría dejar sin acceso a atención médica y tratamientos a millones de personas vulnerables. (ICAPEM)

Mediano enfatizó que los recortes, unidos a las inequidades en el acceso a la salud en muchos países, van a provocar “muchas muertes prevenibles”, y alertó de que en las próximas 24 horas fallecerán 700 mujeres por problemas de embarazo o parto evitables vinculados a la desigualdad en el acceso sanitario. “En estos 24 años de informes el mayor problema ha sido la inequidad, y la inequidad habla de justicia. La mayor parte de las muertes que ocurren en muchas partes del mundo son evitables. El acceso a la salud en las distintas partes del mundo es totalmente diferente”.

El informe también advierte sobre desafíos adicionales, como el impacto del cambio climático, la digitalización en salud —cuyo uso inadecuado puede acentuar las desigualdades—, las resistencias antimicrobianas y los conflictos armados. Según Mediano las resistencias antimicrobianas acabarán “con más vidas” que el cáncer en 2025.

Además, señaló que el negacionismo dificulta el avance en cuestiones clave: “El negacionismo tiene como grandes enemigos a la ideología de género, el cambio climático y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y eso impide tener unas estrategias adecuadas enfocadas en estas tres cuestiones”. Para responder a estos desafíos, recomendó potenciar la formación y la participación ciudadana para enfrentar el negacionismo, tanto con actos y políticas como con diálogo.

En la misma línea, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Eva Granados Galiano, compartió ejemplos sobre la importancia de comunicar el valor de la cooperación internacional ante la actual “ofensiva” contra esta política: “A mí que me toca dar charlas con jóvenes y con personas que igual no están implicadas en lo que significa lo que hacemos (...) muchas veces dicen: bueno, ¿para qué sirve lo de la cooperación internacional? Y a mí el ejemplo que me suele salir más rápido es decirles la suerte que hemos tenido de haber nacido donde hemos nacido, porque cuando te pones enfermo tienes un sistema público de salud que te atiende. Y es el ejemplo que sale más rápido a la hora de explicar la cooperación internacional”.

También intervino José Ángel Calle Suárez, director de Alianzas para el Desarrollo Sostenible de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), quien destacó que la formación en materia de transformación social es el “único blindaje” que tenemos para seguir fomentando nuestra capacidad de actuar, así como para fortalecer nuestras organizaciones.

(Con información de Europa Press)