Un cirujano de Ohio enfrenta seis delitos graves tras forzar la administración de fármacos abortivos a su pareja

El cirujano Hassan-James Abbas enfrenta cargos penales en Ohio por forzar pastillas abortivas a su pareja embarazada (University of Toledo Medical Center)

El cirujano Hassan-James Abbas enfrenta cargos penales y la suspensión de su licencia médica tras ser denunciado por su novia en Estados Unidos. Su pareja, embarazada, aseguró que el profesional de la salud le introdujo a la fuerza pastillas abortivas trituradas en la boca mientras dormía. El hecho ocurrió en diciembre de 2024 y tras las investigaciones, decidieron anularle la licencia.

La junta médica del estado de Ohio determinó, tras la conmoción que generó en el ámbito médico y local, que la conducta del doctor representaba “un peligro inmediato y grave para el público”, según recogieron los medios locales WTOL 11, WTVG y The Toledo Blade. La acusación formal en el jurado del Condado de Lucas se realizó en el último mes de 2024 y un año después confirmaron la suspensión profesional.

Introdujo pastillas abortivas mientras dormía

De acuerdo con la investigación oficial, Abbas, de 32 años, mantenía una relación de dos meses con la víctima tras separarse de su esposa en octubre de 2024. La acusación formal sostiene que el cirujano adquirió los medicamentos mifepristona y misoprostol el 8 de diciembre de 2024, utilizando la identidad de su exesposa sin su consentimiento, a través de un proveedor telemédico fuera del estado. Los fármacos llegaron a su domicilio el 11 de diciembre, acompañados de instrucciones para su uso en embarazos de menos de 13 semanas.

La noche del 18 de diciembre, la víctima se despertó y encontró al profesional sujetándola mientras le introducía el polvo triturado en la boca. Según la Junta Médica de Ohio, el médico continuó sujetando a la mujer, quien escapó y corrió a la cocina para llamar al 911. Abbas colgó la llamada de emergencia y retuvo a la víctima durante media hora para explicarle su versión antes de que ella pudiera acudir a la sala de emergencias, donde denunció la agresión. Posteriormente, la mujer perdió el embarazo y el diagnóstico médico fue de “sangrado vaginal”, según los registros hospitalarios.

El Gran Jurado del Condado de Lucas imputó al médico seis delitos graves: secuestro, manipulación de pruebas, distribución ilegal de un fármaco abortivo, alteración de servicios públicos, fraude de identidad y engaño para obtener un fármaco peligroso. Además, la Junta Médica de Ohio argumentó que existía “evidencia clara y convincente” de que la práctica médica suponía un riesgo para la sociedad, lo que motivó la suspensión de su licencia. El cirujano podría enfrentar una multa civil de hasta USD 20.000, además de otras sanciones disciplinarias.

El médico utilizó la identidad de su exesposa para adquirir mifepristona y misoprostol de forma ilícita a través de telemedicina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El testimonio de la víctima

La víctima relató a WTOL 11 que, al despertar, su exnovio la sujetaba y la forzaba a ingerir el polvo: “Se subió encima de mí y metió sus dedos en mi boca. Me quedé allí tumbada, dándole vueltas a si me iba a matar. Mi mayor pensamiento era que me iba a matar”. Según el expediente de la Junta Médica de Ohio, el doctor presionó a su pareja para que abortara tras enterarse del embarazo, pero ella manifestó su deseo de continuar con la gestación.

Durante la investigación, admitió haber investigado los medicamentos en línea, triturado los fármacos para facilitar su disolución y no haber seguido las instrucciones de administración. También reconoció haber utilizado la información de su exesposa para obtener los medicamentos y haber tirado el resto de las pastillas por la ventana camino al trabajo. No obstante, el cirujano sostuvo que su novia había aceptado tomar los medicamentos, una versión que la víctima niega rotundamente.

La abogada de la víctima, Kelle Saull, expresó a WTOL 11 su satisfacción por el inicio del proceso penal y dejó abierta la posibilidad de que se presenten nuevas acusaciones conforme avance el caso. La audiencia ante la Junta Médica está programada para el 14 y 15 de mayo de 2026, mientras que la comparecencia judicial de Abbas está prevista para el 19 de diciembre.

Hassan-James Abbas era residente de cirugía en la Universidad de Toledo (AP)

Perfil y antecedentes del cirujano

Hassan-James Abbas era residente de cirugía en la Universidad de Toledo al momento de los hechos. Tras separarse de su esposa en octubre de 2024, inició una relación con la víctima, quien también fue su paciente cuando le recetó medicamentos para las náuseas durante el embarazo. La Junta Médica de Ohio concluyó que el médico violó varias disposiciones del Código Revisado estatal, incluyendo la prescripción y administración de medicamentos para fines no legales ni legítimos, así como la utilización fraudulenta de la identidad de su exesposa para obtener fármacos abortivos.

El caso ha generado un intenso debate en Ohio sobre la ética médica, la autonomía de las pacientes y la violencia de género, al involucrar a un profesional de la salud en delitos graves y el uso indebido de medicamentos. La abogada de la víctima manifestó que el inicio del proceso judicial representa un avance, aunque el desarrollo del caso podría dar lugar a nuevas acciones legales.