La ONU hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para recaudar fondos frente a la crisis humanitaria

El Secretario General de la ONU, Antonio Guterres, asistió a la sesión plenaria inaugural de la Cumbre del G20 en Sudáfrica (Leon Neal/REUTERS)

El secretario general de la ONU, António Guterres, hizo este miércoles un llamado urgente a la comunidad internacional para reunir fondos destinados a atender a personas en situación de extrema vulnerabilidad.

Su intervención se produjo un día después de que Naciones Unidas apelara a recaudar 33.000 millones de dólares para cubrir las necesidades humanitarias globales durante 2026.

“Nos reunimos en tiempos muy difíciles. Las necesidades humanitarias aumentan. Las crisis se multiplican. Y el sistema humanitario se está quedando sin recursos, con millones de vidas en juego”, expresó Guterres durante un evento de alto nivel convocado en Nueva York para estimular las contribuciones al Fondo Central de Respuesta de Emergencias de Naciones Unidas.

El jefe de la ONU explicó que, desde su creación en 2006, ese fondo distribuyó cerca de 10.000 millones de dólares en asistencia vital en más de un centenar de países, en coordinación con más de 20 agencias y cientos de socios, llevando ayuda a decenas de millones de personas cada año.

A su vez, destacó que el fondo “funciona porque es rápido, flexible y justo, y a menudo llega antes que otras fuentes de apoyo”. Sin embargo, Guterres alertó que “hoy el sistema humanitario se enfrenta a su mayor prueba”, a pesar de que la ONU trata de “aprovechar al máximo cada dólar disponible”.

Mujeres desplazadas de El-Fasher hacen fila para recibir ayuda alimentaria en el campamento recién formado de El-Afadh camp en Al Dabbah, en el estado de Sudán del Norte, el 16 de noviembre de 2025 (Associated Press/Marwan Ali)

En 2025 las contribuciones de los donantes “se redujeron drásticamente, como nunca antes”, según el ex jefe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Añadió: “Se espera que las contribuciones proyectadas para este año sean las más bajas desde 2015, una tendencia peligrosa que debilita la capacidad de respuesta”.

La falta de recursos ya tiene efectos visibles. “Innumerables personas han muerto, otras han pasado hambre o se han quedado sin servicios de salud, refugio ni protección”, lamentó el secretario general, quien reiteró: “Este es un momento en el que se nos pide hacer cada vez más, con cada vez menos”.

Según el organismo internacional, del total de 33.000 millones de dólares solicitados, unos 23.000 millones son considerados prioritarios para asistir a 87 millones de personas ubicadas en situaciones especialmente críticas. Esta demanda se produce en un contexto en el que hay 239 millones de personas en situación de necesidad humanitaria, cifra que parece inalcanzable frente a los recortes y la caída de la financiación internacional.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) anunció este lunes que solicitará 33.000 millones de dólares para 2026 con el objetivo de asistir a unos 135 millones de personas afectadas por guerras, desastres climáticos, terremotos, epidemias y escasez alimentaria.

El Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, asiste a la 15ª Cumbre ASEAN - Naciones Unidas (REUTERS/Chalinee Thirasupa)

La recaudación de este año cayó a 15.000 millones de dólares, el monto más bajo registrado por la agencia en la última década.

Para el próximo año, la OCHA espera obtener más de 4.100 millones de dólares, destinados a asistir a unas tres millones de personas en territorios palestinos, 2.900 millones para Sudán—considerada la mayor crisis de desplazamiento actual—y 2.800 millones para un plan regional de respuesta en torno a Siria. El programa de contempla intervenciones en 50 países,

“En 2025, el hambre aumentó”, declaró Tom Fletcher, jefe de la oficina. “Los presupuestos alimentarios se redujeron, incluso mientras las hambrunas afectaban a partes de Sudán y Gaza. Los sistemas de salud se desmoronaron. Los brotes de enfermedades se dispararon. Millones quedaron sin alimentos básicos, atención médica y protección. Los programas para proteger a mujeres y niñas fueron recortados, cientos de organizaciones de ayuda cerraron”, añadió.

El coordinador de ayuda de la ONU había pedido este año un total de 47.000 millones de dólares, con el objetivo de asistir a 190 millones de personas en todo el mundo. Sin embargo, el menor apoyo financiero implicó que él y su red de socios humanitarios pudieran llegar a 25 millones de personas menos en 2025 que en 2024, reflejando el impacto concreto de la caída en la financiación sobre la cobertura de las necesidades básicas y la protección en crisis globales.

(Con información de Europa Press)