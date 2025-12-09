Alemania juzga a tres presuntos espías ligados a una operación rusa contra un ex combatiente ucraniano

El coacusado armenio Vardges I espera junto a su abogado Tobias Groscurth, junto con el coacusado ucraniano Robert A. y el ruso Arman S., en la sala del tribunal el día de la apertura del juicio contra tres hombres acusados de espiar para Rusia, en Frankfurt, Alemania, este 9 de diciembre de 2025 (STF/REUTERS)

Tres hombres, identificados por las autoridades como Vardges I. (de nacionalidad armenia), Robert A. (ucraniano), y Arman S. (ruso), comparecieron este martes ante la Audiencia Territorial de Frankfurt en el sur de Alemania, acusados de espiar a un ex soldado ucraniano y de preparar posibles operaciones clandestinas bajo encargo de un servicio de inteligencia ruso.

El proceso judicial, que llega en medio de una creciente preocupación europea por el espionaje y la injerencia de Rusia, se centra en las actividades del grupo contra el hombre, nacido en Georgia y antiguo combatiente del Ejército ucraniano.

La investigación sostiene que Vardges I. recibió en mayo de 2024 el encargo de localizar y vigilar al ex soldado para el aparato de inteligencia ruso, según información de la Fiscalía General del Estado alemana recogida por la página web del tribunal. Para esta tarea, reclutó a Robert A. y Arman S. con quienes concertó un encuentro con la víctima en una cafetería céntrica de Frankfurt. Según los cargos presentados, la intención era obtener información sensible del objetivo, quien sospechó de las motivaciones del trío y alertó a las autoridades alemanas antes de la reunión.

El operativo, bajo la vigilancia de la policía, culminó cuando el ex militar ucraniano no acudió al café acordado, lo que llevó a los sospechosos a abandonar el lugar en automóvil. En ese momento, fueron interceptados y detenidos por un comando especial de la policía.

El coacusado ruso Arman S. es conducido a la sala del tribunal el día de la apertura del juicio en Alemania este martes (STF/REUTERS)

Según relató Ines Peterson, portavoz de la fiscalía, citada por AFP, “la operación de espionaje presumiblemente sirvió para preparar otras misiones de inteligencia en Alemania, posiblemente incluyendo la eliminación del objetivo”. La motivación principal radicaría en las acusaciones rusas contra la víctima, a quien se le imputa por parte de Moscú la supuesta participación en crímenes de guerra contra soldados rusos durante el conflicto en Ucrania.

De acuerdo con la cadena pública alemana ARD, el ex soldado había advertido a la Policía que temía por su vida debido a su supuesta inclusión en una “lista de la muerte” elaborada por Moscú. Además, circulaba en internet un video atribuido a la primavera de 2022 en el que se le habría reconocido ejecutando a soldados rusos prisioneros. La Fiscalía alemana también ha abierto una investigación contra el propio ex oficial ucraniano, relacionado con los servicios secretos de Kiev, por la posible comisión de crímenes de guerra, tras resultar herido en el conflicto.

El coacusado ucraniano Robert A saca la lengua a la prensa mientras es conducido a la sala del tribunal al oeste de Alemania este 9 de diciembre de 2025 (STF/REUTERS)

Durante la detención de los tres acusados, la policía, según informó el diario Sueddeutsche Zeitung, halló dinero en efectivo, múltiples pasaportes (auténticos y falsificados) y al menos un dispositivo de rastreo GPS. No se encontraron armas en su poder, y los detenidos han permanecido en custodia preventiva desde el arresto. Las autoridades consideran el caso como un ejemplo de espionaje “particularmente grave” en el contexto de los riesgos actuales identificados por las agencias alemanas.

El procesamiento de los acusados coincide con la intensificación de las alertas sobre espionaje ruso, actividades de sabotaje, ciberataques y campañas de desinformación en Europa tras la invasión rusa a Ucrania en 2022. El gobierno alemán, junto a otros miembros de la OTAN, ha incrementado la vigilancia de posibles agentes y operaciones encubiertas en su territorio. En octubre, el canciller alemán Friedrich Merz señaló en declaraciones recogidas por AFP: “Rusia intenta desestabilizarnos en Alemania y Europa con métodos híbridos de guerra”.

El coacusado armenio identificado como Vardges I. es conducido a la sala del tribunal en Frankfurt del Meno este 9 de diciembre de 2025 (STF/REUTERS)

La Audiencia Territorial de Frankfurt ha programado sesiones hasta el 26 de marzo de 2025. Si los tres hombres son declarados culpables del delito de espionaje, podrían ser condenados a penas de hasta cinco años de prisión. La embajada rusa en Berlín declinó comentar el caso y afirmó a AFP que “no interfiere ni comenta procesos legales en Alemania”, añadiendo que no dispone de “información confiable” acerca de la ciudadanía rusa de los acusados.

El proceso se desarrolla en un ambiente de máxima atención en todo el continente, donde las tentativas de infiltración y el uso de agentes de bajo perfil, según han alertado fuentes oficiales, se han traducido en ataques a infraestructuras y atentados frustrados, incluyendo explosiones en centros logísticos en Alemania y Reino Unido el año pasado, así como incautaciones de dispositivos de vigilancia en operaciones recientes.

(Con información de AFP y EFE)