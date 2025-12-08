Una niñera será juzgada en Francia por envenenar a padres judíos con productos de limpieza

Un coche de la Policía Nacional francesa (Flickr)

Una niñera será juzgada el martes en Nanterre, cerca de París, acusada de haber contaminado con productos de limpieza alimentos, bebidas y cosméticos pertenecientes a una familia para la cual trabajaba desde octubre de 2023. La mujer, de nacionalidad argelina y unos 40 años al momento de los hechos, enfrenta cargos agravados por antisemitismo, un elemento central del expediente.

Los hechos salieron a la luz en enero de 2024, cuando la madre de tres niños de 2, 5 y 7 años detectó que una botella de vino desprendía olor a producto de limpieza. Poco después identificó un aroma a lejía en un jugo de uva y sintió un fuerte ardor en los ojos al utilizar su desmaquillante. Estas señales la llevaron a presentar una denuncia en el comisariado de Levallois-Perret, en el departamento de Hauts-de-Seine.

Las investigaciones confirmaron la presencia de sustancias tóxicas en distintos elementos de la vivienda: botellas de vino, bebidas alcohólicas, jugo de uva, un plato de pasta preparado con whisky y productos cosméticos. Según AFP, los análisis determinaron que se trataba de residuos de productos de limpieza incompatibles con el consumo humano.

Durante su custodia policial, la sospechosa reconoció haber introducido estos productos en botellas y envases. Consultada por los investigadores sobre sus motivaciones, declaró: “Porque tienen dinero y poder, nunca debí haber trabajado para una mujer judía”. Esta declaración llevó al juez de instrucción a incluir la circunstancia agravante de antisemitismo en el envío del caso al tribunal correccional.

FOTO DE ARCHIVO. Una manifestación contra el antisemitismo en la Plaza de la Bastilla después de que tres adolescentes de entre 12 y 13 años fueran procesados en Courbevoie, acusados de violación y violencia antisemita contra una niña de 12 años, en París, Francia. 20 de junio de 2024. REUTERS/Johanna Geron

La familia está representada por los abogados Sacha Ghozlan y Patrick Klugman. Ghozlan calificó el caso como un ejemplo de “antisemitismo ambiental, en la intimidad del entorno familiar”, una expresión que apunta a un clima hostil sostenido en la interacción cotidiana. Klugman lamentó que los tres menores no hayan sido reconocidos como víctimas directas, pese a haber estado en contacto cotidiano con la acusada.

El abogado señaló que los niños afirmaron haber visto a la niñera golpear la mezuzá instalada en la entrada del domicilio y que les hacía preguntas insistentes sobre su judaísmo. Estas declaraciones, recogidas por AFP a partir de la orden judicial, refuerzan el contexto discriminatorio que sostiene la acusación, aunque no modificaron la calificación penal respecto a los menores.

La acusada negó haber actuado contra los niños y sostuvo ante los policías que su conducta fue “como un castigo por lo que ellos me hicieron”, según el documento citado por AFP. Afirmó que no añadió sustancias peligrosas en objetos destinados a los menores y rechazó que su acto respondiera a una motivación religiosa, pese a sus declaraciones iniciales.

El presidente del Consejo Representativo de las Instituciones Judías de Francia (CRIF), Yonathan Arfi, está previsto que testifique en nombre de la parte civil. Dos organizaciones —la Unión de Estudiantes Judíos de Francia (UEJF) y la Liga contra el Racismo y el Antisemitismo (Licra)— también se constituyeron como parte civil, informó Ghozlan a AFP.

El caso se inscribe en un clima de creciente preocupación por actos antisemitas en Francia, donde las autoridades han alertado sobre un aumento sustancial de incidentes desde 2023. La Fiscalía ha endurecido su seguimiento de los delitos motivados por prejuicios religiosos, especialmente en contextos escolares y domésticos, considerados más difíciles de detectar.

El juicio en Nanterre permitirá esclarecer la cronología exacta de los hechos, la intencionalidad de la acusada y las consecuencias para la familia afectada. La defensa de la niñera no respondió a las solicitudes de AFP antes de la publicación del artículo. La audiencia se anuncia como un test sobre el modo en que la justicia francesa aborda la dimensión íntima y doméstica de los actos discriminatorios.