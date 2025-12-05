El Consejo de Seguridad de la ONU realizó su primera visita oficial a Siria desde 1945

El embajador de Eslovenia ante la ONU, Samuel Žbogar, ofrece declaraciones a la prensa en Damasco durante la visita oficial del Consejo de Seguridad (REUTERS)

Una delegación del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas realizó este jueves su primera visita oficial a Siria desde la creación del organismo en 1945, en el contexto del primer aniversario del derrocamiento del régimen de Bashar al Assad y la consolidación del gobierno interino liderado por Ahmed al Sharaa.

La misión estuvo integrada por representantes de los quince Estados miembros y visitó Damasco para reafirmar el respaldo internacional a la soberanía, la unidad y la integridad territorial del país.

“Esperamos que Siria avance hacia un futuro mejor para todos los sirios, y las Naciones Unidas la apoyarán para lograr este objetivo”, dijo a la prensa el jefe de la delegación, Samuel Žbogar, embajador de Eslovenia y presidente rotatorio del Consejo.

Žbogar explicó que los objetivos incluyeron “construir confianza”, escuchar a las autoridades y a las comunidades afectadas, y analizar los desafíos en materia de reconciliación, transición política, desarrollo económico y lucha contra el terrorismo.

La misión tuvo encuentros con el presidente interino Al Sharaa, el canciller Asaad al Shibani, otros miembros del gabinete y líderes de la sociedad civil. También se reunieron con el personal local de la ONU, autoridades religiosas y comisiones encargadas de investigar casos de violencia sectaria, desapariciones y abusos ocurridos durante el conflicto.

La delegación, compuesta por representantes de los 15 países miembros, se reunió con representantes del gobierno de Al Sharaa, líderes locales y entidades civiles para tratar temas de reconciliación, reconstrucción y seguridad (REUTERS/Khalil Ashawi)

El representante sirio ante la ONU, Ibrahim Alabi, informó que la delegación recorrió el barrio devastado de Jobar, en Damasco, testigo de los combates y bombardeos más intensos de la guerra, y destacó que el presidente Al Sharaa subrayó la prioridad de preservar la unidad territorial y la necesidad de actuar para frenar los ataques israelíes contra territorio sirio.

Alabi aseguró que ese tema fue central en las reuniones y que la mayoría de los miembros consultaron sobre formas de colaboración directa con el Consejo de Seguridad y las Naciones Unidas.

El propio jefe de la diplomacia siria agradeció la iniciativa en sus redes sociales.

“Es un momento histórico para reconstruir la confianza, demostrar el apoyo de la comunidad internacional al pueblo sirio y reafirmar el compromiso de eliminar todos los obstáculos que impiden su recuperación y la construcción de la nación a la que aspiran”, dijo.

Según el canciller, la visita constituye un “hito” para reactivar el papel de Siria en el contexto internacional y abrir nuevos canales de cooperación externa en la etapa de posguerra.

En su recorrido, la delegación internacional visitó emblemáticos lugares históricos en el casco antiguo de Damasco, como la Mezquita Omeya, el tradicional zoco Midhat Pasha y espacios patrimoniales que sobrevivieron al conflicto y ahora figuran en los planes del gobierno interino para la recuperación y el turismo sostenible.

El embajador de Eslovenia ante la ONU, Samuel Zbogar, junto al canciller sirio Asaad al Shaibani antes de su encuentro con el presidente interino Ahmed al Sharaa, en el Palacio del Pueblo de Damasco (REUTERS/Khalil Ashawi)

La visita del Consejo de Seguridad ocurre después de décadas de aislamiento y ante la profunda devastación social y económica heredada del régimen anterior. Siria atraviesa una compleja transición política bajo el liderazgo de Al Sharaa, ex jefe rebelde islamista y ahora presidente provisional, quien asumió tras el derrocamiento de al Asad en diciembre de 2024.

Las instituciones internacionales y los observadores señalan que el regreso de una misión de alto nivel de la ONU al país representa un avance dentro del difícil camino hacia la paz, pero advierten que el éxito de la reconstrucción dependerá de la reconciliación interna, la reforma económica, la inclusión y el respeto por los derechos humanos en un escenario regional marcado por la inestabilidad y el riesgo de nuevas escaladas bélicas.

(Con información de The Associated Press)