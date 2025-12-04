El gobierno de Irak inició una investigación por una inclusión ”errónea” de Hezbollah y los hutíes en su lista de sanciones

Hezbollah es una organización terrorista chiíta libanesa con fuerte respaldo político y militar de Irán (AP Foto/Hussein Malla)

El gobierno de Irak enfrentó críticas después de que el Comité para Congelar los Bienes Terroristas incluyera por error a Hezbollah y los rebeldes hutíes de Yemen en una lista de sanciones por terrorismo publicada en la Gaceta Oficial el 17 de noviembre de 2025.

La decisión de iniciar una investigación inmediata busca identificar responsables y exigir rendición de cuentas, según comunicó la oficina del primer ministro Mohamed Shia al Sudani.

El primer ministro Mohamed Shia al Sudani ordenó una investigación urgente tras la inclusión errónea de Hezbollah y los hutíes en la lista de sanciones por terrorismo (Reuters)

Bagdad señaló que la inclusión de ambos grupos fue un “error” y consecuencia de una publicación preliminar no revisada. El Ministerio de Justicia había difundido semanas antes una relación de organizaciones cuyos fondos serían bloqueados, donde sorprendió la presencia de milicias alineados con el régimen de Irán.

Las autoridades irakíes aclararon que la resolución tenía como único objetivo a personas y entidades vinculadas a Estado Islámico (ISIS) y Al Qaeda, por solicitud de Malasia.

ISIS proclamó un "califato" en 2014, controlando extensas zonas de Irak y Siria (AP)

El compromiso se mantuvo estrictamente enfocado en estas agrupaciones, excluyendo a Hezbollah y a los rebeldes hutíes de Yemen.

La publicación generó alarma tanto en el ámbito político y financiero como en la sociedad civil. Este error fue interpretado localmente como un posible reflejo de presiones externas, especialmente de Estados Unidos, que impulsa el aislamiento de grupos respaldados por Irán.

A su vez, funcionarios del Banco Central de Irak solicitaron la pronta eliminación de Hezbollah y los hutíes del listado, trámite que se formalizó mediante una carta y derivó en la rápida corrección.

Hezbollah opera tanto como partido político como milicia armada en el Líbano (Reuters)

Ante el Parlamento, opositores como Hussain Mouanes del bloque Kataib Hezbollah, acusaron al Ejecutivo de poner en juego la soberanía nacional, mostrando el malestar de sectores aliados a Teherán.

El comité responsable de la lista puntualizó que el documento buscaba alinearse con la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, centrada en sanciones contra actores vinculados al terrorismo internacional. La difusión anticipada de una versión preliminar provocó el malentendido, por lo que se instruyó la rectificación definitiva.

La administración irakí reiteró que la defensa de los derechos históricos de los pueblos regionales, su respaldo y su rechazo a la ocupación y el desplazamiento forzado no han cambiado, y que la vinculación de Hezbollah y los hutíes con los grupos yihadistas señalados no corresponde a la política oficial.

Los hutíes aparecieron junto a Hezbollah en la versión preliminar de la lista irakí de sanciones, lo que desató críticas internas y externas (Reuters)

La pronta corrección busca evitar mayores repercusiones diplomáticas y preservar la estabilidad política interna en un momento de fuerte sensibilidad geopolítica. Esta controversia expuso lo frágil que es el equilibrio de Irak ante las demandas internacionales y la presión sobre su soberanía nacional.

El analista Hayder al-Shakeri, de Chatham House, explicó a Middle East Eye que tales listados emanan de obligaciones burocráticas relativas a tratados multilaterales y procedimientos globales de control financiero, aunque su aplicación práctica suela ser más formal que efectiva en el contexto iraquí.

(Con información de Europa Press)