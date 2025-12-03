Imputaron por fraude en el uso de fondos a la ex canciller de la Unión Europea, Federica Mogherini

Federica Mogherini (Julien Warnand/Pool via REUTERS/Archivo)

La fiscalía europea anunció este miércoles la imputación de Federica Mogherini, ex jefa de la diplomacia de la Unión Europea y actual directora del Colegio de Europa en Brujas, junto con otras dos personas, en el marco de una investigación sobre un presunto fraude en el uso de fondos europeos. La investigación se centra en las sospechas de favoritismo durante la adjudicación al Colegio de Europa de un programa de formación otorgado por el servicio diplomático de la Unión.

Según la fiscalía europea, los tres acusados, entre los que figuran Mogherini, el diplomático italiano Stefano Sannino, quien fue ex secretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE), y un directivo no identificado del Colegio de Europa, fueron detenidos el martes. Posteriormente, las autoridades los liberaron al considerar que no existía riesgo de fuga.

La investigación, según precisó la fiscalía, está dirigida a esclarecer si los acusados conocieron de antemano los criterios de selección de la licitación para ser sede de la denominada Escuela Diplomática de la Unión Europea durante el curso 2021-2022. Las acciones incluyeron registros en varios edificios del Colegio de Europa y en la residencia de Mogherini. La fiscalía indicó que existen “fuertes sospechas” de fraude y corrupción, al detectar indicios de que el Colegio de Europa pudo haber sido informado previamente y tuvo motivos para anticipar la adjudicación del programa antes de la publicación oficial de la licitación.

La investigación se centra en el posible favoritismo en la adjudicación del programa de formación al Colegio de Europa (REUTERS/ARCHIVO)

Mogherini, nacida en Roma en 1973 y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Sapienza, tuvo una dilatada carrera en la política italiana y europea. Fue diputada en la cámara baja del Parlamento italiano y, tras seis años de labor parlamentaria, asumió la Cancillería italiana en 2014 bajo el gobierno de Matteo Renzi. Solo ocho meses después de tomar ese cargo, pasó a ser alta representante para Asuntos Exteriores y vicepresidenta de la Comisión Europea, y encabezó la política exterior de la UE durante el mandato de la Comisión Juncker.

Después de concluir su etapa en Bruselas tras las elecciones europeas de 2019, Mogherini fue nombrada rectora del Colegio de Europa en 2020. El centro, fundado en 1949 con sedes en Brujas y Natolin, se convirtió en 2021 en la sede del programa ‘Academia Diplomática de la UE’, adjudicado por el SEAE y financiado con fondos comunitarios. La designación de Mogherini al frente de la institución educativa generó críticas entre responsables europeos, que cuestionaron su falta de experiencia académica.

La fiscalía europea investiga posibles prácticas de corrupción y favoritismo en la gestión de fondos comunitarios (REUTERS/ARCHIVO)

Durante su etapa al frente de la diplomacia europea, Mogherini respaldó iniciativas para fortalecer la defensa y seguridad comunitarias y defendió el acuerdo nuclear con Irán frente a la decisión de Estados Unidos de abandonarlo en 2018. No obstante, su gestión recibió críticas por parte de algunos países de Europa del Este y de políticos italianos como Matteo Renzi, quienes señalaron un bajo impacto de su política exterior.

Con la apertura de la investigación y la imputación de los sospechosos, la Fiscalía Europea busca determinar la legalidad de la adjudicación del programa y si existieron prácticas de favoritismo o corrupción en beneficio de la institución dirigida por Mogherini.

(Con información de AFP y EFE)