Brasil alcanzó un récord histórico en la producción de petróleo y gas natural

El país registró en octubre su mayor nivel, impulsado por el fuerte desempeño de los campos del presal y el liderazgo de Petrobras

FOTO DE ARCHIVO: El logotipo de la petrolera estatal brasileña Petrobras se ve en su sede en Río de Janeiro, Brasil, el 16 de octubre de 2019. (REUTERS/Sergio Moraes/Foto de archivo)

Brasil registró un nuevo récord en la producción de petróleo y gas natural equivalentes durante octubre de 2024, al alcanzar un promedio de 5,255 millones de barriles diarios, según informó este martes la Agencia Nacional de Petróleo (ANP). Se trata de la cuarta vez en el año que el país supera su marca histórica, luego de los máximos anotados en mayo, junio y julio.

El volumen de petróleo extraído en octubre fue de 4,03 millones de barriles diarios, cifra que representa un aumento del 2,9 % respecto a septiembre y un incremento del 23,2 % en comparación con octubre de 2023, según los datos del regulador brasileño. La producción media de gas natural llegó a los 194,78 millones de metros cúbicos diarios, un 2,2 % más que el mes anterior y un 22,5 % más frente al mismo mes del año pasado.

La ANP destacó que los campos marítimos del presal, situados en aguas profundas del océano Atlántico, volvieron a concentrar la mayor parte de la producción nacional, con una media de 4,27 millones de barriles equivalentes por día, lo que equivale al 81,4 % del total del país. En estos yacimientos se extrajeron 3,31 millones de barriles diarios de crudo y 153,7 millones de metros cúbicos diarios de gas natural.

El volumen de petróleo extraído en octubre fue de 4,03 millones de barriles diarios. (REUTERS/Ricardo Moraes)

Dentro del mapa petrolero brasileño, el campo de Buzios, ubicado en la cuenca marina de Santos, se posicionó como el mayor productor del mes, tras arrebatarle el primer puesto al campo de Tupi, líder durante los últimos años, con 884.700 barriles diarios de petróleo. Por su parte, el campo de Mero, también en la cuenca de Santos, encabezó la producción de gas natural con 41,3 millones de metros cúbicos diarios.

Según los datos difundidos por la ANP, las reservas marítimas aportaron el 97,8 % de todo el petróleo producido en el país durante octubre y el 86,6 % del gas natural extraído.

La información publicada corresponde a la actividad desarrollada por 46 empresas operadoras en Brasil, distribuidas en 275 bloques, de los cuales 256 son concesiones y 11 áreas asociadas al Estado. La compañía estatal Petrobras, en solitario o en consorcio, lideró el sector con el 90,6 % de la producción total de petróleo y gas del país.

Entre las compañías privadas y extranjeras con mayor actividad durante octubre se ubicaron la brasileña Petro Río Jaguar (68.325 barriles equivalentes diarios), la noruega Equinor (65.938), la francesa TotalEnergies (48.516) y la brasileña Eneva (47.599), todas ellas en consorcios con otras firmas.

(Con información de EFE)

