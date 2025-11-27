Mundo

Cómo los volcanes menos conocidos del mundo representan la mayor amenaza, según un estudio

Un análisis de la Universidad de Birmingham expone que la falta de monitoreo y estudio en cráteres olvidados aumenta el riesgo de una catástrofe global inesperada

Guardar
Un estudio de la Universidad
Un estudio de la Universidad de Birmingham alerta sobre el peligro de los volcanes menos conocidos y su falta de monitoreo

No siempre figuran en los listados de grandes riesgos naturales. Sin embargo, los volcanes menos conocidos, sin suficiente monitoreo y casi ignorados por la ciencia, podrían detonar la próxima crisis global. Lejos de los focos mediáticos, estos gigantes silenciosos acechan y pueden transformar paisajes y vidas sin advertencia.

Volcanes invisibles, riesgos latentes

Según un análisis de Mike Cassidy, profesor de la School of Geography, Earth and Environmental Sciences de la Universidad de Birmingham, publicado en The Conversation, la mayor amenaza volcánica global no reside en nombres como el Etna o Yellowstone, sino en volcanes con bajo perfil, enclavados en regiones densamente habitadas y con muy poca vigilancia. En sectores del Pacífico, Sudamérica e Indonesia, las erupciones de volcanes sin registro histórico comprobado ocurren cada 7 a 10 años, un dato que cuestiona la verdadera preparación de los sistemas de alerta actuales.

El caso del Hayli Gubbi, en Etiopía, resulta ejemplificador. En noviembre de 2025, registró su primera erupción documentada en más de 12.000 años: una columna de ceniza superó los 13 kilómetros de altura y el material llegó hasta Yemen, obligando a desviar vuelos en el norte de India. La falta de monitoreo previo hizo evidente la vulnerabilidad de esas regiones, donde el peligro solo se reconoce cuando ya es imposible de ignorar.

El caso del volcán Hayli
El caso del volcán Hayli Gubbi en Etiopía evidencia la vulnerabilidad de regiones densamente habitadas ante erupciones imprevistas (NASA/Handout/Reuters)

Consecuencias locales, crisis globales

Cassidy subraya que las erupciones volcánicas pueden comenzar como emergencias locales y convertirse rápidamente en amenazas para todo el planeta. El caso de El Chichón en México, en 1982, resulta paradigmático. Después de siglos de inactividad y sin señales previas, el volcán devastó selvas, destruyó hogares y desplazó a más de 20.000 personas. La ceniza cubrió Guatemala y el saldo superó las 2.000 víctimas fatales, generando el peor desastre volcánico contemporáneo de México.

Más allá del impacto inmediato, la inyección de partículas a la atmósfera alteró la radiación solar, enfrió temporalmente el hemisferio norte y desplazó el monzón africano, provocando sequías en África oriental. Según el análisis de Cassidy, esta cadena de efectos favoreció una hambruna que causó cerca de un millón de muertes. Un fenómeno local, prácticamente inadvertido en su origen, desencadenó alteraciones en la seguridad alimentaria y crisis sociales a una escala impensada.

El sesgo en la investigación científica

La selección de volcanes que reciben mayor atención y recursos responde a sesgos humanos e institucionales. Cassidy afirma que el sesgo de normalidad lleva a considerar como seguras las áreas sin registros recientes de actividad, mientras que la notoriedad mediática de ciertos volcanes concentra inversión en monitoreo y estudios. Así se crean vacíos en el conocimiento científico y en las políticas de prevención, incluso en regiones con millones de habitantes expuestos a volcanes invisibles para los sistemas de alerta.

Las erupciones de volcanes poco
Las erupciones de volcanes poco estudiados pueden desencadenar crisis humanitarias y ambientales a escala mundial

Un dato revelado en The Conversation expone esa desigualdad: hay más investigaciones publicadas sobre el Etna que sobre los 160 volcanes activos de Indonesia, Filipinas y Vanuatu juntos, a pesar de que estas zonas albergan algunas de las mayores poblaciones en riesgo. La ausencia de antecedentes históricos y registros técnicos limita la anticipación de eventos y la organización de evacuaciones eficaces, ampliando los efectos catastróficos cuando los volcanes finalmente despiertan.

Vulnerabilidad de las regiones olvidadas

En América Latina, el sudeste asiático, África y el Pacífico, el crecimiento urbano en las cercanías de volcanes escasamente monitoreados multiplica la exposición al riesgo. Muchas comunidades carecen de infraestructura adecuada, sistemas de alerta o planes de evacuación. La falta de recursos y la limitada cobertura científica dejan a millones de personas sometidas al azar de una erupción imprevista. La gravedad se agudiza con la escasez de datos fiables y la débil comunicación de alertas, especialmente en contextos de desigualdad tecnológica.

Si bien la gestión de emergencias volcánicas ha tenido avances notables —como en Pinatubo (Filipinas), Merapi (Indonesia) o La Soufrière (San Vicente)—, la mayoría de los volcanes activos del planeta sigue fuera del radar. El agravamiento del cambio climático, además, vuelve el escenario aún más impredecible, dificultando la recuperación de las regiones afectadas y la planificación de políticas preventivas a mediano plazo.

El crecimiento urbano cerca de
El crecimiento urbano cerca de volcanes poco monitoreados en América Latina, Asia y África aumenta la exposición al peligro (Europa Press)

Preparación y respuesta: una brecha global

Mike Cassidy advierte que la reducción de riesgos solo es posible mediante cooperación internacional, intercambio científico y una inversión constante en prevención y monitoreo. Iniciativas como la Global Volcano Risk Alliance trabajan para subsanar estas brechas mediante capacitación, transferencia de tecnología, implementación de nuevos sensores y optimización de sistemas de alerta en las comunidades vulnerables.

Sin embargo, la acción técnica debe acompañarse de educación pública, protocolos claros de evacuación y fondos de emergencia, todos adaptados a contextos regionales diversos. El aprendizaje de experiencias pasadas, la colaboración entre organismos regionales y la integración de saberes locales son pilares para anticipar y reducir el impacto de futuros episodios.

Un llamado urgente: anticipar la sorpresa

El análisis de Cassidy concluye con una advertencia: la mayor falla sería ignorar estos riesgos por ser invisibles. Solo la preparación, la vigilancia activa y la cooperación global pueden evitar que un volcán olvidado desate una nueva crisis humanitaria y ambiental. La historia reciente demuestra que ningún rincón del planeta está realmente a salvo de los efectos de una erupción inesperada; el desafío es reconocerlo y actuar en consecuencia.

Temas Relacionados

Riesgo volcánicoErupciones volcánicasVolcanes ocultosDesastres naturalesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Una tripulación ruso-estadounidense despegó hacia la Estación Espacial Internacional

Una nave Soyuz transportó al astronauta de la NASA Chris Williams y dos cosmonautas rusos coincidiendo con el 25 aniversario del inicio de la presencia humana permanente en el puesto orbital

Una tripulación ruso-estadounidense despegó hacia

La OIEA presiona a Irán mientras el régimen asegura que persisten los riesgos para visitar los sitios nucleares atacados

La Junta de Gobernadores de la agencia atómica de la ONU urge a Teherán a informar sobre el estado de sus reservas de uranio y las instalaciones afectadas

La OIEA presiona a Irán

Se consolida el golpe militar en Guinea-Bissau: la junta nombró a un nuevo líder y anunció un gobierno de transición

El general Horta N’Ta asumirá el ejecutivo por un año. El candidato opositor Fernando Dias acusa al presidente saliente de orquestar el golpe para evitar su derrota electoral

Se consolida el golpe militar

Un buque de la armada neozelandesa atravesó el estrecho de Taiwán bajo vigilancia de fuerzas chinas

El buque zarpó del mar Meridional hacia la región del norte de Asia haciendo uso de la libertad de navegación que el régimen de Beijing no reconoce

Un buque de la armada

Australia incluyó a la Guardia Revolucionaria de Irán en su lista de “patrocinadores del terrorismo”

La ministra de Exteriores del país, Penny Wong, dijo que “los ataques de Irán no tienen precedentes y son actos peligrosos, orquestados por un país externo en suelo australiano”

Australia incluyó a la Guardia
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
La abstención del PSOE permite

La abstención del PSOE permite a las derechas tumbar la ley de Sumar para prohibir a fondos buitre y empresas comprar viviendas

“Lo indígena no existe”: informe revela qué hay detrás de esta frase y cómo alimenta el racismo en el Perú

Ábalos, el primer diputado en activo en entrar en prisión: el Congreso inicia los trámites para suspenderle de sus funciones como parlamentario

Becas Benito Juárez: cómo saber hoy si fuiste aceptado y cuándo llega el último pago del 2025

La gripe multiplica por diez su incidencia con respecto al año pasado y alcanza la fase de epidemia

INFOBAE AMÉRICA
Inaugurada la exposición 'En carne

Inaugurada la exposición 'En carne viva' sobre la diversidad de las mujeres migrantes en Iberoamérica

Ascienden a 75 los muertos por el incendio de un complejo de rascacielos en Hong Kong

La Eurocámara reclama más esfuerzos de la UE para la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad

Así arrancó el Black Friday de libros: los más vendidos en Argentina, España, México y Colombia

El TS envía a Ábalos y Koldo a prisión provisional por riesgo de fuga ante el juicio por la trama de mascarillas

ENTRETENIMIENTO

Millie Bobby Brown dice que

Millie Bobby Brown dice que valora su amistad con David Harbour “más que nada” tras el informe de bullying en el set

Lo que no se vio del conflicto de Fátima Bosch y Mr. Nawat en Miss Universo: el testimonio de Miss Haití

Noah Schnapp reveló su reacción al leer el guion final de Stranger Things

La sorprendente transformación de Tekashi 6ix9ine en la era de los streamers y el contenido viral

Elizabeth Olsen explicó la razón por la que evita realizar comedias románticas modernas