Mundo

Tras la propuesta de Donald Trump, Sudán expresó su disposición a negociar con Estados Unidos un acuerdo de paz

La posición del consejo militar sudanés se conoció después de que Donald Trump anunciara que promoverá conversaciones multilaterales junto a Arabia Saudita, en respuesta a las gestiones diplomáticas del príncipe heredero Mohamed bin Salmán

Guardar
El jefe del Ejército sudanés,
El jefe del Ejército sudanés, Abdel Fattah al-Burhan (REUTERS/Florence Lo/Archivo)

El Consejo Soberano de Sudán, encabezado por el general Abdel Fattah al-Burhan, anunció este miércoles su disposición a colaborar de manera activa con Estados Unidos y Arabia Saudita para impulsar un proceso de paz dentro del país.

La comunicación destacó el reconocimiento del liderazgo sudanés a “los esfuerzos continuos de Washington y Riad para frenar el derramamiento de sangre” en el territorio nacional, escenario de un conflicto armado desde abril de 2023.

En su declaración, el consejo militar manifestó su “voluntad y disposición de involucrarse seriamente” con ambas potencias para avanzar hacia una solución pactada.

Según el comunicado, el objetivo es “lograr la paz que espera el pueblo sudanés”, un eje central de los llamados planteados tanto por la administración de al-Burhan como por actores regionales e internacionales que siguen de cerca la crisis.

El compromiso sudanés se produce inmediatamente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que su país activará un mecanismo de mediación junto a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Egipto para buscar el cese de hostilidades entre el Ejército sudanés y las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), el grupo paramilitar rival.

La posición del consejo militar
La posición del consejo militar sudanés se conoció después de que Donald Trump anunciara que promoverá conversaciones multilaterales junto a Arabia Saudita, en respuesta a las gestiones diplomáticas del príncipe heredero Mohamed bin Salmán (REUTERS/Evelyn Hockstein/Archivo)

Trump hizo públicas sus intenciones tras un encuentro con el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, y señaló que la estabilidad de Sudán es una prioridad para evitar un mayor deterioro humanitario en la región.

El conflicto sudanés ha causado decenas de miles de muertos y millones de desplazados, según estadísticas de organismos internacionales. Naciones Unidas y organizaciones humanitarias han advertido que la violencia y las restricciones dificultan el acceso a alimentos y suministros médicos, agravando los riesgos de hambruna y crisis sanitaria.

En este contexto, tanto Washington como Riad han intentado en diferentes oportunidades promover rondas de diálogo, alto el fuego y el inicio de conversaciones directas entre las partes enfrentadas.

Los intentos previos de mediación no lograron consolidar un acuerdo duradero, y la rivalidad entre el general al-Burhan y el jefe de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo (“Hemedti”), se mantiene como el mayor obstáculo para avanzar en una agenda de reconciliación nacional.

El comunicado oficial del Consejo Soberano remarcó el interés de la dirección militar en “trabajar, a través de canales formales, con todos los socios internacionales involucrados en el proceso de paz”, incluyendo a Arabia Saudita y a aliados regionales como Emiratos Árabes Unidos y Egipto, quienes han acompañado conversaciones en foros multilaterales previos.

Los intentos previos de mediación
Los intentos previos de mediación no lograron consolidar un acuerdo duradero, y la rivalidad entre el general al-Burhan y el jefe de las FAR, Mohamed Hamdan Dagalo (“Hemedti”), se mantiene como el mayor obstáculo para avanzar en una agenda de reconciliación nacional (AP Foto/Hussein Malla, Archivo)

Fuentes vinculadas al ejército sudanés expresaron que el compromiso anunciado implica la apertura a “negociaciones serias”, aunque no especificaron cuál será el formato de los encuentros ni los puntos de agenda propuestos.

Naciones Unidas y la Unión Africana señalaron que ven positivamente el respaldo internacional y reiteraron su voluntad de asistir técnica y humanitariamente a los facilitadores del diálogo.

La declaración del consejo llega en un momento de gran presión internacional. Estados Unidos había manifestado en distintas ocasiones su preocupación por la seguridad en el Cuerno de África y el impacto regional del conflicto sudanés, especialmente ante la posibilidad de que la guerra se prolongue e involucre a actores externos o cause una mayor crisis migratoria.

A pesar de los anuncios asegurando predisposición al diálogo, ninguna de las partes en el conflicto ha anunciado un alto el fuego efectivo, y los enfrentamientos continúan en regiones estratégicas como Darfur y Kordofán. Analistas remarcan que el respaldo explícito de Washington y Riad representa una oportunidad para relanzar un proceso diplomático que hasta ahora no logró encaminar una salida política al conflicto interno.

Naciones Unidas y organizaciones humanitarias
Naciones Unidas y organizaciones humanitarias han advertido que la violencia y las restricciones dificultan el acceso a alimentos y suministros médicos, agravando los riesgos de hambruna y crisis sanitaria

El Consejo Soberano y las Fuerzas Armadas sudanesas esperan que la participación internacional y el empuje diplomático logren abrir una nueva etapa de negociaciones, con el objetivo de frenar la violencia y dar respuestas a las demandas de millones de personas afectadas por el conflicto.

(Con información de EFE y AFP)

Temas Relacionados

Donald TrumpEstados UnidosSudánArabia SauditaMohamed bin SalmánAbdel Fattah al-BurhanEjército sudanésFuerzas de Apoyo RápidoÚltimas Noticias América

Últimas Noticias

La UE lanzó un paquete de USD 20.000 millones para asegurar un rápido despliegue de tropas ante el avance de la amenaza rusas

El plan busca modernizar 500 puntos críticos de infraestructura —como puentes, puertos y túneles— para agilizar el tránsito militar dentro de la UE, en medio de crecientes advertencias sobre incursiones rusas

La UE lanzó un paquete

El jefe de la Agencia Atómica de la ONU exigió a Irán el acceso a las centrales nucleares bombardeadas por Israel y Estados Unidos

Rafael Grossi subrayó que los inspectores del OIEA aún no han podido revisar materiales y equipos en los sitios dañados, pese a los compromisos internacionales asumidos por el régimen de Teherán

El jefe de la Agencia

Semanas decisivas en Bruselas para el acuerdo comercial UE-Mercosur

La decisión final aún debe pasar por una votación parlamentaria, donde se prevé un fuerte rechazo de distintos bloques

Semanas decisivas en Bruselas para

Los gigantes de las criptomonedas movieron miles de millones vinculados a lavadores de dinero, narcotraficantes y hackers norcoreanos

El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación rastreó decenas de miles de transacciones y descubrió que las principales plataformas de comercio de criptomonedas estaban inundadas de dinero sucio

Los gigantes de las criptomonedas

Israel pidió apartar al fiscal jefe de la Corte Penal Internacional que ordenó la detención de Benjamín Netanyahu

El gobierno israelí argumenta que Karim Khan enfrenta denuncias internas y ha actuado con parcialidad, por lo que solicitó cancelar también las órdenes de captura relacionadas con la guerra en Gaza

Israel pidió apartar al fiscal
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
El rapto de Miguel Ayala

El rapto de Miguel Ayala recordó algunos de los secuestros que han sacudido a los artistas en Colombia

Cierre de la mezcla mexicana de petróleo de este miércoles 19 de noviembre

Tragedia en Ventanilla: choque entre una combi y una minivan en Pachacutec habría dejado a un niño fallecido y varios heridos

Violento crimen en la avenida Grau: dos sicarios persiguieron a un hombre y lo abatieron a plena luz del día tras vaciar sus municiones

Caos en el Metropolitano en plena hora punta: estaciones saturadas y servicio irregular por tráiler que invadió la vía exclusiva

INFOBAE AMÉRICA
El ELN libera a los

El ELN libera a los cinco militares colombianos secuestrados hace más de una semana en el norte del país

Crisis energética en Cuba: el dictadura no logra cubrir la demanda tras la caída del suministro desde México y Venezuela

Científicos capturan partículas diminutas en busca de pistas sobre la electrificación de las nubes

La mitad de los novelistas cree que la IA probablemente reemplazará por completo su trabajo

Save the Children alerta de la muerte de niños "a una escala nunca vista" por armas explosivas en la guerra

ENTRETENIMIENTO

¿A qué hora es la

¿A qué hora es la final del Miss Universo 2025 en países de Latinoamérica, EE.UU. y España? Horario y dónde ver la ceremonia en vivo

Leonardo DiCaprio revela cómo aprendió a silbar “al estilo mexicano” para comunicarse

Miss Universo 2025: Miss Noruega causa revuelo global con su traje típico en forma de salmón

Paul Mescal y una nueva etapa artística: “Estoy agradecido, pero no espero que todos me entiendan”

Así fue la caída de Miss Jamaica en la gala preliminar de Miss Universo 2025: este es su estado actual