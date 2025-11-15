Así se hace el perfume indio que huele a tierra mojada y vale más de USD 2.000 el litro

El perfume mitti attar de Kannauj captura el aroma de la tierra mojada tras la primera lluvia del monzón en la India (Aranyam perfumes)

En Kannauj, una ciudad al norte de la India ubicada a unos 400 kilómetros de Nueva Delhi, familias de perfumistas preservan una tradición que permite capturar el olor de la tierra mojada tras la primera lluvia del monzón (cambio estacional en los patrones de vientos que trae consigo temporadas de precipitaciones intensas).

Este perfume, conocido como mitti attar, se comercializa a más de USD 2.000 el litro y representa uno de los mayores tesoros olfativos del país.

Desde hace más de tres mil años, Kannauj funciona como epicentro de la industria perfumera local, atrae visitantes internacionales y mantiene técnicas ancestrales de producción intactas hasta la actualidad.

El aroma de la lluvia, llamado petricor en lenguaje científico, simboliza la esperanza y el renacimiento para millones de personas en la India, donde la llegada del monzón marca el fin del periodo seco.

La ciudad de Kannauj, reconocida como la capital del perfume de la India, preserva técnicas ancestrales de destilación de aceites (kahaanistudio)

De acuerdo al sitio web especializado Travesías Digital, los perfumistas de Kannauj dedicaron generaciones a perfeccionar la captura y conservación de esa esencia, elaborando el mitti attar a partir de materiales naturales y un método de destilación único en el mundo.

Según detalló Atlas Obscura, el proceso y el resultado entusiasman a clientes de Francia, Estados Unidos y otros países, quienes valoran la autenticidad y profundidad aromática que solo este perfume ofrece.

La demanda de mitti attar se mantiene en ascenso, impulsada por el regreso global a los aceites y fragancias naturales en la perfumería de autor. Kannauj se identifica como la “capital del perfume de la India” y compite con otras regiones históricas, como Grasse, en Francia, gracias a su legado técnico y cultural.

El exclusivo mitti attar se vende a más de USD 2.000 el litro debido a su proceso artesanal y la escasez de materia prima (Crédito: Freepik)

Un arte milenario: cómo capturan el perfume de la tierra

El proceso para obtener mitti attar comienza tras las primeras lluvias monzónicas. Los perfumistas recogen ladrillos y discos de barro local, que el sol y la lluvia han moldeado. Estos materiales se cuecen y se seleccionan minuciosamente según su capacidad para retener el aroma.

Luego, los artesanos colocan la arcilla en grandes ollas de cobre (deg), junto con agua. El recipiente se sella mediante una mezcla de barro y se somete a calor controlado con fuego de leña y estiércol seco.

Durante al menos siete horas, la olla se calienta y el vapor producido viaja por un tubo de bambú hacia un recipiente especial (bhapka) que contiene aceite puro de sándalo. El vapor aromático se condensa y el aceite absorbe, lentamente, la esencia de la tierra mojada.

El método de destilación de mitti attar utiliza barro local, ollas de cobre y aceite de sándalo para obtener una fragancia única (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según precisó Atlas Obscura, el destilador repite el proceso durante varios días, retirando y reemplazando tierra y agua, hasta lograr que el aceite sature su fragancia.

Según Rajat Mehrotra, responsable de Meena Perfumery en Kannauj, solo esta ciudad domina el arte de preservar el olor original de la tierra tras la lluvia en un producto embotellado.

El perfume, al ser un aceite, se almacena al final en frascos de cuero o camello, donde madura y gana detalles aromáticos durante años. Un litro de mitti attar cuesta más de USD 2.000 debido al trabajo intensivo, la escasez de materia prima y la exclusividad del método.

Historia y legado: el mitti attar como símbolo cultural

El origen exacto del mitti attar se remonta, probablemente, a la civilización del Valle del Indo, que desarrolló técnicas de destilación de aceites y aguas florales hace más de tres milenios.

El aroma de la lluvia, conocido como petricor, simboliza esperanza y renacimiento para millones de personas en la India (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según la investigadora Giti Datt, especialista de la Australian National University, la práctica sobrevivió invasiones, cambios religiosos y colonización británica. El Mahabharata, uno de los textos más antiguos de la India, ya hacía referencia al uso de perfumes en la vida diaria de la realeza y en rituales sagrados.

Con la llegada del islam, la tradición se enriqueció y surgió la cultura indefinida del attar, una perfumería de aceites puros extractados de flores, maderas y resinas.

Kannauj ostenta hoy el reconocimiento internacional de capital india del perfume y recibe visitas de perfumistas de países como Francia, que buscan aprender el método artesanal o utilizan el attar como base para combinaciones. El mitti attar se asocia a recuerdos, identidad y espiritualidad, y se emplea en ceremonias hinduistas y en la vida cotidiana.

El método no se replicó con éxito fuera de la ciudad, ya que la combinación única del barro local, el clima monzónico y el saber transmitido entre generaciones forman la clave del aroma.