Putin exporta su doctrina de “periodismo patriótico” que elimina voces disidentes: firmó un acuerdo con Corea del Norte

El pacto contempla el intercambio entre medios de comunicación y la organización de retransmisiones conjuntas entre Rusia y la dictadura de Kim Jong-un

Putin afirma con Kim Jong-un POLITICA INTERNACIONAL -/Kremlin/Dpa

Rusia y Corea del Norte firmaron un acuerdo de cooperación sobre medios de comunicación que contempla el intercambio de información entre servicios estatales y privados, anunció hoy la embajada rusa en Pionyang.

“El acuerdo abre nuevas perspectivas para la ampliación de la asociación entre Rusia y Corea del Norte, creando la base para una cooperación profunda y mutuamente beneficiosa”, señala el comunicado recogido por la agencia RIA Nóvosti.

El documento fue firmado por el Ministerio de Desarrollo Digital, Comunicaciones y Medios de Comunicación, y el Comité de Información de la República Popular Democrática de Corea del Norte.

En el acto, que tuvo lugar el martes en la embajada norcoreana en la capital rusa, participaron el viceministro ruso de la citada cartera y el embajador del país asiático, Sin Hong-chol.

El acuerdo contempla el intercambio entre diferentes servicios de información y la organización de retransmisiones conjuntas.

La nota oficial añade que el acuerdo es un “paso importante” en la senda del fortalecimiento de la amistad y cooperación, y refleja el deseo de ambos países en aras de “una interacción constructiva en el terreno mediático”.

Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, las autoridades rusas han lanzado una campaña de persecución de la prensa independiente que llevó al cierre de cientos de medios y portales.

El presidente ruso, Vladímir Putin, defiende lo que llama “periodismo patriótico”, de forma que a día de hoy en este país no queda apenas ningún medio federal considerado crítico con el Kremlin.

Una persona ve en la televisión el disparo de un misil por misil por parte de Corea del Norte

Los medios independientes rusos que no tuvieron que desaparecer por falta de financiación sobreviven a duras penas en el exilio.

En los días recientes Corea del Norte advirtió sobre más “acciones ofensivas” después de que Washington y Seúl criticaran su más reciente lanzamiento de un misil balístico.

Pyongyang disparó el proyectil el viernes poco más de una semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, expresara durante una gira por Asia que estaba interesado en reunirse con el líder norcoreano Kim Jong Un, aunque no recibió respuesta.

El ministro de Defensa norcoreano, No Kwang Chol, dijo el sábado que Washington “se ha vuelto descarado en sus movimientos militares para amenazar la seguridad” del Norte y que estaba “escalando intencionadamente la tensión política y militar en la región”.

“Mostraremos más acciones ofensivas contra la amenaza de los enemigos”, advirtió, según la agencia oficial de noticias KCNA.

El Comando Indo-Pacífico del ejército de Estados Unidos consideró el viernes que el reciente lanzamiento del misil “pone de relieve el impacto desestabilizador” de las acciones de Corea del Norte.

Añadió que Washington está “consultando estrechamente con sus aliados y socios”.

El ejército de Corea del Sur también condenó enérgicamente el lanzamiento de Pyongyang.

Seúl “insta a Corea del Norte a que cese inmediatamente todas las acciones que aumentan las tensiones entre las dos Coreas”, afirmó en un comunicado.

Trump anunció la semana pasada que aprobó un plan de Corea del Sur de construir un submarino de propulsión nuclear, un importante avance para su defensa ante las tensiones militares regionales.

(Con información de EFE y AFP)

RusiaCorea del Norte

