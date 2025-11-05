Mundo

El Ejército israelí recibió el cuerpo de otro rehén retenido por Hamas en Gaza tras la mediación de la Cruz Roja

Las autoridades israelíes indicaron que realizarán una identificación forense para confirmar la identidad y determinar las circunstancias de la muerte

Se confirmó la entrega de otro rehén en Gaza (Reuters)

El ejército israelí confirmó el miércoles por la noche que el cuerpo de un rehén retenido en Gaza fue entregado a la Cruz Roja Internacional, cumpliendo uno de los puntos del acuerdo de alto el fuego vigente desde octubre.

El anuncio fue realizado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) a través de su canal oficial de X y corroborado por medios internacionales. Este acto se produjo en el marco de intercambios de restos mortales y prisioneros entre Israel y Hamas.

Según la Cruz Roja Internacional, el ataúd con los restos del rehén fue trasladado desde Gaza y ya se encuentra en camino hacia posiciones controladas por las FDI en el mismo territorio. Las autoridades israelíes enfatizaron: “Hamas debe respetar el acuerdo y tomar las medidas necesarias para devolver a todos los rehenes fallecidos”, señalaron fuentes militares en X.

FOTO DE ARCHIVO. Milicianos palestinos de Hamás montan guardia el día de la entrega de los rehenes retenidos en Gaza desde el mortífero ataque del 7 de octubre de 2023, como parte de un alto el fuego y un acuerdo de intercambio de rehenes y prisioneros entre Hamás e Israel, en Ráfah, en el sur de la Franja de Gaza. 22 de febrero de 2025. REUTERS/Hatem Khaled

El día de ayer también se realizó la entrega del cuerpo de otro rehén. Los restos correspondieron a Itay Chen, joven de 19 años con doble nacionalidad israelí-estadounidense, quien prestaba servicio como sargento en la 7ª Brigada Blindada de las FDI. El cuerpo fue entregado el martes, en cumplimiento de un acuerdo negociado por autoridades de Estados Unidos durante el alto el fuego del mes pasado. Tras la identificación oficial, la familia de Chen fue notificada directamente por representantes militares y la oficina del primer ministro.

El acuerdo en vigor obliga a Hamas a devolver todos los rehenes, vivos y fallecidos, secuestrados desde el inicio de las hostilidades. La organización palestina se comprometió a liberar a 20 rehenes vivos y a entregar los cuerpos de otros 28 en un plazo de 72 horas desde el inicio del alto el fuego, el 10 de octubre. A cambio, Israel acordó liberar 250 prisioneros palestinos y entregar hasta 285 restos de palestinos a Gaza.

El intercambio de cuerpos y prisioneros continúa en medio de episodios de violencia en la franja. Hamas sostiene que la destrucción en Gaza ha complicado la localización de restos, mientras que Israel acusa a la organización de dificultar la devolución. Hasta ahora Hamas entregó 21 de los 28 cuerpos de rehenes, en paralelo a la devolución de 285 cuerpos de palestinos por parte de Israel desde octubre.

Equipos médicos rezan junto a los restos y cuerpos de palestinos no identificados, devueltos por Israel, antes de su entierro masivo fuera del Hospital Nasser en Khan Yunis, Franja de Gaza sur, 22 de octubre de 2025. La devolución de prisioneros palestinos fallecidos por Israel forma parte de un acuerdo de alto el fuego entre Israel y Hamas que entró en vigor el 10 de octubre de 2025. EFE/EPA/HAITHAM IMAD

La mediación de este proceso incluye a diversos actores internacionales, entre ellos Estados Unidos, responsable de impulsar los términos del acuerdo y también de promover iniciativas diplomáticas a través de la ONU para implementar un periodo de transición y estabilidad en la zona de Gaza. Mientras algunos cuerpos de rehenes aún no han sido localizados, las autoridades israelíes y los portavoces de Hamás reconocen la dificultad de ubicar esos restos por el nivel de destrucción y las condiciones en el territorio.

