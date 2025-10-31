Xi Jinping y el primer ministro canadiense Mark Carney mantendrán una reunión bilateral en Corea del Sur

El presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro canadiense, Mark Carney, celebrarán este viernes una reunión bilateral al margen de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Corea del Sur, con el objetivo de retomar el diálogo económico en medio de la tensión entre Ottawa y Washington.

El encuentro está previsto para las 16:00 hora local (07:00 GMT) en la ciudad de Gyeongju, a unos 350 kilómetros al sureste de Seúl. Según Carney, la reunión se centrará en retomar las relaciones bilaterales y abordar cuestiones comerciales, incluida la posible eliminación de los aranceles del 100 % que Canadá impuso en 2024 a los vehículos eléctricos chinos, una medida adoptada en línea con Estados Unidos.

Beijing, por su parte, ha sugerido que podría levantar las restricciones al aceite de colza canadiense si Ottawa da ese paso. Canadá busca diversificar su comercio exterior y reducir su dependencia económica de Estados Unidos, que absorbe el 75% de sus exportaciones.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la semana pasada un arancel adicional del 10% a Canadá, en represalia por un anuncio televisivo promovido por el Gobierno de la provincia de Ontario que utilizaba declaraciones del ex presidente Ronald Reagan en contra de los aranceles. Carney reconoció recientemente que las recientes medidas comerciales de Washington son “difíciles de gestionar”.

La reunión entre Xi y Carney tiene el objetivo de retomar el diálogo económico en medio de la tensión entre Ottawa y Washington

Las relaciones entre Beijing y Ottawa se deterioraron desde 2018, cuando Canadá arrestó a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, a petición de Estados Unidos. Poco después, China detuvo por casi tres años a dos ciudadanos canadienses por cargos de espionaje, aunque Beijing alegó que no estaban relacionados con el arresto de Meng.

Este año, China ejecutó a cuatro canadienses por cargos de drogas, pese a las condenas de Ottawa, y Canadá acusó a Beijing de interferir en sus elecciones de 2019 y 2021. En 2022, Xi reprendió públicamente al entonces primer ministro Justin Trudeau durante el G-20 en Indonesia, por supuestamente filtrar información de una de sus reuniones.

El encuentro entre Xi y Carney será el primero desde la elección de Carney en abril y la primera visita formal entre líderes de Canadá y China desde 2017.

Las relaciones entre Beijing y Ottawa se deterioraron desde 2018, cuando Canadá arrestó a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, a petición de Estados Unidos. Poco después, China detuvo por casi tres años a dos ciudadanos canadienses por cargos de espionaje, aunque Beijing alegó que no estaban relacionados con el arresto de Meng.

El líder chino también tiene previsto reunirse con la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, quien en su primer discurso de política anunció que la actividad militar de China, Corea del Norte y Rusia “se ha convertido en una grave preocupación”, y que Japón destinará el 2% de su PIB a defensa este año fiscal, dos años antes de lo previsto.

China respondió que existen “serias dudas entre los vecinos asiáticos y la comunidad internacional sobre si Japón realmente se compromete a un enfoque exclusivamente defensivo”.

Takaichi, considerada una postura dura hacia China, ha moderado recientemente sus declaraciones. Se espera que plantee a Xi preocupaciones sobre la situación en las islas Senkaku/Diaoyu, la liberación de ciudadanos japoneses detenidos en China y la seguridad de los expatriados japoneses.

(Con información de AFP y EFE)