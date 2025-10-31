Murió Anthony Grey, el periodista británico que estuvo cautivo en China

El periodista británico Anthony Grey observa, en esta fotografía sin fecha obtenida por Reuters el 28 de octubre de 2025. Colección de la familia Grey/Foto distribuida por REUTERS

En su primera entrevista de trabajo con Reuters, a Anthony Grey le preguntaron por qué quería cubrir noticias internacionales. Para estar involucrado en eventos importantes, respondió.

Su deseo se cumpliría, pero con consecuencias nefastas.

Tres años después, en 1967, Grey, ya corresponsal de la agencia en Beijing, se convirtió en una pieza clave de una larga disputa entre China y el Reino Unido. Tras el arresto de periodistas comunistas por parte de la colonia de Hong Kong, las autoridades chinas tomaron represalias poniendo a Grey bajo arresto domiciliario.

El calvario del británico duraría unos 26 meses y lo haría famoso en todo el mundo.

Finalmente liberado en octubre de 1969, declaró a la prensa: “Me sentí muy, muy mal muchas veces. Pero no me desesperé”.

Grey trabajaría posteriormente para la BBC, escribiría varias novelas populares y fundaría una organización benéfica para ayudar a otros rehenes de Estado.

No guardaba rencor a sus antiguos captores. El trauma del aislamiento, sin embargo, lo acompañó toda su vida.

Grey, quien padecía la enfermedad de Parkinson, falleció el 11 de octubre en Norwich, Inglaterra, según informaron sus hijas Lucy y Clarissa Grey a Reuters. Tenía 87 años.

El periodista británico Anthony Grey y su esposa, Shirley McGuinn, disfrutan resolviendo un crucigrama, en esta fotografía sin fecha obtenida por Reuters el 28 de octubre de 2025. Colección de la familia Grey/Foto distribuida por REUTERS

Anthony Keith Grey nació el 5 de julio de 1938 en Norwich, segundo hijo del conductor Alfred Grey y la comerciante Agnes (de soltera Bullent)

Criado por Agnes tras el divorcio de sus padres, Grey estuvo distanciado de su padre durante la mayor parte de su vida. Estudiante atlético y brillante en inglés, la madre de un amigo lo describió una vez como “inquieto”. Llevaba ese calificativo con orgullo.

Tras abandonar la escuela a los 16 años, realizó el servicio militar en la Fuerza Aérea en Glasgow. La preocupación de que eventualmente necesitara gafas le impidió convertirse en piloto.

Grey albergaba otra esperanza: escribir ficción. Pero intuyó que primero debía conocer mejor la vida. Optó por el periodismo.

En 1960 se unió al periódico Eastern Daily Press de Norwich, donde coincidió con Frederick Forsyth, quien falleció a principios de este año. Ambos reporteros se incorporaron posteriormente a Reuters, antes de dedicarse a escribir novelas.

La agencia de noticias destinó a Grey a Berlín Oriental, para lo cual tomó clases de alemán en Londres con una profesora llamada Shirley McGuinn. Ella se convertiría con el tiempo en su esposa.

Desde su base en Berlín, Grey viajó a Checoslovaquia, Rumania, Hungría, Bulgaria y Polonia. En varias ocasiones fue seguido e interrogado por agentes soviéticos, según declaró. Entre sus logros destaca el haber dado la primicia de que se estaba preparando un intercambio de prisioneros para liberar a Gerald Brooke, un profesor británico retenido en Rusia, años antes de que el intercambio finalmente se llevara a cabo.

El periodista británico Anthony Grey observa durante su visita a Beijing, China, en esta fotografía sin fecha, distribuida por Reuters el 28 de octubre de 2025. Colección de la familia Grey/Distribuida por REUTERS

Una noche de enero de 1967, un ejecutivo de Reuters lo llamó para preguntarle si estaría dispuesto a ir a Pekín, como se conocía entonces a Beijing.

“Era el sueño de todo corresponsal”, recordó Grey en su libro de 1970, “Rehén en Beijing”. La capital china, convulsionada entonces por la Revolución Cultural, generaba un torrente de titulares, pero solo acogía a cuatro periodistas occidentales.

“Hice un esfuerzo consciente por contener el entusiasmo de mi respuesta. Tenía veintiocho años. No quería parecer demasiado ansioso y poco fiable. Sí, la idea me gustaba bastante”.

Grey no tenía conocimientos especiales sobre China. Solo contaba con dieciocho meses de experiencia cubriendo otra región comunista del mundo: Europa del Este.

Al partir, le aconsejaron que evaluara la situación del país desde su asiento en el tren observando si salía humo de las chimeneas de las fábricas y brotaban los arrozales —“una medida de la ignorancia que existía entre los extranjeros sobre la situación en China en aquel momento”, comentó más tarde—.

Uno de sus primeros reportajes desmintió un boletín de noticias ruso que afirmaba que había hambruna en el sur de China. Unas semanas después, mientras cubría las celebraciones del Primero de Mayo, Mao Zedong pasó a escasos metros de él. En medio del tumulto, Grey no logró filmar al presidente del Partido Comunista Chino.

La relativa libertad de movimiento de Grey terminó abruptamente el 21 de julio de 1967. Ese día, un funcionario del Ministerio de Asuntos Exteriores le comunicó que, en vista de la “persecución ilegal” y las “atrocidades fascistas” cometidas en Hong Kong contra corresponsales chinos, ya no se le permitiría salir de su casa. Protestó, alegando que su empleador británico era independiente del Estado británico, pero fue en vano.

Sobre su arresto domiciliario, Grey escribió en su diario esa misma noche: “La novedad me impidió sentirme deprimido; siento, en cierta medida, lo injusta que es la medida”.

El periodista británico Anthony Grey posa con su madre, Agnes Grey, y su hermana, June, tras su regreso al país, en Gran Bretaña, el 13 de octubre de 1969. Colección de la familia Grey/Fotografía cedida por REUTERS

Siguieron cuatro semanas de relativa normalidad en la residencia de dos plantas de Reuters, con personal a su cargo, situada en las afueras de la Ciudad Prohibida. Todo cambió el 18 de agosto.

Esa noche, los Guardias Rojos irrumpieron en la casa, lo embadurnaron de pintura y lo arrastraron al patio, con los brazos retorcidos a la espalda y la cabeza gacha, una posición agonizante conocida como “jet-planeing”.

Los intrusos mataron a su gato, Ming Ming, y gritaron: “¡Ahorquen a Grey! ¡Ahorquen a Grey!“.

Alrededor de la medianoche, finalmente se marcharon. “Me dolía todo el cuerpo y estaba sin aliento, y no me senté durante mucho tiempo”, escribió Grey en su diario.

Tras ello, las condiciones de su detención se volvieron mucho más duras. Los guardias confinaron a Grey en una minúscula habitación, cuyas paredes estaban empapeladas con propaganda maoísta.

Su único consuelo era un bolígrafo. Con él, escribía en secreto un diario, relatos cortos y resolvía crucigramas. “Ocupaba el tiempo pensando en clichés y frases coloquiales, inventando juegos de palabras que, a mi parecer, eran ingeniosos o provocadores”, escribió en el prólogo de su colección de 1975, “Crucigramas de Pekín”.

Entre sus favoritos: “¿La ley del grafiti?". Para intrigar a los lectores, se negó a revelar la respuesta de cuatro palabras.

El gobierno británico insistió en negociaciones discretas con China. Pero, al demostrarse infructuoso este enfoque, los colegas de Grey lanzaron una campaña mucho más pública para lograr su liberación. El alto y delgado periodista se convirtió en una figura habitual en las portadas de los periódicos.

Boceto del periodista británico Anthony Grey del plano de su casa en Beijing, China, en esta imagen sin fecha obtenida por Reuters el 28 de octubre de 2025. Colección de la familia Grey/Imagen distribuida por REUTERS

Cuando por fin terminó su espera, un funcionario chino le dijo que debía su libertad a la liberación de los periodistas comunistas.

“No creo que a Beijing le importaran demasiado los periodistas de Hong Kong en sí mismos”, escribió Grey más tarde. «Simplemente me vi atrapado en una lucha de prestigio entre dos gobiernos intransigentes».

Reintegrarse a la sociedad resultó un desafío, sobre todo porque Gran Bretaña había cambiado mucho durante su cautiverio. Abundaban las drogas recreativas, las minifaldas, los hombres con el pelo largo y, con el musical “Hair”, la desnudez en el escenario.

Su estatus también había cambiado. “El antiguo periodista incansable, acostumbrado a cazar en grupo con la prensa, se había quedado aislado; se había convertido en el zorro, en la presa”, escribió décadas después en su libro “The Hostage Handbook”.

El periodista británico Anthony Grey posa frente a la Ciudad Prohibida, tras su regreso al país, en Pekín, China, en esta fotografía sin fecha obtenida por Reuters el 28 de octubre de 2025. Colección de la familia Grey/Foto distribuida por REUTERS

Posteriormente, presentó un programa de actualidad en la BBC Radio y escribió varias novelas de suspense. Pero la muerte inexplicable del periodista David Holden en El Cairo en 1977 —un escalofriante incidente real, del tipo que Grey había imaginado ligeramente en sus novelas— lo disuadió del género.

Después de eso, escribió extensas novelas históricas ambientadas en China, Vietnam y Japón. Su obra más vendida fue “Saigón”.

Grey volvería a incursionar en el periodismo en algunas ocasiones. En 1983, escribió “El Primer Ministro era un espía”, un libro que alegaba que el australiano Harold Holt, quien se cree que se ahogó en el mar en 1967, en realidad había huido del país en un submarino chino.

Holt, un anticomunista acérrimo, había espiado para Beijing durante 38 años, escribió Grey.

El biógrafo de Holt, Tim Frame, calificó la teoría de “completa invención”. Basándose en un exoficial de la marina australiana que afirmaba tener informantes chinos, el propio Grey escribió sobre su relato: “No puedo garantizar que sea cierto”.

Un documental radiofónico de la BBC de 1996 sobre objetos voladores no identificados lo llevó a adoptar opiniones aún más heterodoxas. “Tras mi propia investigación, estoy convencido de que naves extraterrestres nos visitan”, concluyó en la emisión.

Después de eso, Grey se convirtió en seguidor de Rael, un francés que afirmaba que la humanidad había sido creada por científicos alienígenas. Su movimiento, el raelismo, se define como una religión atea. Una investigación parlamentaria francesa lo calificó de secta.

La fe de Grey, que lo impulsó a escribir el prólogo del libro de Rael de 2005, “Diseño Inteligente”, se convirtió, durante un tiempo, en una obsesión. Amenazó con arruinar sus finanzas, su reputación y su salud mental, esta última ya muy deteriorada por sus experiencias en Beijing.

Cuatro décadas después de su cautiverio, Grey, que sufría episodios de depresión, finalmente acudió a un psiquiatra. Le diagnosticaron trastorno de estrés postraumático.

En sus momentos más alegres, se reía con Lucy de lo mucho que se identificaba con la letra de Billy Joel: “Cariño, no sé por qué me voy a los extremos / Demasiado alto o demasiado bajo, no hay término medio”.

Grey tenía una mente abierta, aunque atormentada. También podía ser “maravillosamente tonto”, dijo Clarissa.

Ambas hijas son periodistas. Le sobreviven, al igual que los hijos de Lucy, Eddie y Oscar.

Predicando el perdón, Grey dejó atrás cualquier resentimiento hacia las autoridades británicas y chinas, así como hacia sus compañeros periodistas, quienes lo habían presionado para que publicara historias incluso en sus peores momentos. Fundó varias organizaciones benéficas, entre ellas Hostage Action Worldwide y Planet of Forgiveness.

Su idea de la felicidad era estar en su casa en South Downs, Inglaterra, escuchando “Cavatina” de John Williams con una copa de Chivas Regal en la mano.

Retrato sin fecha del periodista británico Anthony Grey, en esta imagen distribuida por Reuters el 28 de octubre de 2025. Colección de la familia Grey/Distribuida por REUTERS

Estuvo casado con Shirley durante 22 años. Tras su separación, y antes de que ella falleciera de cáncer en 1995, siguieron siendo amigos íntimos. Él la visitaba cada semana para resolver juntos un crucigrama.

La respuesta a su propia pista, “¿La ley del grafiti?", resultó ser “Escribir en la pared”.

Concebido durante su detención, medio siglo atrás, con las cuatro paredes de su celda cubiertas de mantras maoístas, el juego de palabras le dibujó una sonrisa en el rostro.

(Con información de Reuters)