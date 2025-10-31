Mundo

El OIEA informó daños críticos para la seguridad nuclear en Ucrania a causa de la actividad militar en la guerra

De acuerdo con la información oficial, centrales nucleares del sur de Ucrania perdieron el acceso a una de sus líneas eléctricas externas. El organismo explicó que estas interrupciones aumentan los riesgos para la estabilidad de los sistemas de enfriamiento y suministro eléctrico de las instalaciones

Guardar
La OEIA informó sobre “daños
La OEIA informó sobre “daños críticos” para la seguridad nuclear en Ucrania y nuevos daños en la central de Zaporizhzhia (Alexander Ermochenko/Reuters)

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) informó el jueves que la actividad militar registrada durante la madrugada en Ucrania provocó daños críticos para la seguridad nuclear en varias zonas del país, afectando a tres centrales, entre ellas la de Zaporizhzhia, en el suroeste.

“El OIEA ha sido informado de actividad militar en Ucrania esta madrugada que ha provocado daños en subestaciones críticas para la seguridad nuclear en Ucrania”, señaló el organismo en un comunicado publicado en su sitio web.

De acuerdo con la información oficial, las centrales nucleares del sur de Ucrania, situadas en el óblast de Mikolaiv, y la de Jmelnitski, en el noroeste, perdieron el acceso a una de sus líneas eléctricas externas. El OIEA explicó que estas interrupciones aumentan los riesgos para la estabilidad de los sistemas de enfriamiento y suministro eléctrico de las instalaciones.

El equipo del organismo desplegado en la central de Jmelnitski “ha tenido que refugiarse en su hotel durante varias horas esta mañana” debido a los ataques en la zona, indicó el comunicado.

Personal de emergencias observa este
Personal de emergencias observa este jueves un edificio de dormitorios gravemente dañado durante los ataques nocturnos con misiles y drones rusos en en Zaporizhzhia (REUTERS)

“Los peligros para la seguridad nuclear siguen siendo muy reales y constantes”, advirtió el director general del OIEA, Rafael Grossi, quien realizó “un llamamiento a la máxima moderación militar en las inmediaciones de las instalaciones nucleares y al pleno respeto de los siete pilares indispensables para la seguridad nuclear”.

Grossi afirmó que el organismo continúa apoyando a Ucrania “no solo a mantener la seguridad nuclear, sino también a responder a los impactos ambientales y sanitarios de la inundación de la represa de Kajovka”. Agregó que “incluso en tiempos de guerra, fortalecer la capacidad nacional con herramientas de origen nuclear es fundamental para proteger a la población y los ecosistemas”.

El OIEA también confirmó nuevos daños en la central nuclear de Zaporizhzhia, la mayor instalación atómica de Europa, bajo control de fuerzas rusas desde 2022. “Durante los trabajos de reparación para restablecer el suministro eléctrico externo a la central —tras un mes completo sin electricidad externa— el OIEA confirmó la detección de daños adicionales en la línea de respaldo Ferosplavna-1, ubicada a unos 1,8 kilómetros de la subestación de la Central”, precisó el comunicado.

El director general del OIEA,
El director general del OIEA, Rafael Grossi (REUTERS)

El organismo indicó que las negociaciones actuales se centran en el restablecimiento completo de la línea Ferosplavna-1, una de las diez que alimentaban originalmente la planta y una de las dos que permanecían operativas. Según el informe, la línea Ferosplavna-1 se perdió el 7 de mayo, mientras que la línea Dniprovska se desconectó a finales del mes pasado. El OIEA señaló que “ambas partes atribuyen los daños a la actividad militar”.

“Seguimos trabajando intensamente para crear las condiciones necesarias para que comiencen estas reparaciones adicionales”, declaró Grossi. “Restablecer esta línea eléctrica es fundamental para mejorar la frágil situación de seguridad nuclear en la planta”, añadió.

El comunicado se emitió una semana después de que la central de Zaporiyia recuperara el suministro eléctrico externo, tras 30 días sin conexión, gracias a los trabajos de reparación de las líneas dañadas.

El OIEA mantiene personal permanente en las cuatro centrales nucleares ucranianas y en el sitio de Chernóbil, con el objetivo de supervisar las condiciones de seguridad y evitar incidentes que puedan tener consecuencias transfronterizas.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

Últimas Noticias AméricaGuerra Rusia UcraniaOIEAUcraniaRusiatropas rusasZaporizhzhiaMikolaivJmelnitskiseguridad nuclearVolodimir Zelensky

Últimas Noticias

Corea del Sur advirtió que el libre comercio enfrenta un futuro “tumultuoso” y destacó la importancia de la cooperación internacional

“La situación a la que nos enfrentamos es bastante complicada”, afirmó el presidente surcoreano, Lee Jae-myung, en el discurso de inauguración de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC)

Corea del Sur advirtió que

Una investigación de la ONU informó que la represión en Irán empeoró tras la guerra de los 12 días con Israel

Sara Hossain, directora de la Misión Internacional Independiente de Investigación sobre la República Islámica de Irán, subrayó que “los ataques aéreos de Israelíes sobre territorio iraní y la posterior represión interna por parte de las autoridades iraníes restringieron aún más el espacio cívico, socavaron el debido proceso y erosionaron el respeto al derecho a la vida”

Una investigación de la ONU

Xi Jinping y el primer ministro canadiense Mark Carney mantendrán una reunión bilateral en Corea del Sur

Según el premier de Canadá, el encuentro se centrará en retomar las relaciones y abordar cuestiones comerciales, incluida la posible eliminación de los aranceles del 100% que Canadá impuso en 2024 a los vehículos eléctricos chinos

Xi Jinping y el primer

La ONU alertó sobre la crisis humanitaria en Congo y afirmó que 26 millones de personas podrían sufrir inseguridad alimentaria

El conflicto prolongado y la disminución de recursos internacionales dejaron al país en una situación crítica, especialmente en regiones como Kivu del Norte, Kivu del Sur, Ituri y Tanganica

La ONU alertó sobre la

Comenzó la cumbre anual del APEC en Corea del Sur tras la histórica reunión entre Donald Trump y Xi Jinping

El Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico representa más de la mitad del comercio mundial y defiende el principio de libre comercio e inversión como vía para acelerar la integración económica regional

Comenzó la cumbre anual del
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Resultados de la Kábala del

Resultados de la Kábala del jueves 30 de octubre de 2025: mira los números ganadores y el video del sorteo

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 31 de octubre de 2025

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy viernes 31 de octubre

Pico y Placa en Bogotá: restricciones vehiculares para este viernes 31 de octubre

Predicción del clima en México: estas son las temperaturas para el 31 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Una investigación de la ONU

Una investigación de la ONU informó que la represión en Irán empeoró tras la guerra de los 12 días con Israel

Sevilla activa la preemergencia tras el aviso naranja de la Aemet ante lluvias y vientos fuertes

Adidas gana un 56,7% más hasta septiembre, a pesar de los aranceles de EEUU

Un grupo de gobernadores de Brasil crearon un “Consorcio de la Paz” tras la operación policial en Río de Janeiro

Dos fusiones distintas de agujeros negros, con colaboración de la UIB, arrojan nueva luz sobre su formación y evolución

ENTRETENIMIENTO

Los 10 K-dramas y programas

Los 10 K-dramas y programas más exitosos de Corea del Sur para disfrutar este fin de semana

“Try a Little Tenderness”, el himno soul que hizo llorar a Rod Stewart

“The Witcher”: Todo lo que se sabe de la salida de Henry Cavill

Call of Duty llega a Hollywood: qué se sabe sobre la producción que promete acción y drama en un nuevo universo gamer

Jesse Eisenberg donará un riñón a un desconocido: “Estoy muy emocionado de hacerlo”