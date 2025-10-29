EN VIVO: El huracán Melissa se fortaleció a categoría 4 mientras se aproxima al este de Cuba

El huracán Melissa se dirige a Santiago de Cuba, la segunda ciudad más grande de la isla, tras tocar tierra en Jamaica como el ciclón más fuerte registrado en ese país caribeño.
La tormenta alcanzó la costa jamaicana cerca de New Hope, en el suroeste de la isla, con vientos sostenidos de 295 kilómetros por hora, muy por encima de la velocidad mínima de 252 km/h que define un huracán de categoría 5 en la escala Saffir-Simpson.
En el suroeste de Jamaica, la parroquia de St Elizabeth quedó “bajo el agua”, con más de 500.000 residentes sin electricidad. El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, informó que los daños incluyen “hospitales, propiedades residenciales y comerciales, así como nuestra infraestructura vial”.
Melissa se debilitó a categoría 3, pero luego se intensificó a categoría 4 al acercarse a la costa cubana.
Las autoridades de Cuba evacuaron a unas 735.000 personas de zonas vulnerables a los vientos y las inundaciones, mientras la isla se prepara para el impacto de la tormenta.
A continuación, la cobertura minuto a minuto del avance de Melissa:
El huracán Melissa, de categoría 4, se encuentra en su fase final antes de tocar tierra en el sureste de Cuba. Según el reporte, el impacto en tierra es inminente, aunque aún no se ha producido.
El presidente Donald Trump, afirmó este miércoles que “nunca” había visto un huracán con vientos tan fuertes como los de Melissa y aseguró que EEUU ofrecerá ayuda humanitaria a Jamaica, cuyo primer ministro declaró el país como “zona catastrófica” tras el impacto de la tormenta.
Trump indicó que los vientos alcanzaban las 314 kilómetros por hora y describió los efectos de la tormenta: “Literalmente está derribando todo a su paso”. Subrayó que normalmente no se producen huracanes de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson.
El mandatario aseguró que Estados Unidos está listo para actuar y brindar asistencia. “Tenemos que hacerlo, así que estamos observando la situación de cerca y listos para actuar. Está causando un daño enorme en este mismo momento, mientras hablamos”, indicó a la prensa a bordo del Air Force One durante su vuelo hacia Corea del Sur desde Japón.
Las lluvias asociadas al huracán Melissa provocan ya crecidas de ríos e inundaciones en el este de Cuba, a pocas horas de que el ojo del ciclón toque tierra en la isla, informaron este martes medios oficiales.
En las provincias de Granma y Santiago de Cuba se registran acumulados de hasta 90 milímetros de lluvia, mientras que en la ciudad de Santiago de Cuba se reportan anegamientos en zonas como Los Coquitos, La Alameda, San Pedrito y Ferreiro.
Las autoridades confirmaron también la crecida de varios ríos y una penetración marina en Chivirico, en la costa sureste. De acuerdo con el diario Cubadebate, brigadas de rescate y salvamento se movilizaron hacia las áreas de difícil acceso con el objetivo de proteger la vida de las personas ante el avance del huracán, que continúa desplazándose hacia el oriente cubano con gran intensidad.
El huracán Melissa se fortaleció a categoría 4 mientras gana velocidad sobre el mar Caribe y se aproxima al este de Cuba, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) el martes por la noche. El organismo alertó que el fenómeno mantiene un poder destructivo significativo y que sus efectos se sentirán con fuerza en las próximas horas en el Caribe occidental.
La tormenta cruzó durante horas el territorio de Jamaica, donde su paso por tierra redujo la intensidad de los vientos y la degradó momentáneamente a categoría 3, tras alcanzar previamente el nivel máximo de categoría 5. Al volver a aguas abiertas, Melissa recuperó fuerza y retomó su estatus de huracán de categoría 4, con vientos extremadamente peligrosos y un amplio radio de impacto.
“Se prevé que Melissa siga siendo un huracán poderoso cuando se desplace por Cuba, las Bahamas y cerca de las Bermudas”, señaló el Centro Nacional de Huracanes en su más reciente boletín.
Las autoridades regionales mantienen alertas de huracán y exhortan a la población a seguir las recomendaciones de seguridad ante posibles inundaciones, marejadas y daños estructurales severos.
El dictador de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, advirtió que el país se enfrenta a una “noche muy difícil” por la inminente llegada del huracán Melissa. En un mensaje publicado en X, el mandatario informó que hasta el momento se habían evacuado 735.000 personas ante la amenaza del poderoso huracán, que avanza hacia el sureste de la isla con fuerza devastadora.
Melissa se desplaza hacia Cuba y se espera que su ojo toque tierra alrededor de la medianoche, hora local, o poco después, como un huracán de categoría 4 o una categoría 3 de alta intensidad, según la meteoróloga de CNN Briana Waxman. El viento y la lluvia ya golpean amplias zonas del país, y las autoridades alertan que las condiciones empeorarán mucho antes de la llegada del centro del sistema.
Durante la noche del martes, vientos sostenidos con fuerza de tormenta tropical, de hasta 117 km/h, comenzaron a extenderse al sur del país, con ráfagas más intensas. Se prevé que las condiciones de huracán, con vientos de más de 200 km/h, se mantengan hasta la madrugada del miércoles.
La marejada ciclónica podría elevar el nivel del mar entre 2,5 y 3,5 metros en la costa sureste, mientras que las lluvias torrenciales —de hasta 63 centímetros en zonas montañosas— amenazan con provocar inundaciones y deslizamientos de tierra catastróficos.