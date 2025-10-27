Mundo

Trump habló sobre un posible encuentro con Kim Jong-un: “Si quiere una reunión, estaré en Corea del Sur”

El presidente estadounidense expresó su interés en un posible encuentro con el líder norcoreano, sugiriendo que podría extender su visita oficial para facilitar la reunión, según declaraciones a bordo del Air Force One

Guardar
El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla con los periodistas a bordo del Air Force One en ruta hacia Tokio, Japón, para la segunda parada de su gira por Asia. 27 de octubre de 2025. REUTERS/Evelyn Hockstein

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado este lunes que “le encantaría” mantener una reunión con el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, y ha abierto la puerta a extender su gira oficial en Asia para poder encajar este encuentro.

“Me encantaría reunirme con él, si él quiere mantener una reunión”, ha dicho Trump a bordo del Air Force One de camino a Japón tras una visita a Malasia. “Me llevo muy bien con Kim Jong Un. Me cae bien. Yo le caigo bien. Si quiere que nos reunamos, estaré en Corea del Sur”, ha señalado, en referencia a la siguiente parada en su gira tras Tokio.

El mandatario estadounidense llegó a Japón y el miércoles viajará a Corea del Sur con motivo de la cumbre del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Así, tras ser preguntado sobre si estaría dispuesto a extender su gira para mantener este encuentro, ha reconocido que es algo que “no había pensado”. “Creo que la respuesta sería que sí. Lo haríamos, lo haría. (Corea del Sur) Es nuestra última parada, así que sería fácil hacerlo. Sí, lo haría”, ha sostenido.

El presidente de Estados Unidos,
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del líder norcoreano, Kim Jong Un, mientras se reúnen en la zona desmilitarizada que separa las dos Coreas, en Panmunjom, Corea del Sur, 30 de junio de 2019. REUTERS/Kevin Lamarque

“Si quiere una reunión, estaré en Corea del Sur”, ha reiterado, antes de apuntar que Washington sopesaría una retirada de sanciones a Pyongyang para lograr un acuerdo. “Hay sanciones, es algo grande para empezar”, ha señalado Trump, quien ha insistido en que “tiene una buena relación” con Kim y que el líder norcoreano “sabe” que estará en Corea del Norte. “Si quiere reunirse, me encantaría reunirme con él”, ha zanjado.

El presidente ya expresó el domingo su disposición a mantener un encuentro con Kim en Corea del Sur en caso de que el líder de Corea del Norte le trasladara su interés en sacar adelante una reunión. Fuentes gubernamentales estadounidenses indicaron posteriormente que el encuentro no aparecía incluido en la agenda oficial del viaje de Trump, si bien admitieron que “las cosas pueden cambiar”.

La Casa Blanca ha reiterado que Trump continúa abierto al diálogo con Corea del Norte “sin condiciones previas”, mientras que Kim ha manifestado su disposición a conversar con Washington si Estados Unidos abandona su exigencia de desnuclearización completa. Trump y Kim se han reunido en tres ocasiones: la primera en Singapur en junio de 2018, la segunda en Hanoi en febrero de 2019 y la última en la aldea fronteriza de Panmunjom, en junio de ese mismo año.

Ambos han reiterado en varias ocasiones, no obstante, que se profesan simpatía y guardan buenos recuerdos de sus contactos.

(con información de EP y EFE)

Temas Relacionados

Donald TrumpKim Jong UnAsiareunióngira

Últimas Noticias

Israel aseguró conocer la ubicación de los cuerpos de 9 de los 13 rehenes muertos durante el cautiverio de Hamas en Gaza

Tel Aviv reclamó al grupo terrorista devolver a las víctimas, señalando que la demora viola los términos del pacto mediado por Estados Unidos y pone en riesgo la frágil tregua en la región

Israel aseguró conocer la ubicación

Donald Trump calificó de “no apropiado” el anuncio de Vladimir Putin sobre la prueba del misil nuclear Burevestnik

“Debería poner fin a la guerra (en Ucrania). Una guerra que debería haber durado una semana ya está a punto de cumplir su cuarto año. Eso es lo que debería hacer en lugar de probar misiles“, declaró declaró el mandatario a bordo del Air Force One antes de despegar hacia Japón

Donald Trump calificó de “no

El régimen chino intensificó la presión militar sobre Taiwán con maniobras cerca de la isla a días de la reunión entre Xi y Trump

Según el canal militar de la cadena estatal CCTV, unidades del Comando del Teatro Oriental del EPL realizaron ejercicios “de combate real” para poner a prueba su capacidad de reconocimiento, alerta temprana, bloqueo aéreo y ataques de precisión"

El régimen chino intensificó la

Donald Trump llegó a Japón para reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi y continuar su gira por Asia

Durante su estancia, que se extenderá hasta el miércoles, el mandatario estadounidense también se reunirá con el emperador Naruhito, pronunciará un discurso en el portaaviones USS George Washington y firmará acuerdos sobre minerales críticos y construcción naval

Donald Trump llegó a Japón

Dos aviones de la Marina de Estados Unidos se estrellaron en el Mar de China Meridional

“Todo el personal involucrado está a salvo y en condición estable”, dijo la Flota del Pacífico de la Marina estadounidense por medio de un comunicado. “La causa de ambos incidentes está actualmente bajo investigación”, agregó

Dos aviones de la Marina
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Una explosión en una empresa

Una explosión en una empresa de tratamiento de residuos deja al menos tres heridos “muy graves” en Socuéllamos (Ciudad Real)

Clima en Lima: conoce el pronóstico y prepárate antes de salir

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Cuzco

Clima en Iquitos: temperatura y probabilidad de lluvia para este 27 de octubre

Clima en Huancayo: cuál será la temperatura máxima y mínima este 27 de octubre

INFOBAE AMÉRICA
Uruguay denunció a un astillero

Uruguay denunció a un astillero español por la compra fallida de dos patrullas oceánicas

Detenidos en Polonia dos ciudadanos ucranianos acusados de espionaje

Mientras España debate la jornada de 37,5 horas, en Silicon Valley triunfan las semanas de 72 con la '9-9-6'

Scope Ratings rebaja la nota de EEUU a 'AA-' por el deterioro fiscal y de los estándares de gobernanza

Igualdad recaba datos de un presunto crimen machista en Murcia, que elevaría a 33 las asesinadas este año

ENTRETENIMIENTO

Megan Fox aceptó el papel

Megan Fox aceptó el papel en ‘Jennifer’s Body’ para lidiar con su abrumadora fama: “Estaba tan perdida”

Ghislaine Maxwell y George Clooney tuvieron un encuentro íntimo según el libro póstumo de Virginia Giuffre

Demi Moore dijo que Tom Cruise se sintió “incómodo” por su embarazo durante el rodaje de “A Few Good Men”

Kim Kardashian defendió a North West tras la polémica por sus “tatuajes” y piercings falsos

Revelan que Megan Fox y Machine Gun Kelly estarían recomponiendo su relación: “Las cosas están muy bien ahora”