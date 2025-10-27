Así reflejaron los principales medios del mundo la victoria del gobierno de Javier Milei en las elecciones legislativas en Argentina

Javier Milei logró superar con éxito su primer examen electoral desde que asumió la presidencia de Argentina hace casi dos años. Su partido, La Libertad Avanza (LLA), se afirmó como la fuerza más votada en las elecciones legislativas que renovarán parcialmente el Congreso, en medio de un escenario marcado por la crisis económica y la inestabilidad del tipo de cambio.

Esta victoria contundente del oficialismo modifica de manera significativa el mapa político nacional.

Con más del 40% de los votos, el oficialismo se impuso en el ámbito nacional y logró revertir la derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, donde hace poco más de un mes había perdido por más de 14 puntos. Según los datos parciales, La Libertad Avanza superó a Fuerza Patria, el bloque que reúne a la mayor parte de la oposición peronista, que alcanzó algo más del 24% de los sufragios.

A continuación, la reacción de algunos de los principales medios del mundo que cubrieron el triunfo electoral y los distintos enfoques de sus notas.

La rección de The Wall Street Journal

The Wall Street Journal tituló “Milei gana el mandato para la revolución del libre mercado en las elecciones argentinas”. En su cobertura, el diario estadounidense resaltó que la victoria fortalece la propuesta liberal del mandatario y describe que el respaldo obtenido envía una señal clara al mundo de que su proyecto político continúa vigente.

La reacción de El Mundo de España

En El Mundo de España titularon: “Los candidatos de Milei hacen una sorprendente elección y ganan con claridad al peronismo”. El artículo aborda el impacto de la victoria en la región latinoamericana y la lectura europea sobre el avance del liberalismo en Argentina.

La reacción de Bloomberg

Bloomberg, con la nota “El partido de Milei gana las elecciones de intermedias en Argentina con una remontada importante”, analizó el efecto del crecimiento del oficialismo frente a las expectativas adversas y la importancia estratégica de recuperar terreno en la provincia de Buenos Aires.

La reacción de Financial Times

Financial Times publicó “El argentino Javier Milei obtiene una gran victoria en las elecciones legislativas”, focalizando en cómo el triunfo otorga nuevo impulso al paquete de reformas económico-financieras y las reacciones que podría despertar en mercados globales.

La reacción de CNN

CNN publicó un artículo con el siguiente título: “La victoria del partido de Milei en las elecciones legislativas argentinas se considera una prueba para su mandato libertario y el apoyo de EEUU”, que examina cómo el éxito presidencial repercute en la política latinoamericana y en las relaciones exteriores del país.

La reacción de REUTERS

Reuters publicó “Las elecciones legislativas argentinas dan una victoria decisiva a la reforma libertaria de Milei”, donde se subraya que el triunfo habilita al mandatario para consolidar su propuesta de libre mercado.

The Washington Post publicó “El argentino Milei se encamina a un Congreso más amigable tras el rescate estadounidense”, señalando que el resultado representa una prueba clave para la administración Milei ante sus socios internacionales, en particular Estados Unidos.

La reacción de Associated Press

Associated Press publicó un artículo con el siguiente título: “Milei triunfa en elecciones intermedias argentinas seguidas de cerca por Washington”. La agencia de prensa subrayó que los comicios fueron observados por Estados Unidos y otros países debido al impacto económico y geopolítico del resultado, y citó a Milei afirmando que “el pueblo argentino dejó atrás la decadencia y eligió el progreso”.

La reacción de The Guardian

La cobertura de The Guardian tituló “Javier Milei celebra el ´punto de inflexión´ al ganar su partido de extrema derecha las elecciones legislativas en Argentina”. La nota señala que, aunque la victoria no le otorga una mayoría absoluta en el Congreso, representa un resultado sorprendente para muchos analistas, dados los recientes escándalos y la crisis económica que afectó la imagen del gobierno.

Reacción en el mercado y perspectivas

Tal como se preveía, el mercado reaccionó de inmediato. Tras conocerse los resultados de los comicios, las acciones argentinas registraron subas superiores al 17% en las operaciones “overnight” de Wall Street, reflejando una respuesta positiva de los inversores ante el fortalecimiento político del oficialismo.

La estrategia de campaña, junto con los ajustes en las candidaturas y la administración de la crisis económica, permitió al gobierno no solo revertir los resultados adversos previos, sino también consolidar su posición en el Congreso y recuperar terreno en los principales distritos del país.

Con el nuevo escenario político, la atención se dirige ahora a las decisiones que el presidente Javier Milei y su gabinete adoptarán en las próximas horas, tanto en la definición del equipo de gobierno como en las medidas económicas que delinearán la segunda etapa de su gestión.