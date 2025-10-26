Mundo

Alerta en Occidente: Putin anunció la prueba exitosa del misil nuclear Burevestnik con alcance “ilimitado”

El presidente ruso calificó el arma de “única” y ordenó preparar su despliegue en las fuerzas armadas, mientras continúa el estancamiento en las negociaciones de paz con Ucrania y persisten las tensiones con Estados Unidos

Guardar
Putin durante una reunión con
Putin durante una reunión con altos mandos militares en la que anunció la prueba del misil (Kremlin.ru/Handout via REUTERS)

El presidente ruso, Vladimir Putin, anunció el domingo una prueba final exitosa de un nuevo misil de crucero con propulsión nuclear, el Burevestnik, y elogió esta arma “única” con un alcance de hasta 14.000 km.

“Las pruebas decisivas concluyeron”, declaró Putin en un video difundido por el Kremlin durante una reunión con altos mandos militares.

El mandatario ruso, que mantiene una ofensiva en la vecina Ucrania, ordenó comenzar la preparación de “infraestructuras para poner en servicio este armamento en las fuerzas armadas” rusas.

Putin calificó el misil como una “creación única que nadie más en el mundo posee”, y añadió que el Burevestnik tiene un “alcance ilimitado”.

Durante el último ensayo, realizado el 21 de octubre, el misil permaneció en el aire “alrededor de 15 horas” y recorrió 14.000 km, según el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerásimov, quien añadió que esa distancia “no es un límite” para esta arma.

“Las características técnicas del Burevestnik permiten utilizarlo con precisión garantizada contra objetivos altamente protegidos situados a cualquier distancia”, afirmó.

Un operario trabajando con un
Un operario trabajando con un misil Burevestnik

Putin había anunciado en 2018 que el ejército ruso estaba desarrollando estos misiles, que según él pueden evadir prácticamente todos los sistemas de interceptación existentes.

Siete años más tarde el anuncio de las pruebas finales del Burevestnik llega mientras el ejército ruso continúa avanzando lentamente en ciertos sectores de Ucrania, a pesar de sufrir grandes pérdidas, frente a fuerzas ucranianas menos numerosas.

Racionalidad militar

El presidente ruso Vladimir Putin
El presidente ruso Vladimir Putin escucha al jefe del Estado Mayor, Valery Gerasimov, durante una visita a un centro de mando militar. Kremlin.ru/via REUTERS

Las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev siguen estancadas, a pesar de los esfuerzos de mediación del presidente estadounidense Donald Trump, quien había prometido poner fin rápidamente al conflicto en Ucrania tras su regreso a la Casa Blanca en enero.

Trump aplazó el martes indefinidamente un proyecto de reunión recién anunciado con Putin en Budapest, afirmando no querer mantener conversaciones “para nada”. De hecho, Estados Unidos impuso al día siguiente nuevas sanciones sobre los hidrocarburos rusos.

El sábado reiteró que no “perdería su tiempo” programando un nuevo encuentro con Putin sin que hubiera un acuerdo a la vista para poner fin al conflicto en Ucrania.

Un emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kirill Dmitriev, se reunió no obstante con responsables de la administración Trump el viernes y el sábado, indicó a AFP una fuente rusa cercana a las conversaciones. Estas deberían continuar el domingo.

Por su parte, el presidente ruso hizo saber el domingo que no quería fijar un calendario para el fin de los combates.

“No vamos a armonizar nada con fechas o acontecimientos cualesquiera (...), nos basaremos en una racionalidad militar”, indicó durante su encuentro con responsables militares.

Sobre el terreno, un ataque ruso con drones sobre Kiev dejó durante la noche tres muertos y cerca de una treintena de heridos, entre ellos seis niños, según el alcalde de la capital ucraniana, Vitali Klitschko.

En Rusia, un ataque ucraniano con drones causó el domingo un muerto y un herido en la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, según el gobernador regional, Viacheslav Gladkov.

Temas Relacionados

RusiaVladimir PutinBurevestnikGuerra Rusia UcraniaArmas nuclearesUltimas noticias américa

Últimas Noticias

Mark Carney dijo que Canadá buscará fortalecer los lazos comerciales con el sudeste asiático tras los nuevos aranceles de EEUU

“Queremos aumentar nuestras exportaciones no estadounidenses en un 50% en la próxima década (...) y esperamos que una proporción sustancial venga de ASEAN”, declaró el primer ministro en el marco de la cumbre que se celebra en Malasia

Mark Carney dijo que Canadá

El papa León XIV volvió a pedir por la paz en el mundo y recordó el dolor de niños y ancianos víctimas de la guerra

“Bienaventurados los que trabajan por la paz”, proclamó el pontífice durante el rezo dominical del Ángelus

El papa León XIV volvió

Detuvieron a dos sospechosos del millonario robo al museo de Louvre en París

Uno de los arrestados fue interceptado en el aeropuerto Charles-de-Gaulle cuando intentaba salir del país

Detuvieron a dos sospechosos del

Trump manifestó su optimismo por lograr acuerdos “muy buenos” con Brasil durante su encuentro con Lula en Asia

La reunión se realizó al margen de la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), en Kuala Lumpur, capital de Malasia. Tras las tensiones por los aranceles, el presidente de Estados Unidos dijo que espera terminar teniendo “una relación muy buena” con el gigante sudamericano

Trump manifestó su optimismo por

EEUU y China alcanzaron un “consenso preliminar” sobre comercio antes de la reunión entre Donald Trump y Xi Jinping en Corea del Sur

Los representantes de las dos potencias trabajaron sobre los detalles finales del acuerdo, previo al esperado encuentro entre los mandatarios

EEUU y China alcanzaron un
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Elecciones 2025, en vivo: comenzaron

Elecciones 2025, en vivo: comenzaron los comicios y se desarrollan con normalidad en todo el país

Senamhi: así estará el clima en Lima hoy durante todo este 26 de octubre

Renzo Reggiardo señaló a la Generación Z por incendios en el Centro de Lima: “raro que dos incendios sean accidentales el mismo día”

Pedro Sánchez culpa a Feijóo de mantener a Mazón al frente de la Generalitat un año después de la DANA: “La gestión fue negligente”

Falsos colectiveros en Miraflores realizaban robos, secuestros y hasta tocamientos indebidos a pasajeros

INFOBAE AMÉRICA
Sánchez considera "indecente" que Feijóo

Sánchez considera "indecente" que Feijóo y Abascal mantengan a Mazón después de su "negligente" gestión en la dana

Netanayhu avisa que Israel se reserva el derecho a vetar una fuerza internacional en Gaza

La reforma legal que obliga a empresas a atender en catalán encara esta semana un nuevo examen en el Congreso

Cientos de personas abarrotan San Telmo para reclamar que 'Nuestra vida no puede esperar' y "respuesta" en los cribados

Simeone: "Cuando uno logra tener regularidad en muchos partidos fuera de casa ya no es sólo por una cosa"

ENTRETENIMIENTO

El papel que estuvo a

El papel que estuvo a punto de retirar a Leonardo DiCaprio de Hollywood: “Quería golpearme la cabeza contra la pared”

Jennifer Aniston habló sobre liderazgo, amistad y cómo superar la presión mediática

“La mansión del diablo”: así nació la primera película de terror en la historia del cine

EJae reveló su dura experiencia como aprendiz antes de triunfar con K-Pop Demon Hunters

Qué fue de Ola Ray, la playmate que protagonizó “Thriller” y tuvo un amorío con Michael Jackson