Ucrania atacó una planta química clave en Rusia con armas de largo alcance franco-británicos (REUTERS/ARCHIVO)

El ejército de Ucrania afirmó este martes por la noche que llevó a cabo un ataque de gran envergadura contra una planta química situada en la región de Bryansk, al sur de Rusia, considerada clave para el esfuerzo militar ruso. Según el comunicado difundido por el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la aplicación de mensajería Telegram, la ofensiva incluyó misiles Storm Shadow de fabricación franco-británica, lanzados desde el aire, que habrían conseguido superar el sistema de defensa aérea ruso. La planta afectada fue descrita como una “instalación clave” que produce pólvora, explosivos y combustible para cohetes. El ejército ucraniano añadió que aún se están evaluando los resultados del ataque.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso indicó también el martes por la noche a través de Telegram que, en un periodo de cuatro horas durante la tarde, sus unidades de defensa aérea destruyeron 57 drones ucranianos sobre Bryansk. El Ministerio ruso suele informar escasamente sobre los daños causados en su territorio a consecuencia de los ataques ucranianos desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022.

El gobernador de Bryansk reportó ataques con drones y misiles, pero sin heridos ni daños materiales (REUTERS/ARCHIVO)

Alexander Bogomaz, gobernador de la región de Bryansk, declaró en la misma red social que Ucrania estuvo lanzando drones y misiles contra la región durante la tarde del martes. Añadió que, según los reportes disponibles, no se registraron ni heridos ni daños materiales en la zona tras los ataques.

En paralelo a estas acciones, el Parlamento de Ucrania aprobó este martes un proyecto de ley para incrementar el gasto en Defensa en 324.700 millones de grivnas (6.600 millones de euros). Según recogió la agencia Unian, la medida fue respaldada por 297 diputados y será financiada principalmente con ingresos procedentes de los activos rusos congelados, en el marco de la iniciativa del G7 conocida como Aceleración Extraordinaria de Ingresos para Ucrania (ERA). El aumento presupuestario tendrá efecto tras su promulgación por el presidente ucraniano. El ministro de Finanzas, Sergi Marchenko, explicó que, dada la evolución constante del conflicto, “aumentar el gasto para resistir eficazmente la agresión es una necesidad imperiosa” y que cuentan con fuentes de financiación por el apoyo internacional.

El presidente ruso, Vladimir Putin (REUTERS/ARCHIVO)

El lunes un ataque con drones provocó la muerte de dos personas y dejó a un herido en la región rusa de Bélgorod, según Viacheslav Gladkov, gobernador de ese territorio fronterizo con Ucrania. Gladkov indicó en Telegram que “dos civiles murieron en el pueblo de Yasnye Zori cuando un dron arrojó explosivos contra una empresa agrícola”, y precisó que las víctimas eran un hombre y una mujer.

La escalada de ofensivas y ataques cruzados se produce poco después de la reunión mantenida el viernes entre los presidentes Volodimir Zelensky, de Ucrania, y Donald Trump, de Estados Unidos, en la que el mandatario ucraniano expresó el interés de adquirir misiles Tomahawk de largo alcance para reforzar la capacidad de atacar territorio ruso. Sin embargo, según se informó, Trump animó en cambio a Zelensky a buscar un acuerdo con Rusia.