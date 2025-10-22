La UE otorgó el premio Sájarov de derechos humanos a periodistas encarcelados por denunciar el autoritarismo en Georgia y Bielorrusia

Mzia Amaglobeli de Georgia y Andrzej Poczobut de Bielorrusia, galardonados con el Premio Sájarov 2025 (L.S/ Belta AFP & Z.T/Netgazeti/via Parlamento Europeo)

El Parlamento de la Unión Europea otorgó el miércoles el premio Sájarov de derechos humanos del bloque a la periodista y editora georgiana encarcelada Mzia Amaghlobeli y al periodista polaco-bielorruso Andrzej Poczobut, calificándolos como símbolos de la “lucha por la libertad”.

Amaghlobeli, de 50 años, se ha convertido en un símbolo de la resistencia periodística ante lo que los críticos consideran una deriva hacia el autoritarismo en su nación del mar Negro, que alguna vez fue una de las principales candidatas a la membresía en la Unión Europea.

Poczobut, de 52 años, fue encarcelado por sus reportajes críticos, tras negarse a abandonar Bielorrusia después de que su gobierno autoritario desatara una represión contra la disidencia, encarcelando a cientos y forzando al exilio a la mayoría de los críticos.

“Ambos son periodistas actualmente en prisión por cargos inventados, simplemente por hacer su trabajo y por alzar la voz contra la injusticia”, dijo la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, al anunciar a los galardonados en Estrasburgo.

“Su valentía los ha convertido en símbolos de la lucha por la libertad y la democracia. Esta Cámara está con ellos y con todos aquellos que continúan exigiendo libertad”.

Imprisoned journalists Andrzej Poczobut from Belarus and Mzia Amaglobeli from Georgia have been awarded the European Parliament's 2025 Sakharov Prize for Freedom of Thought. pic.twitter.com/tUMF5q6ZjC — European Parliament (@Europarl_EN) October 22, 2025

El Premio Sájarov, creado en 1988 y nombrado en honor al disidente soviético Andrei Sájarov, se otorga anualmente a individuos u organizaciones para reconocer su lucha por los derechos humanos o la democracia.

Los candidatos son nominados por los grupos políticos del parlamento, así como por legisladores individuales.

El premio incluye una dotación de 50.000 euros (58.000 dólares) y será entregado en una ceremonia el 16 de diciembre.

La candidatura de Poczobut y Amaghlobeli fue respaldada por el grupo más grande del parlamento, el conservador PPE, y por el grupo de extrema derecha ECR.

Amaghlobeli ha impulsado investigaciones sobre el gasto público y el abuso de poder a través de sus redacciones independientes Batumelebi y Netgazeti.

Manifestantes sostienen pancartas pidiendo la liberación de la periodista encarcelada Mzia Amaghlobeli mientras marchan por las calles en Tiflis, Georgia, el miércole 29 de enero de 2025. (AP Foto/Zurab Tsertsvadze)

A pesar de los llamamientos de grupos de derechos humanos georgianos e internacionales para su liberación, un tribunal la condenó en agosto a dos años de prisión por cargos de “resistencia, amenaza o violencia” contra un funcionario.

Poczobut, corresponsal del periódico polaco Gazeta Wyborcza, fue condenado a ocho años de prisión en febrero de 2023, en un veredicto que Polonia calificó de “injusto”.

Poczobut había cubierto las protestas masivas contra el presidente bielorruso Alexander Lukashenko en 2020.

Su encarcelamiento se produjo en un momento de crecientes tensiones con Polonia, que se ha convertido en un centro para miles de bielorrusos que huyen de su país natal, gobernado por Lukashenko desde 1994.

Los otros dos finalistas del premio fueron un movimiento estudiantil que ha sacado a cientos de miles a las calles en Serbia y trabajadores humanitarios y reporteros en Gaza.

La líder opositora venezolana María Corina Machado y su aliado, el ex candidato presidencial Edmundo González Urrutia, fueron los ganadores del año pasado. Machado ganó este año el Premio Nobel de la Paz.

(Con información de AFP)