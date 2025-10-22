El régimen de Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia el mar antes de una cumbre internacional en Corea del Sur

El dictador norcoreano Kim Jong-un inspeccionó una prueba de motor de misil de combustible sólido, según informaron los medios estatales, en Corea del Norte, el 8 de septiembre de 2025 (KCNA vía REUTERS)

El régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte lanzó un misil balístico hacia las aguas orientales del país este miércoles, según un comunicado de los Jefes del Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur.

El organismo militar surcoreano no ofreció detalles adicionales sobre el tipo de arma ni la distancia recorrida de este lanzamiento, el primero de este tipo desde el 8 de mayo y también el primero desde que el presidente surcoreano Lee Jae-myung asumió el cargo en junio.

El misil se dirigió hacia el mar del Este (mar de Japón), aumentando la tensión en la región días antes de la celebración de una importante cumbre internacional.

La acción se produce en la antesala de la Conferencia Económica Asia-Pacífico que tendrá lugar la próxima semana en la ciudad surcoreana de Gyeongju. El evento reunirá a una serie de líderes mundiales, entre los que figuran el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de China, Xi Jinping, junto a otros jefes de Estado y de gobierno, para conversar sobre cuestiones de seguridad y economía en la región.

El reciente lanzamiento se enmarca en un contexto de creciente exhibición de poder militar por parte del dictador norcoreano Kim Jong-un. A comienzos de mes, Kim presentó un nuevo misil de largo alcance durante un desfile militar masivo celebrado en Pyongyang. En ese evento, estuvieron presentes altos funcionarios de China, Rusia y otros países. El desfile conmemoró el 80º aniversario de la fundación del Partido de los Trabajadores, subrayando el empeño de la dirigencia norcoreana en consolidar su capacidad bélica para alcanzar objetivos tanto en el territorio continental estadounidense como frente a países rivales en Asia, según informaron los Jefes del Estado Mayor Conjunto citados por agencias internacionales.

Corea del Norte exhibió un nuevo misil en un desfile militar el pasado 10 de octubre

Fuentes oficiales surcoreanas confirmaron que el proyectil lanzado fue calificado como un “misil no identificado” con dirección hacia el este, en línea con ensayos anteriores que suelen coincidir con eventos diplomáticos o reuniones clave en la región. La comunidad internacional observa con atención estos movimientos, ante la posibilidad de nuevos gestos de fuerza que incrementen el clima de tensión diplomática entre Pyongyang, Seúl y sus aliados.

La agenda diplomática de Kim se ha visto reforzada recientemente. El dictador norcoreano compartió escenario con el presidente chino Xi Jinping y el presidente ruso Vladimir Putin durante un desfile militar en Beijing el mes pasado, consolidando lazos con socios estratégicos de la región. Al mismo tiempo, tanto Donald Trump como el presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, han manifestado en reiteradas ocasiones su disposición a reunirse con Kim en medio de las persistentes preocupaciones por el desarrollo nuclear norcoreano, según reportes recogidos por medios internacionales.

Hasta ahora, las autoridades surcoreanas no han dado a conocer si el lanzamiento tendrá implicaciones inmediatas para la seguridad de la cumbre ni si habrá nuevas respuestas militares o diplomáticas tras este último episodio. El desarrollo de los acontecimientos será seguido de cerca conforme se aproxime la fecha de la conferencia en Gyeongju.

(Con información de AFP y AP)