Mundo

Tensión comercial entre Japón y Vietnam por una prohibición a las motos

El valor del mercado de vehículos de dos ruedas supera los 4.600 millones de dólares y los cambios regulatorios impulsan el interés de consumidores por alternativas eléctricas, según datos recientes de firmas especializadas y sondeos sectoriales

La empresa opera cuatro plantas
La empresa opera cuatro plantas de producción en el país del sudeste asiático (EFE)

El gobierno de Japón y las principales fabricantes de motocicletas advirtieron a Vietnam sobre el posible impacto económico y laboral de la decisión de prohibir el ingreso de motos a gasolina al centro de Hanói desde 2026.

La medida, oficializada en julio por la administración vietnamita tras una directiva del primer ministro Pham Minh Chinh, busca reducir los elevados niveles de contaminación atmosférica.

El primer ministro emitió una
El primer ministro emitió una directiva que lanzó el plan de restricción vehicular en la capital (Reuters)

Según informó la agencia Reuters, el mercado vietnamita de motocicletas está valorado en USD 4.600 millones, con una tasa de uso cercana al 80% en una población de más de 100 millones.

La embajada japonesa envió una carta a las autoridades locales, describiendo el cambio como abrupto y advirtiendo sobre riesgos para empleos en industrias auxiliares como concesionarios y proveedores de repuestos. Además, solicitó un período de adaptación adecuado hacia la electrificación y la aplicación gradual de las restricciones.

Por su parte, fabricantes como Honda, Yamaha y Suzuki reclamaron formalmente ante el ejecutivo vietnamita por el peligro de interrupciones productivas y la posible quiebra de empresas de la cadena de suministro.

En Vietnam, Honda concentra el 80% de las ventas de motocicletas, comercializando 2,6 millones de unidades el año pasado, y opera cuatro plantas en el país.

En Vietnam, el parque vehicular
En Vietnam, el parque vehicular de dos ruedas representa casi el 80% de todos los registros del país (Reuters)

Si bien casi toda su oferta en la región funciona a gasolina, actualmente cuenta con dos modelos eléctricos en el mercado. Las ventas de Honda experimentaron una caída relevante tras el anuncio, y la empresa analiza el futuro de su producción local ante la incertidumbre regulatoria.

Las ventas de autos a gasolina, agregadas por los miembros de la asociación VAMA, descendieron 18% interanual en septiembre, aunque la organización aclara que la medida sobre las motos no afecta directamente a los automóviles por ahora.

Mientras tanto, la empresa local VinFast reportó la comercialización de cerca de 70.000 motos y bicicletas eléctricas en el segundo trimestre de 2025, elevando su volumen en un 55% respecto al trimestre anterior.

Las ventas de motos eléctricas
Las ventas de motos eléctricas registran aumentos intertrimestrales cercanos al 55%

En paralelo, el Parlamento japonés designó a Sanae Takaichi como primera ministra, la primera mujer que asume este cargo en Japón. Takaichi lidera un gobierno de coalición enfocado en la estabilidad política y en mantener acuerdos con la oposición, lo que podría influir en futuras decisiones relacionadas con los intereses económicos del país en el extranjero.

Sanae Takaichi se convirtió en
Sanae Takaichi se convirtió en la primera mujer en asumir la jefatura del gobierno japonés (Reuters)

Hasta el momento, el gobierno de Vietnam no respondió de forma oficial a las gestiones de Japón ni a los reclamos empresariales, aunque subraya que la restricción es imprescindible para mejorar la calidad del aire en Hanói.

Además, Ciudad Ho Chi Minh proyecta restricciones similares en los próximos años. El primer ministro Pham Minh Chinh instó a una cooperación internacional en la reducción de emisiones y aseguró que se buscará una solución consensuada bajo una hoja de ruta compartida. El sector industrial y diplomático sigue atento a eventuales cambios por parte del gobierno vietnamita, sin alteraciones confirmadas en el cronograma inicial.

(Con información de Reuters)

