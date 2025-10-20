Mundo

El Ejército de Israel recibió el cuerpo de otro rehén de parte de Hamas tras la mediación de la Cruz Roja

El operativo de recuperación se activó luego de que el organismo internacional notificó a las autoridades israelíes sobre la recepción del féretro, tras coordinar la entrega con el grupo extremista en territorio gazatí

El Ejército de Israel recibió el cuerpo de otro rehén capturado por Hamas tras la mediación de la Cruz Roja

El cuerpo de otro rehén israelí capturado por Hamas fue recuperado este lunes por el Ejército de Israel, tras ser entregado al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que ofició como intermediario en el marco de la tregua decretada entre Tel Aviv y el grupo terrorista Hamas.

Las autoridades militares israelíes informaron que la entrega se produjo después de recibir confirmación de la Cruz Roja, que gestionó directamente la transferencia con el grupo palestino en el sur del enclave.

La Cruz Roja ya ha recibido el ataúd de un rehén fallecido y el convoy ya se dirige a las tropas israelíes presentes en el enclave palestino”, indicaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un breve comunicado.

El operativo de recuperación se activó luego de que el organismo internacional notificó a las autoridades israelíes sobre la recepción del féretro, tras coordinar la entrega con el grupo extremista en territorio gazatí

“Hamas debe cumplir el acuerdo y hacer todos los esfuerzos necesarios para devolver a los rehenes asesinados”, añadieron.

La notificación permitió a las fuerzas israelíes proceder con el traslado del féretro a una unidad militar dentro del territorio gazatí, donde está previsto realizar una ceremonia encabezada por un rabino castrense. La identidad y las circunstancias de la muerte del rehén aún no han sido divulgadas.

Este domingo, el grupo terrorista Hamas hizo público el hallazgo del cuerpo y expresó su disposición a entregarlo si se cumplían las “condiciones” requeridas. Esta propuesta se produjo mientras Israel reanudaba los bombardeos sobre la Franja, ofensiva que según fuentes gazatíes provocó la muerte de al menos 40 personas en una sola jornada.

La entrega no se concretó entonces por la escalada de ataques. Finalmente, el traslado del féretro se logró tras reinsistir los contactos diplomáticos y humanitarios.

Las autoridades militares israelíes informaron que la entrega se produjo después de recibir confirmación de la Cruz Roja

La entrega del cuerpo forma parte del acuerdo de alto el fuego suscrito hace más de una semana entre Israel y Hamas, que contemplaba la liberación de 48 rehenes en un plazo de 72 horas desde el inicio de la tregua. Desde el final de ese plazo, Hamas ha entregado a 20 cautivos vivos y ha transferido los restos de una decena de los 28 fallecidos reconocidos por las partes.

El grupo terrorista palestino aseguró que ya devolvió los cuerpos de aquellos rehenes cuyos restos pudo localizar y trasladar. Además, advirtió que recuperar los cadáveres restantes requiere la intervención de un “equipo especializado” para extraerlos de entre los escombros, dado el nivel de destrucción en varias zonas de Gaza.

Voceros estadounidenses admitieron recientemente que la localización de cadáveres podría tomar más tiempo, producto de las condiciones en el terreno tras los enfrentamientos.

Hamas advirtió que recuperar los cadáveres restantes requiere la intervención de un "equipo especializado" para extraerlos de entre los escombros, dado el nivel de destrucción en varias zonas de Gaza

La ofensiva lanzada por el Ejército israelí en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023 —cuando comandos de Hamas irrumpieron en territorio israelí— se ha saldado hasta la fecha con más de 38.200 muertos y 170.300 heridos en Gaza, según autoridades del enclave, controladas por el propio grupo islamista. Las cifras podrían ser mayores, ya que continúan hallándose cadáveres en áreas donde las tropas israelíes se han replegado en los últimos días.

La devolución gestionada a través de la Cruz Roja confirma la vigencia de mecanismos humanitarios dentro del conflicto y sirve de referencia para futuras operaciones de intercambio de cautivos y cuerpos.

Se mantienen abiertos otros procesos para la localización de rehenes y la repatriación de sus restos, conforme avanzan las negociaciones y los procedimientos de identificación.

(Con información de Europa Press y AFP)

