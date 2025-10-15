Israel identificó a tres de los cuatro cuerpos de rehenes asesinados y entregados por el grupo terrorista Hamas (REUTERS)

Los restos de los rehenes israelíes Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy fueron identificados la madrugada del miércoles en el Instituto Forense Abu Kabir, tras la confirmación forense de sus identidades, informaron medios israelíes y el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Se confirmó que el cuarto cuerpo entregado por Hamas la noche del martes no pertenece a ningún rehén, según un funcionario israelí. Esta no es la primera vez que el grupo terrorista entrega restos que luego resultan no corresponder a rehenes israelíes, tal como ocurrió en febrero de este año con la rehén asesinada Shiri Bibas.

Uriel Baruch, de 35 años, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el festival de música Nova. Huyó con un amigo, pero ambos se encontraron con una célula terrorista en el cruce de Mefalsim, que abrió fuego contra ellos; su amigo murió en el lugar y Baruch fue llevado cautivo a Gaza.

La familia comunicó: “Con gran pesar y profundo dolor anunciamos el regreso del cuerpo de nuestro querido Uriel Baruch, desde la Franja de Gaza, después de casi dos largos años de oración, esperanza y fe”.

Uriel Baruch, de 35 años, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el festival de música Nova (REUTERS)

Tamir Nimrodi, de 20 años, fue secuestrado cerca del cruce de Erez a los 18 años, junto con Ron Sherman y Nik Baizer, quienes murieron por error durante un ataque de las FDI. Nimrodi prestaba servicio como suboficial de educación en la Administración de Coordinación y Enlace (COGAT) en Gaza.

Su familia declaró: “Tamir fue secuestrado cruelmente de su base y asesinado durante el cautiverio de Hamas. Ayer regresó a Israel para su descanso final. No abandonaremos a las familias de los rehenes restantes hasta que el último regrese a casa”.

Tamir Nimrodi, de 20 años, fue secuestrado cerca del cruce de Erez (REUTERS)

Eitan Levy, de 53 años y taxista de Bat Yam, fue asesinado tras dejar a un pasajero en el Kibutz Beeri la mañana del 7 de octubre de 2023. Estuvo desaparecido más de 40 días antes de que las FDI confirmaran su muerte en cautiverio.

Su familia expresó: “Con gran pesar y profundo dolor, anunciamos el regreso de nuestro querido Eitan Levy desde la Franja de Gaza después de casi dos largos años”. Le sobreviven su hijo, Shahar, y su hermana, Sigi.

Eitan Levy, de 53 años y taxista de Bat Yam, fue asesinado tras dejar a un pasajero en el Kibutz Beeri la mañana del 7 de octubre de 2023 (REUTERS)

Las familias de los rehenes reiteraron su compromiso de no descansar hasta que los 20 rehenes restantes regresen a casa.

Noticia en desarrollo...