Mundo

Israel identificó a tres de los cuatro cuerpos de rehenes asesinados y entregados por el grupo terrorista Hamas

El Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas informó que el Instituto Forense Abu Kabir identificó a Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy. En cuanto al cuerpo restante, un funcionario de seguridad confirmó que no pertenece a ningún rehén retenido

Guardar
Israel identificó a tres de
Israel identificó a tres de los cuatro cuerpos de rehenes asesinados y entregados por el grupo terrorista Hamas (REUTERS)

Los restos de los rehenes israelíes Uriel Baruch, Tamir Nimrodi y Eitan Levy fueron identificados la madrugada del miércoles en el Instituto Forense Abu Kabir, tras la confirmación forense de sus identidades, informaron medios israelíes y el Foro de Rehenes y Familias Desaparecidas.

Se confirmó que el cuarto cuerpo entregado por Hamas la noche del martes no pertenece a ningún rehén, según un funcionario israelí. Esta no es la primera vez que el grupo terrorista entrega restos que luego resultan no corresponder a rehenes israelíes, tal como ocurrió en febrero de este año con la rehén asesinada Shiri Bibas.

Uriel Baruch, de 35 años, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el festival de música Nova. Huyó con un amigo, pero ambos se encontraron con una célula terrorista en el cruce de Mefalsim, que abrió fuego contra ellos; su amigo murió en el lugar y Baruch fue llevado cautivo a Gaza.

La familia comunicó: “Con gran pesar y profundo dolor anunciamos el regreso del cuerpo de nuestro querido Uriel Baruch, desde la Franja de Gaza, después de casi dos largos años de oración, esperanza y fe”.

Uriel Baruch, de 35 años,
Uriel Baruch, de 35 años, fue secuestrado el 7 de octubre de 2023 durante el festival de música Nova (REUTERS)

Tamir Nimrodi, de 20 años, fue secuestrado cerca del cruce de Erez a los 18 años, junto con Ron Sherman y Nik Baizer, quienes murieron por error durante un ataque de las FDI. Nimrodi prestaba servicio como suboficial de educación en la Administración de Coordinación y Enlace (COGAT) en Gaza.

Su familia declaró: “Tamir fue secuestrado cruelmente de su base y asesinado durante el cautiverio de Hamas. Ayer regresó a Israel para su descanso final. No abandonaremos a las familias de los rehenes restantes hasta que el último regrese a casa”.

Tamir Nimrodi, de 20 años,
Tamir Nimrodi, de 20 años, fue secuestrado cerca del cruce de Erez (REUTERS)

Eitan Levy, de 53 años y taxista de Bat Yam, fue asesinado tras dejar a un pasajero en el Kibutz Beeri la mañana del 7 de octubre de 2023. Estuvo desaparecido más de 40 días antes de que las FDI confirmaran su muerte en cautiverio.

Su familia expresó: “Con gran pesar y profundo dolor, anunciamos el regreso de nuestro querido Eitan Levy desde la Franja de Gaza después de casi dos largos años”. Le sobreviven su hijo, Shahar, y su hermana, Sigi.

Eitan Levy, de 53 años
Eitan Levy, de 53 años y taxista de Bat Yam, fue asesinado tras dejar a un pasajero en el Kibutz Beeri la mañana del 7 de octubre de 2023 (REUTERS)

Las familias de los rehenes reiteraron su compromiso de no descansar hasta que los 20 rehenes restantes regresen a casa.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

IsraelHamasRehenesMedio OrienteGazaUriel BaruchEitan LevyTamir NimrodiÚltimas noticias América

Últimas Noticias

Israel reabrirá el cruce fronterizo de Rafah para que la ayuda humanitaria llegue a la Franja de Gaza

El corredor permanecía cerrado y estaban previstas sanciones que incluían limitar las ayudas, luego de que Hamas inicialmente entregara solo los restos de cuatro de los 28 rehenes israelíes

Israel reabrirá el cruce fronterizo

La Autoridad Palestina condenó las ejecuciones cometidas por los terroristas de Hamas: “Una flagrante violación de los derechos humanos”

“Refleja la insistencia del movimiento en imponer su autoridad mediante la fuerza y el terror”, expresó Mahmud Abbás por medio de un comunicado

La Autoridad Palestina condenó las

Margaret Thatcher habría mantenido dos relaciones extramatrimoniales mientras estaba casada con Denis Thatcher, según un nuevo libro

El texto afirma que la “Dama de Hierro”, que gobernó el Reino Unido entre 1979 y 1990, tuvo dos romances: uno al inicio de su carrera y otro con un político conservador

Margaret Thatcher habría mantenido dos

Ucrania ordenó la evacuación de decenas de aldeas en la región de Kharkiv ante el avance ruso sobre la ciudad de Kupiansk

Autoridades dispusieron el retiro de más de 400 familias por el “empeoramiento de la situación de seguridad”. La zona, escenario clave de la ofensiva rusa, sufre intensos bombardeos que han dejado decenas de heridos y graves daños en infraestructura civil

Ucrania ordenó la evacuación de

El Reino Unido propuso replicar el proceso que puso fin al conflicto en Irlanda del Norte para desarmar a Hamas

El gobierno británico planteó la intervención de observadores independientes, mecanismos de verificación internacional y negociaciones graduales para persuadir al grupo terrorista palestino a entregar su arsenal y facilitar una transición segura en Gaza

El Reino Unido propuso replicar
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Asesinato del abogado David Cohen:

Asesinato del abogado David Cohen: joven que disparó reconoce que era su primer “jale” y revela detalles del crimen

Encontraron un cadáver envuelto en plástico en un canal de Neuquén e investigan si se trata de Azul Semeñenko

Gobernador aclara lugar del incendio del carro de campaña de Abelardo de la Espriella: “No fue en Arauca”

Elevaron a juicio la causa por asociación ilícita contra el ex jefe de la Departamental de Mar del Plata

Detienen a presunto asaltante en la Central de Abasto de la CDMX

INFOBAE AMÉRICA
Ecuador despliega 5.000 militares adicionales

Ecuador despliega 5.000 militares adicionales en el epicentro de las protestas

Al menos tres heridos en distintos ataques de Israel en el sur de Líbano

Asesinado con una bomba lapa en su coche un candidato suní al Parlamento iraquí a menos de un mes de los comicios

Un juez de Colombia ratifica la prisión para 'Harold', acusado de contactar con el menor que asesinó a Uribe

Trump otorga a Kirk la Medalla Presidencial de EEUU a título póstumo

ENTRETENIMIENTO

Jennifer Aniston reveló su más

Jennifer Aniston reveló su más grande miedo como actriz

Kylie Jenner debuta oficialmente como cantante con “Fourth Strike”

Channing Tatum reveló el lado desconocido de sus comienzos en el mundo del espectáculo y sorprendió a sus fanáticos

La apuesta física de Chris Pratt: ataduras reales en un thriller futurista que ya intriga a fanáticos

Gone Before Goodbye: la novela de Reese Witherspoon que desafía estereotipos y apuesta por más mujeres en ciencia