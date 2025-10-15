Estados Unidos pidió una “solución pacífica” en Madagascar tras la toma del poder por militares

Una base militar malgache da la bienvenida al coronel Michael Randrianirina después de que este asuma el poder durante una protesta nacional liderada por jóvenes por los frecuentes cortes de electricidad y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 14 de octubre de 2025 (REUTERS/Zo Andrianjafy)

Estados Unidos instó el martes a todas las partes en Madagascar a encontrar una solución pacífica que respete el orden constitucional después de que una unidad militar tomara el poder del país.

“Instamos a todas las partes a buscar una solución pacífica en línea con el orden constitucional“, dijo un portavoz del Departamento de Estado.

La unidad militar CAPSAT anunció que tomó el control del país después de que los parlamentarios votaran para destituir al presidente Andry Rajoelina.

El movimiento se produce tras semanas de protestas contra el gobierno provocadas por la escasez de electricidad y agua.

Según la ley de Estados Unidos, Washington está obligado a cortar la ayuda a los países si determina que se han producido golpes militares, aunque la administración del presidente Donald Trump ya ha reducido la asistencia estadounidense en todo el mundo.

Estados Unidos proporcionó alrededor de 32 millones de dólares a Madagascar en el año fiscal que terminó el mes pasado, especialmente en áreas de la salud, según datos oficiales.

Golpe de Estado

Un niño corre frente a una camioneta con gente ondeando banderas después de que militares se unieran a los manifestantes reunidos frente al ayuntamiento en la Avenida Independencia durante una manifestación nacional liderada por jóvenes contra los frecuentes cortes de energía y la escasez de agua, en Antananarivo, Madagascar, el 14 de octubre de 2025 (REUTERS/Siphiwe Sibeko)

El coronel Michael Randrianirina, al frente del movimiento, hizo público el nuevo esquema de poder ante la ausencia física y política del presidente Rajoelina, quien habría abandonado el territorio tras denunciar un intento de golpe de Estado y recibir amenazas directas contra su vida. Según informó France 24, los militares afirmaron que tomarán el poder por dos años.

El anuncio del CDNT cerró varios días de protestas, movilizaciones masivas y acciones militares frente al Palacio Presidencial, según informó la agencia Europa Press.

Este autoproclamado nuevo órgano de poder toma el control político con la propuesta de derogar la Constitución de 2010, suspender instituciones clave como el Tribunal Constitucional y el Senado, y mantener la Asamblea Nacional en funcionamiento durante un periodo de transición de hasta dos años.

La presidencia de Rajoelina, por su parte, condenó oficialmente la constitución del CDNT.

“La presencia de fuerzas militares armadas frente al Palacio Presidencial constituye un claro intento golpe de Estado y un grave atentado contra la legalidad republicana. Madagascar es un Estado de derecho, regido por la Constitución. Estos actos constituyen una flagrante violación de la constitución, de los principios democráticos y del juramento de cada soldado de proteger a la nación y las legítimas instituciones”.

“Nos solidarizamos con toda la población que vive un momento de terror, conscientes de todas las consecuencias que esto tiene para su país”, agregaron en el comunicado

Por otro lado, de acuerdo con la agencia EFE, Randrianirina explicó los fundamentos del proceso: “Volver a la legalidad republicana y recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, objetivos que incluirían un referéndum constitucional y elecciones generales tras la transición. El CDNT se compone de representantes del Ejército, la Gendarmería y la Policía Nacional, con la posibilidad de incorporar civiles próximamente.

La Asamblea Nacional quedó como único núcleo civil activo e invalidó las acciones de Rajoelina por considerarlas carentes de validez legal. El vicepresidente de la cámara baja, Siteny Randrianasoloniaiko, aseguró a EFE que el decreto de disolución era inválido por no estar firmado ni sellado.