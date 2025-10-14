Airbus destronó a Boeing: el A320 superó al 737 y se convirtió en el avión comercial más vendido de la historia

Un avión Airbus A320-200 de Vueling despega del aeropuerto de Palma de Mallorca, España, el 28 de julio de 2018. (REUTERS/Paul Hanna/Foto de archivo)

El Airbus A320 se ha convertido por primera vez en el modelo de avión más vendido en la historia de la aviación comercial tras superar al Boeing 737, según cifras publicadas por ambas compañías manufactureras, marcando un hito significativo en la industria aeronáutica mundial.

Según datos ofrecidos por Boeing el martes, la compañía entregó 40 aviones 737 MAX en septiembre, alcanzando un total de 12.254 aparatos vendidos desde que en 1968 se comenzara a comercializar este modelo de pasillo único. Hasta finales de septiembre, Airbus había entregado 12.257 unidades del A320, también de pasillo único, que se comenzó a vender en 1988, informó la semana pasada la compañía europea.

El logro resulta especialmente notable considerando que el A320 entró al mercado dos décadas después que su rival estadounidense. La familia A320 realizó su primer vuelo el 22 de febrero de 1987 y fue introducida al servicio comercial en abril de 1988 por Air France, mientras que el 737 de Boeing comenzó sus operaciones en 1968.

El hecho de que Airbus haya superado a Boeing en términos de entregas comerciales refleja la profunda crisis que atraviesa la empresa estadounidense por problemas de seguridad y control de calidad en los últimos años. Los 737 MAX de Boeing estuvieron inmovilizados en tierra durante 20 meses después de dos accidentes de este modelo en 2018 y 2019 en los que murieron 346 personas.

Un Boeing 737 de Ryanair y un Airbus A320 de Easyjet se ven en el aeropuerto de Luton, en Gran Bretaña, el 26 de abril de 2020. (REUTERS/Andrew Boyers/Foto de archivo)

La Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos limitó la producción del modelo estrella de Boeing a 38 unidades por mes desde marzo de 2024, después de otro incidente en vuelo de un aparato 737 MAX 9 en el que se registraron heridos leves. La dirección de la compañía con sede en Arlington tiene previsto solicitar permiso para aumentar a 42 aparatos la producción mensual antes de fin de año.

A pesar de su éxito en ventas, Airbus también ha enfrentado desafíos significativos. La compañía europea ha sufrido en los últimos años problemas con los motores y, a finales de julio, informó de “problemas persistentes de suministro” de este componente para los modelos A320.

Sin embargo, la compañía percibe mejoras en sus cadenas de aprovisionamiento y espera recuperar el retraso acumulado en los primeros meses del año. “Creemos que lo podemos conseguir”, señaló un alto ejecutivo de la empresa en declaraciones recientes a la prensa cuando se le preguntó sobre el objetivo de entregar 820 aviones en 2025, constatando que se ha producido una mejoría en el funcionamiento de los proveedores.

Vista general de una línea de producción del A320 en la planta de Airbus en Hamburgo, Alemania, el 14 de junio de 2018. (REUTERS/Fabian Bimmer/archivo)

En septiembre, la cadencia de entregas aumentó con 73 aeronaves que se pusieron en manos de los clientes, elevando el total a 507 en los nueve primeros meses del año. Los retrasos se habían acumulado especialmente en la primera parte del año porque los motores tardaban más de lo esperado en llegar a las plantas de ensamblaje. Esos retrasos dieron lugar a la acumulación de hasta 60 aviones que estaban ensamblados en las instalaciones de Airbus pero a la espera de sus motores, aunque ese número ha disminuido.

El Airbus A320 es una serie de aviones de fuselaje estrecho desarrollada y producida por el consorcio europeo. La familia de este modelo opera con más de 350 aerolíneas en todo el mundo. American Airlines es el mayor operador de la familia A320 con 486 aeronaves en su flota, mientras que IndiGo es el mayor cliente con 930 aviones pedidos.

El ensamblaje final de estos aviones se realiza en Toulouse, Francia; Hamburgo, Alemania; Tianjin, China, y Mobile, Alabama, en Estados Unidos. La flota global de A320 ha completado más de 176 millones de vuelos acumulando 328 millones de horas de vuelo desde su entrada en servicio.