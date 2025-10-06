Trump anunció que la primera fase de su plan de paz para Gaza “debería completarse” esta semana

Trump dijo que esta semana se debería completar la primera fase de su plan para Gaza (REUTERS/Aaron Schwartz)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo que esta semana “debería completarse” la primera fase de su plan para poner fin a la guerra en la Franja de Gaza y definir el futuro del enclave palestino, y urgió a todas las partes involucradas a trabajar con prontitud.

“Me han dicho que la primera fase debería completarse esta semana, y les pido a todos que actúen con rapidez... ¡El tiempo es crucial o se producirá un derramamiento de sangre masivo, algo que nadie quiere ver”, escribió Trump en su red Truth Social.

El mandatario estadounidense cambió el tono amenazador de la mañana de este domingo cuando dijo en una entrevista con la CNN que Hamas se enfrenta a la “aniquilación total” si se niega a ceder el control de Gaza, como estipula su plan.

En contraste, Trump dijo esta tarde que las conversaciones han sido “muy exitosas y avanzan con rapidez”, y espera que los equipos de negociadores y mediadores se reúnan de nuevo este lunes en Egipto para ultimar y aclarar detalles.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, viajó a El Cairo para formar parte de las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en Gaza (REUTERS/Al Drago)

El enviado especial de la Casa Blanca para Medio Oriente, Steve Witkoff, viajó ayer sábado a El Cairo (Egipto) para avanzar las negociaciones sobre el plan de paz antes de su implementación.

“Este fin de semana se han mantenido conversaciones muy positivas con Hamas y países de todo el mundo (árabes, musulmanes y de todos los demás países) para liberar a los rehenes, poner fin a la guerra en Gaza y, aún más importante, lograr por fin la paz en Oriente Medio, como se busca desde hace tiempo”, insistió el mandatario.

Hamas anunció el viernes que acepta la liberación de todos los rehenes según lo estipulado en el plan de Trump, si bien exigió “aprovisionar las condiciones en el terreno para el proceso de intercambio”.

A su vez, Israel acordó este sábado una “línea de retirada inicial” de su ejército en Gaza, lo que significó un avance para el proyecto del mandatario estadounidense para llevar paz a la región.

Además, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ordenó la noche de este domingo la salida de una delegación este lunes hacia Egipto encabezada por el ministro de Asuntos Estratégicos, Ron Dermer, para negociar el alto el fuego en Gaza.

Palestinos observan cómo se eleva el humo tras las explosiones en la ciudad de Gaza, visto desde el centro de la Franja de Gaza. 5 de octubre de 2025 (REUTERS/Mahmoud Issa)

“La delegación partirá mañana hacia las negociaciones que se celebrarán en Sharm el-Sheikh, Egipto”, dijo la oficina del mandatario en un comunicado.

Por su parte, según confirmó a EFE una fuente de seguridad egipcia, el jefe negociador del grupo terrorista palestino Hamas, Jalil al Haya, llegaría hoy a El Cairo procedente de Doha; siendo la primera vez que abandona esa ciudad desde el ataque perpetrado por Israel el pasado 9 de septiembre contra la cúpula de la organización extremista en la capital qatarí.

El plan de 20 puntos del presidente republicano propone el fin inmediato de la guerra, la liberación de los rehenes de Hamás y la formación de un gobierno de transición para Gaza, supervisado por el mandatario estadounidense y el ex primer ministro británico Tony Blair.

La propuesta también contempla la desmilitarización de la Franja y la posibilidad de negociar en el futuro un Estado palestino, algo descartado, sin embargo, por el primer ministro israelí.

