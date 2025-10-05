Atacaron una mezquita en el Reino Unido: la policía investiga el incendio como un crimen de odio

La policía británica reforzó la seguridad de templos religiosos tras el ataque a una mezquita el sábado por la noche

La Policía británica anunció este domingo el comienzo de la investigación de un incendio ocurrido esta pasada noche en una mezquita del condado de Sussex, en el sur de Inglaterra, como un crimen de odio religioso.

El incidente tiene lugar tras el ataque de esta semana contra una sinagoga de Mánchester que se saldó con dos muertos, uno de ellos por disparos de la propia Policía cuando intentaba neutralizar al agresor, un individuo de origen sirio, también muerto a tiros por los disparos policiales.

Los servicios de emergencia recibieron el primer aviso de las llamas en torno a las 21.50 del sábado, que causaron daños en la entrada del recinto y un vehículo aparcado fuera.

La superintendente de la Policía de Sussex, Karrie Bohanna, ha llamado a la población para que se ponga en contacto con las fuerzas de seguridad si tiene alguna información al respecto del suceso, que no ha dejado víctimas que lamentar.

“Ya hay una mayor presencia policial en el lugar y también se están realizando patrullas adicionales para brindar tranquilidad en otros lugares de culto en todo el condado”, ha querido añadir Bohanna antes de asegurar en un comunicado publicado en la web del organismo que “la Policía de Sussex adopta una política de tolerancia cero ante los delitos de odio y no hay lugar para el odio en todo el condado”.

Un vehículo policial está estacionado afuera de la sinagoga de Manchester, donde varias personas fueron asesinadas en Yom Kippur en lo que la policía declaró un incidente terrorista, en el norte de Manchester, Gran Bretaña, el 5 de octubre de 2025. REUTERS/Hannah McKay

El atentado

Las fuerzas de seguridad recibieron un aviso a las 9:31 hora local por parte de un testigo presencial que alertó sobre un coche que embestía a las personas en las inmediaciones de la sinagoga y el apuñalamiento de un hombre. Minutos más tarde, la policía desplegó agentes armados que abrieron fuego a las 9:38 contra el supuesto agresor, quien, de acuerdo con las autoridades, fue abatido en el lugar. El Servicio de ambulancias del noroeste llegó a las 9:41 y prestó asistencia a las víctimas, que presentaban lesiones tanto por el impacto del vehículo como por arma blanca.

Un cuerpo yace fuera de la sinagoga de Manchester tras el ataque

La Policía del Gran Mánchester declaró un “suceso grave” a las 9:37 y activó el protocolo nacional conocido como Operación Plato, diseñado para responder a un ataque en marcha y que implica la coordinación de múltiples agencias. Este procedimiento no implica necesariamente la catalogación del hecho como ataque terrorista.

El portavoz de la Community Security Trust (CST), Dave Rich, organización benéfica que se encarga de monitorear el antisemitismo en el Reino Unido, condenó el ataque, calificándolo como “espantoso en el día más sagrado del año judío”, y agradeció la actuación de la policía y del personal de seguridad. Rich explicó que Yom Kippur es un día de solemnidad para la comunidad, en el que las sinagogas registran asistencia masiva, por lo que existe siempre un operativo conjunto de seguridad entre la policía y CST en festividades.

El jefe del área metropolitana, Andy Burnham, declaró en entrevista con BBC Radio Manchester que “no es un incidente en desarrollo o en curso”, y expresó que el individuo sospechoso se encontraba muerto, lo que eliminaba el peligro inmediato. Burnham solicitó no especular en redes sociales y señaló que la comunidad judía de la ciudad sentía preocupación por lo ocurrido.

(con información de EP)