Corea del Sur se acerca a la legalización del tatuaje sin intervención médica

Se espera que la Asamblea Nacional de Corea del Sur apruebe pronto un proyecto de ley histórico que permitiría al personal no médico realizar tatuajes. (AP por Yong Ho Kim)

Como tatuador popular en Corea del Sur, Song Jaemin tiene su agenda llena con semanas de anticipación y es muy respetado por sus clientes, algunos de los cuales vienen del extranjero para verlo. Pero cada vez que Song tatúa a alguien, comete un delito, ya que es ilegal hacer tatuajes sin licencia médica en Corea del Sur.

“Empecé esto aunque sabía que era ilegal, pero confiaba en que las restricciones legales se relajarían y las cosas cambiarían”, dijo Song, de 28 años, en una entrevista reciente en su estudio en Goyang, cerca de Seúl. “Muchos tatuadores piensan que no estamos haciendo nada ilegal y que simplemente no hay ley para nosotros”.

La predicción de Song podría hacerse realidad pronto. Se espera que la Asamblea Nacional de Corea del Sur apruebe pronto un proyecto de ley histórico que permitiría a personal no médico realizar tatuajes.

La aprobación de la Ley de Tatuadores marcaría una victoria para decenas de miles de tatuadores en Corea del Sur, que han recurrido a manifestaciones, recursos constitucionales y otros medios para intentar anular una prohibición que dura décadas. Su lucha ha cobrado fuerza a medida que la opinión pública sobre los tatuajes ha evolucionado.

“Creo que derramaré lágrimas, ya que me quitaría un peso de encima”, dijo Kim Sho-yun, de 45 años, quien dirige un estudio de tatuajes cosméticos en la ciudad de Hanam.

El tatuador Song Jaemin habla durante una entrevista con The Associated Press en su estudio en Goyang, Corea del Sur, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ahn Young-joon)

En Corea del Sur, los tatuajes se asociaban antiguamente con gánsteres y criminales, pero gradualmente se han aceptado como una forma de autoexpresión. Ahora, es fácil encontrar personas de todos los ámbitos con tatuajes, incluyendo estrellas del K-pop como Jungkook de BTS, Chaeyoung de TWICE y G-Dragon de BigBang.

Los expertos estiman que millones de surcoreanos tienen tatuajes, aproximadamente el 70% de ellos son tatuajes cosméticos semipermanentes en las cejas, el contorno de ojos, los labios o el cuero cabelludo.

A pesar de la adopción generalizada de los tatuajes, Corea del Sur todavía solo permite oficialmente que los realicen médicos con licencia, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo de 1992 que demostró el tatuaje como un tratamiento médico, citando los posibles riesgos para la salud causados ​​por las agujas y tintas para tatuajes.

Corea del Sur sigue siendo el único país del mundo desarrollado con una regulación de este tipo. Los tatuadores se enfrentan a hasta cinco años de prisión y multas de 50 millones de wones (35.740 dólares) si son descubiertos tatuando a personas. Sin embargo, el gobierno no aplica estas normas rigurosamente, lo que permite que los tatuadores prosperen en la sombra. Una encuesta del Ministerio de Salud de 2023 reveló que solo el 1,4 % de los encuestados con tatuajes personales y el 6,8 % de los que tenían tatuajes cosméticos afirmaron haberse tatuado en hospitales.

“Creo que es absurdo... Legisladores, artistas y mucha gente a mi alrededor tienen tatuajes. Pero si de verdad es ilegal, ¿soy una infractora?”, preguntó Kim Soyoung, de 54 años, clienta del estudio de Kim Sho-yun.

Kim Sho-yun, de 45 años, quien dirige un estudio de tatuajes cosméticos, habla durante una entrevista en Hanam, Corea del Sur, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Lee Jin-man)

Song, quien ganó el primer premio en un concurso nacional de tatuajes en 2023, comentó que entre sus clientes se encuentran policías, funcionarios, soldados y tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur. Comentó que algunos de sus clientes han viajado desde China, el Reino Unido, Malasia e Irak.

Temor al castigo

En los últimos años, los jueces han fallado cada vez más a favor de los tatuadores o han emitido fallos diferidos para protegerlos, pero algunos han sido sancionados con multas. Lim Bo-ran, líder de la Federación Coreana de Tatuajes, insta a los tatuadores a apelar las sanciones económicas ante tribunales superiores para intensificar su lucha.

Los tatuadores temen que alguien denuncie la naturaleza ilícita de su negocio a las autoridades, obligándolas a investigar. Algunos tatuadores toleran posteriormente el mal comportamiento de los clientes o dirigen estudios sin letreros. Algunos incluso se han mudado al extranjero por motivos de trabajo.

El tatuador Song Jaemin trabaja para tatuar una imagen de Jesucristo en el antebrazo de Lee Byong-joo en su estudio en Goyang, Corea del Sur, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ahn Young-joon)

Kim dijo que estaba “realmente aterrorizada” cuando una persona cercana la amenazó con denunciar su negocio a las autoridades y “destruir todo lo que tengo” después de que discutieran por algo sin relación hace seis años. Dijo que la disputa finalmente se resolvió, pero aún recuerda el pánico que la invadió.

Lim comentó que algunas tatuadoras han sufrido agresiones sexuales, pero no las denunciaron a las autoridades por temor a perder sus trabajos.

Ley de Tatuadores

La Ley de Tatuadores, que entraría en vigor tras un período de gracia de dos años, se centra en la introducción de licencias oficiales para tatuadores. El proceso exigiría que los tatuadores tomaran cursos anuales de educación en higiene en lugares designados por el gobierno.

Lim dijo que la ley sería un avance positivo pero que también supondría una carga para los artistas del tatuaje al ponerlos bajo supervisión gubernamental.

La ley cuenta con apoyo bipartidista, ya aprobada en los comités de salud y judicial de la asamblea. El Ministerio de Salud afirma apoyarla, mientras que la oposición de los médicos ha disminuido. Los observadores afirman que la fecha más temprana posible para su aprobación es el jueves, cuando está prevista una sesión plenaria.

Trabajos significativos

Kim comentó que siente una gran satisfacción cuando sus clientes quedan satisfechos con su trabajo para mejorar su apariencia. Comentó que entre sus clientes más memorables se encuentran pacientes con cáncer que se tatuaron las cejas antes de la quimioterapia, lo que podría provocar su pérdida.

Kim Sho-yun, de 45 años, quien dirige un estudio de tatuajes cosméticos, dibuja la ceja de una mujer con lápiz mientras consulta sobre tatuajes cosméticos semipermanentes en Hanam, Corea del Sur, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Lee Jin-man)

Song afirmó sentir un “tremendo orgullo” al plasmar su trabajo en los cuerpos de las personas, el cual llevarán consigo toda la vida. Comentó que entre los tatuajes significativos de su estudio se incluyen obras que representan a los seres queridos fallecidos de sus clientes.

“No hay límites en cuanto a tatuajes. Lo que dibujes en papel, papel carbón, paredes o cualquier otro lugar, también podemos hacerlo en cuerpos humanos. Hay una infinidad de estilos y artistas de tatuajes”, afirmó Song.

Cuando los periodistas de Associated Press visitaron el estudio de Song, este estaba dando los últimos toques a un trabajo de meses de la imagen de Jesucristo en el antebrazo de Lee Byong-joo, de 37 años, quien ya tiene muchos otros tatuajes, incluyendo un tigre, una ballena, nubes y palabras que añoran a su difunta abuela.

“Me siento bien porque puedo tener imágenes que me gustan en mi cuerpo para siempre”, dijo Lee. “Pero no puedo hacerme más tatuajes después de esto porque mi esposa me dijo que dejara de hacerme nuevos”.

(Con información de AP)