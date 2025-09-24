Mundo

Corea del Sur se acerca a la legalización del tatuaje sin intervención médica

Se espera que la Asamblea Nacional de Corea del Sur apruebe pronto un proyecto de ley histórico que permitiría a personal no médico realizar los grabados

Por Hyung-Jin Kim

Guardar
Se espera que la Asamblea
Se espera que la Asamblea Nacional de Corea del Sur apruebe pronto un proyecto de ley histórico que permitiría al personal no médico realizar tatuajes. (AP por Yong Ho Kim)

Como tatuador popular en Corea del Sur, Song Jaemin tiene su agenda llena con semanas de anticipación y es muy respetado por sus clientes, algunos de los cuales vienen del extranjero para verlo. Pero cada vez que Song tatúa a alguien, comete un delito, ya que es ilegal hacer tatuajes sin licencia médica en Corea del Sur.

“Empecé esto aunque sabía que era ilegal, pero confiaba en que las restricciones legales se relajarían y las cosas cambiarían”, dijo Song, de 28 años, en una entrevista reciente en su estudio en Goyang, cerca de Seúl. “Muchos tatuadores piensan que no estamos haciendo nada ilegal y que simplemente no hay ley para nosotros”.

La predicción de Song podría hacerse realidad pronto. Se espera que la Asamblea Nacional de Corea del Sur apruebe pronto un proyecto de ley histórico que permitiría a personal no médico realizar tatuajes.

La aprobación de la Ley de Tatuadores marcaría una victoria para decenas de miles de tatuadores en Corea del Sur, que han recurrido a manifestaciones, recursos constitucionales y otros medios para intentar anular una prohibición que dura décadas. Su lucha ha cobrado fuerza a medida que la opinión pública sobre los tatuajes ha evolucionado.

“Creo que derramaré lágrimas, ya que me quitaría un peso de encima”, dijo Kim Sho-yun, de 45 años, quien dirige un estudio de tatuajes cosméticos en la ciudad de Hanam.

El tatuador Song Jaemin habla
El tatuador Song Jaemin habla durante una entrevista con The Associated Press en su estudio en Goyang, Corea del Sur, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ahn Young-joon)

En Corea del Sur, los tatuajes se asociaban antiguamente con gánsteres y criminales, pero gradualmente se han aceptado como una forma de autoexpresión. Ahora, es fácil encontrar personas de todos los ámbitos con tatuajes, incluyendo estrellas del K-pop como Jungkook de BTS, Chaeyoung de TWICE y G-Dragon de BigBang.

Los expertos estiman que millones de surcoreanos tienen tatuajes, aproximadamente el 70% de ellos son tatuajes cosméticos semipermanentes en las cejas, el contorno de ojos, los labios o el cuero cabelludo.

A pesar de la adopción generalizada de los tatuajes, Corea del Sur todavía solo permite oficialmente que los realicen médicos con licencia, de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo de 1992 que demostró el tatuaje como un tratamiento médico, citando los posibles riesgos para la salud causados ​​por las agujas y tintas para tatuajes.

Corea del Sur sigue siendo el único país del mundo desarrollado con una regulación de este tipo. Los tatuadores se enfrentan a hasta cinco años de prisión y multas de 50 millones de wones (35.740 dólares) si son descubiertos tatuando a personas. Sin embargo, el gobierno no aplica estas normas rigurosamente, lo que permite que los tatuadores prosperen en la sombra. Una encuesta del Ministerio de Salud de 2023 reveló que solo el 1,4 % de los encuestados con tatuajes personales y el 6,8 % de los que tenían tatuajes cosméticos afirmaron haberse tatuado en hospitales.

“Creo que es absurdo... Legisladores, artistas y mucha gente a mi alrededor tienen tatuajes. Pero si de verdad es ilegal, ¿soy una infractora?”, preguntó Kim Soyoung, de 54 años, clienta del estudio de Kim Sho-yun.

Kim Sho-yun, de 45 años,
Kim Sho-yun, de 45 años, quien dirige un estudio de tatuajes cosméticos, habla durante una entrevista en Hanam, Corea del Sur, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Lee Jin-man)

Song, quien ganó el primer premio en un concurso nacional de tatuajes en 2023, comentó que entre sus clientes se encuentran policías, funcionarios, soldados y tropas estadounidenses estacionadas en Corea del Sur. Comentó que algunos de sus clientes han viajado desde China, el Reino Unido, Malasia e Irak.

Temor al castigo

En los últimos años, los jueces han fallado cada vez más a favor de los tatuadores o han emitido fallos diferidos para protegerlos, pero algunos han sido sancionados con multas. Lim Bo-ran, líder de la Federación Coreana de Tatuajes, insta a los tatuadores a apelar las sanciones económicas ante tribunales superiores para intensificar su lucha.

Los tatuadores temen que alguien denuncie la naturaleza ilícita de su negocio a las autoridades, obligándolas a investigar. Algunos tatuadores toleran posteriormente el mal comportamiento de los clientes o dirigen estudios sin letreros. Algunos incluso se han mudado al extranjero por motivos de trabajo.

El tatuador Song Jaemin trabaja
El tatuador Song Jaemin trabaja para tatuar una imagen de Jesucristo en el antebrazo de Lee Byong-joo en su estudio en Goyang, Corea del Sur, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Ahn Young-joon)

Kim dijo que estaba “realmente aterrorizada” cuando una persona cercana la amenazó con denunciar su negocio a las autoridades y “destruir todo lo que tengo” después de que discutieran por algo sin relación hace seis años. Dijo que la disputa finalmente se resolvió, pero aún recuerda el pánico que la invadió.

Lim comentó que algunas tatuadoras han sufrido agresiones sexuales, pero no las denunciaron a las autoridades por temor a perder sus trabajos.

Ley de Tatuadores

La Ley de Tatuadores, que entraría en vigor tras un período de gracia de dos años, se centra en la introducción de licencias oficiales para tatuadores. El proceso exigiría que los tatuadores tomaran cursos anuales de educación en higiene en lugares designados por el gobierno.

Lim dijo que la ley sería un avance positivo pero que también supondría una carga para los artistas del tatuaje al ponerlos bajo supervisión gubernamental.

La ley cuenta con apoyo bipartidista, ya aprobada en los comités de salud y judicial de la asamblea. El Ministerio de Salud afirma apoyarla, mientras que la oposición de los médicos ha disminuido. Los observadores afirman que la fecha más temprana posible para su aprobación es el jueves, cuando está prevista una sesión plenaria.

Trabajos significativos

Kim comentó que siente una gran satisfacción cuando sus clientes quedan satisfechos con su trabajo para mejorar su apariencia. Comentó que entre sus clientes más memorables se encuentran pacientes con cáncer que se tatuaron las cejas antes de la quimioterapia, lo que podría provocar su pérdida.

Kim Sho-yun, de 45 años,
Kim Sho-yun, de 45 años, quien dirige un estudio de tatuajes cosméticos, dibuja la ceja de una mujer con lápiz mientras consulta sobre tatuajes cosméticos semipermanentes en Hanam, Corea del Sur, el jueves 18 de septiembre de 2025. (Foto AP/Lee Jin-man)

Song afirmó sentir un “tremendo orgullo” al plasmar su trabajo en los cuerpos de las personas, el cual llevarán consigo toda la vida. Comentó que entre los tatuajes significativos de su estudio se incluyen obras que representan a los seres queridos fallecidos de sus clientes.

No hay límites en cuanto a tatuajes. Lo que dibujes en papel, papel carbón, paredes o cualquier otro lugar, también podemos hacerlo en cuerpos humanos. Hay una infinidad de estilos y artistas de tatuajes”, afirmó Song.

Cuando los periodistas de Associated Press visitaron el estudio de Song, este estaba dando los últimos toques a un trabajo de meses de la imagen de Jesucristo en el antebrazo de Lee Byong-joo, de 37 años, quien ya tiene muchos otros tatuajes, incluyendo un tigre, una ballena, nubes y palabras que añoran a su difunta abuela.

“Me siento bien porque puedo tener imágenes que me gustan en mi cuerpo para siempre”, dijo Lee. “Pero no puedo hacerme más tatuajes después de esto porque mi esposa me dijo que dejara de hacerme nuevos”.

(Con información de AP)

Temas Relacionados

Corea del SurTatuajesLey de TatuadoresArte

Últimas Noticias

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El primer ministro israelí aseguró que la estrategia militar y diplomática de su gobierno busca la liberación de todos los rehenes en Gaza y la derrota del grupo terrorista. Descartó la creación de un Estado palestino

Netanyahu prometió derrotar a Hamas

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

La Cámara alta rechazó por unanimidad la iniciativa aprobada en Diputados, que había generado masivas protestas en el país

El Senado de Brasil archivó

Revelaron la causa de los más de 28.000 terremotos que sacudieron a la isla griega de Santorini

Un equipo internacional de científicos logró revelar el origen subterráneo del fenómeno gracias al uso de sensores avanzados y tecnologías de monitoreo

Revelaron la causa de los

El secretario del Tesoro Bessent confirmó que está entrevistando a 11 candidatos para presidir la Reserva Federal

El funcionario estadounidense señaló que la primera ronda de entrevistas concluye a inicios de octubre y adelantó que llevará a Trump una lista de tres o cuatro candidatos para reemplazar a Jerome Powell

El secretario del Tesoro Bessent

Estados Unidos redujo los aranceles a vehículos de la Unión Europea

La decisión forma parte de los compromisos bilaterales y podría ampliarse a otros productos, aunque el acero y el aluminio aún enfrentan tarifas del 50%

Estados Unidos redujo los aranceles
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reportan desalojo de alumnos de

Reportan desalojo de alumnos de la Prepa 6 de la UNAM por presunta amenaza de explosivos

¿Cómo llegar a la primera procesión del Señor de los Milagros con el Metropolitano y corredores? Rutas y tarifas para el 4 de octubre

Hija de Mario Alberto Yepes publicó un video en redes sociales junto a su madre: los elogios de los seguidores no faltaron

Hospital Santa Rosa realizó primera cirugía de láser azul y devuelve la voz a joven con tumor de laringe

Obras de la avenida 68 en Bogotá alcanzan 70% de avance: el corredor vial contará con una de las troncales más grandes de TransMilenio

INFOBAE AMÉRICA
Rescatados con vida 23 mineros

Rescatados con vida 23 mineros en Colombia tras estar 48 horas atrapados en una mina en el noroeste del país

La Ryder Cup sirve la batalla con una emocionante presentación en Bethpage Black

Netanyahu prometió derrotar a Hamas y lamentó la “rendición” de algunos líderes internacionales ante el terrorismo

El Senado de Brasil archivó el polémico proyecto que buscaba garantizar impunidad a legisladores

El oxígeno terrestre genera ‘cicatrices’ en la Luna y crea manchas de óxido, según un estudio

ENTRETENIMIENTO

Jon Bon Jovi recordó con

Jon Bon Jovi recordó con orgullo cómo su madre pasó de ser militar a una conejita Playboy

Horarios de estreno de ‘Alice in Borderland’ Temporada 3, el regreso de una de las series más exitosas de Netflix

El fenómeno Wicked regresa al cine: Cynthia Erivo y Ariana Grande dieron detalles de la esperada segunda entrega

Murió Boston, la inseparable mascota de Kevin Spacey

Liam Gallagher podría pagar hasta 7 millones de libras por la manutención de su hija Gemma