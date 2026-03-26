Diez organizaciones sanitarias impulsan la primera alianza nacional para mejorar la salud vascular en España

Las complicaciones asociadas a las enfermedades vasculares, como la falta de continuidad en los tratamientos o los retrasos en el diagnóstico, generan un aumento de hospitalizaciones y un gasto considerable de recursos públicos. El medio Servimedia informó que un grupo de diez entidades sanitarias ha presentado la primera Alianza Estratégica para la Salud Vascular (AESV), con el objetivo de visibilizar el impacto de las patologías vasculares en España y reducir el elevado número de muertes asociadas a estas enfermedades, que superan las 113.000 al año y representan cerca de una de cada cuatro defunciones registradas.

De acuerdo con Servimedia, la AESV se conforma por sociedades científicas, agrupaciones de pacientes y entidades de profesionales de la salud, entre ellas la Sociedad Española de Angiología, Cirugía Vascular y Endovascular, la Sociedad Española de Cardiología, la Sociedad Española de Medicina Interna, la Sociedad Española de Directivos de la Salud, la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, el Consejo General de Enfermería y el Observatorio de la Adherencia Terapéutica (Grupo OAT). Representando a los pacientes participan el Foro Español de Pacientes y la Organización de Pacientes de la Fundación Española del Corazón. Servier España lidera la iniciativa.

Según detalló Servimedia, la alianza trabaja para aumentar la conciencia social ante el bajo nivel de diagnóstico y la escasa atención que recibe el abordaje de estas enfermedades. Las patologías crónicas vasculares, que incluyen afecciones cardiovasculares, arteriales periféricas, cerebrovasculares, enfermedad venosa crónica y complicaciones como el pie diabético, afectan cada vez a más ciudadanos, pero su presencia en el debate público y su percepción social sigue resultando baja.

Durante la presentación, Rubén Marques, director médico de Servier España, expresó que este acuerdo representa un hecho sin precedentes en el país, al consolidar la colaboración de diez entidades relevantes enfocadas en mejorar la valoración y el seguimiento del paciente cardiovascular.

En línea con las declaraciones recogidas por Servimedia, los representantes de la AESV han emitido el “Manifiesto en Defensa de la Salud Vascular”, documento que constituye una llamada de atención urgente a las autoridades, dirigido al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas. Este manifiesto busca transformar la salud vascular en una prioridad dentro de la agenda pública, resaltando su importancia como desafío estructural y proponiendo que se incorpore a las principales políticas sanitarias estatales.

José Ramón March, en representación de la AESV, remarcó que la falta de visibilidad y el bajo reconocimiento de las patologías vasculares repercuten negativamente en su prevención, diagnóstico y tratamiento, debido a que tanto profesionales, como pacientes y familiares, tienden a subestimar la gravedad de estas condiciones.

Otra de las preocupaciones centrales de la AESV, según consignó Servimedia, es el bajo nivel de adherencia terapéutica observado en la población afectada. El manifiesto reivindica que la continuidad y persistencia en los tratamientos resulta clave para evitar complicaciones y hospitalizaciones. Raquel Varas, del Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos, señaló que la adherencia no sólo constituye una responsabilidad individual, sino que debe entenderse como elemento estratégico para la gestión eficiente y la sostenibilidad del sistema sanitario. Su impacto, puntualizó, abarca la reducción tanto de hospitalizaciones evitables como de los costes públicos asociados, por lo que es necesario que las autoridades consideren la adherencia a la terapia como un indicador esencial de gestión sanitaria.

En referencia a los síntomas frecuentemente olvidados que podrían alertar sobre la presencia de enfermedad vascular, Raquel Varas ejemplificó con la hinchazón de piernas, síntoma que muchas veces se trivializa pese a que suele formar parte de una patología progresiva. Advirtió que la detección temprana todavía no es habitual en la sociedad, y que la tendencia es consultar con los profesionales cuando la enfermedad se encuentra ya en fases avanzadas, lo que incrementa riesgos y complicaciones para los pacientes.

Maite San Saturnino, en representación de los pacientes, insistió en la necesidad de dar a estas enfermedades mayor difusión y apoyo institucional, para acompañar a quienes conviven con ellas, garantizar información clara, un sistema de seguimiento adecuado y fomentar el rol activo del paciente en su propio tratamiento, promoviendo que el paciente se asuma como corresponsable.

Además, la AESV ha enfatizado que el impacto de las enfermedades vasculares no se limita al ámbito sanitario, sino que implica un coste socio-económico de grandes dimensiones. Según las estimaciones de la Fundación Española del Corazón, el gasto anual ocasionado por enfermedades cardiovasculares para el Sistema Nacional de Salud en España alcanza los 9.000 millones de euros. Esta carga económica representa la mayor presión sobre los sistemas sanitarios del país y de la Unión Europea.

El Manifiesto en Defensa de la Salud Vascular, como reportó Servimedia, sostiene que invertir en prevención, asegurar la continuidad asistencial y mejorar la adherencia tiene sentido no sólo desde el punto de vista clínico, sino también como estrategia de eficiencia y rentabilidad social a largo plazo. La alianza reclama a los responsables políticos la adopción de marcos normativos que reduzcan las diferencias territoriales en cuanto a la atención de las patologías vasculares, estableciendo estándares homogéneos y situando la salud vascular como objetivo transversal en los planes generales de salud del Estado.

Según fue publicado por Servimedia, la AESV aboga por modelos de atención coordinada capaces de abordar de manera integral los factores de riesgo asociados a las enfermedades vasculares. Entre los desafíos identificados, la falta de adherencia al tratamiento y la inercia tanto en el diagnóstico como en el abordaje terapéutico aparecen como barreras estructurales clave a superar para lograr un avance en los resultados sanitarios.

El documento presentado subraya la importancia de permitir que la población identifique precozmente los signos y síntomas relacionados con dichas enfermedades, así como de fortalecer el papel de los profesionales en la detección y el seguimiento, a fin de reducir la carga de complicaciones y las hospitalizaciones evitables. El manifiesto también destaca la necesidad de legislar para garantizar que existan estándares homogéneos de atención a nivel nacional, evitando desigualdades en el acceso y la calidad del tratamiento.

Con el lanzamiento de esta primera alianza nacional, las organizaciones impulsoras buscan que la salud vascular ocupe el lugar que corresponde en el debate y las prioridades de la salud pública en España, promoviendo una política sanitaria orientada a la prevención, diagnóstico precoz, la mejora de la adherencia terapéutica y una atención continuada y coordinada para los pacientes.