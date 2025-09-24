Mundo

Caos en Bangkok: un socavón de 50 metros obliga a evacuar un hospital en el centro de la ciudad

El derrumbe sobre la avenida Samsen generó daños en la infraestructura y el cierre de un importante nodo sanitario y administrativo en la capital tailandesa. Equipos de emergencia y las autoridades locales trabajan para evaluar el impacto y determinar las causas exactas del incidente

Por Constanza Almirón

Un socavón de grandes dimensiones alteró la rutina de Bangkok la mañana del miércoles 24 de septiembre de 2025, cuando un tramo de la avenida Samsen, frente al Hospital Vajira, colapsó y formó un cráter de hasta 50 metros de profundidad y cerca de 900 metros cuadrados, según datos de Associated Press (AP) y Reuters.

El incidente, que no dejó víctimas fatales, obligó a suspender servicios médicos, evacuar edificios y eliminar el tráfico en una de las zonas más concurridas de la capital tailandesa.

El incidente dejó vehículos dañados, evacuaciones masivas y un nodo hospitalario fuera de servicio en una de las zonas más concurridas de la capital tailandesa AP

El colapso se produjo a las 7:13, cuando la superficie de la avenida cedió sobre la obra de construcción de la estación de metro Vajira Hospital, parte de la expansión de la MRT Purple Line.

El gobernador de Bangkok, Chadchart Sittipunt, explicó que el hundimiento sucedió tras el derrumbe de un túnel ferroviario subterráneo, lo que provocó el desplazamiento súbito del terreno hacia la cavidad formada.

La situación se intensificó por la rotura de tuberías de agua, permitiendo la entrada de grandes volúmenes de líquido al socavón y acelerando el deslizamiento del suelo.

Las imágenes difundidas en redes sociales y recogidas por AP y Reuters muestran el asfalto descendiendo progresivamente, mientras un torrente de agua brotaba de una tubería rota y arrastraba cables eléctricos y postes. Algunos de estos terminaron en el fondo del cráter.

La rotura de tuberías y el colapso del túnel subterráneo agravaron el desplazamiento de tierra y complicaron las tareas de emergencia AP

Tres vehículos resultaron dañados, incluido un auto policial, y varios quedaron suspendidos al borde del vacío. El colapso dejó expuesta la estructura subterránea de la comisaría de policía adyacente, cuya seguridad quedó comprometida por daños en sus cimientos.

Las consecuencias inmediatas fueron de gran alcance: el Hospital Vajira, uno de los principales centros médicos de la ciudad, suspendió sus servicios ambulatorios durante al menos dos días. Aunque la estructura principal permaneció sin daños, unos 3.500 pacientes hospitalizados fueron trasladados a otras áreas.

Tanto los residentes de edificios cercanos como el personal de la comisaría evacuaron la zona por precaución. Las autoridades cortaron el suministro de agua y electricidad y cerraron el tráfico entre los cruces Vajira y Sanghi.

Autoridades cerraron el suministro de agua, cortaron la electricidad y trasladaron a más de 3.000 pacientes para prevenir mayores riesgos AP

El gobernador Sittipunt subrayó que, aunque el hospital se consideraba seguro gracias a sus muros de cimentación subterráneos, la comisaría seguía en situación de riesgo y el público había sido evacuado.

Equipos de emergencia y técnicos de la Autoridad Metropolitana de Electricidad trabajaron en el lugar para controlar la situación y evitar nuevos desmoronamientos. Se organizaron reuniones de monitoreo dos veces al día para evaluar el comportamiento del terreno.

En cuanto a las causas, el primer ministro Anutin Charnvirakul atribuyó el colapso al deslizamiento de tierra procedente de la obra del tren subterráneo. “Tierra de una obra del tren subterráneo se estaba deslizando”, explicó Charnvirakul en una conferencia de prensa. Añadió que, aunque no se podía determinar la causa exacta, existió un error relacionado con cuestiones de ingeniería, y se debía investigar el origen.

El área afectada comprende instituciones de salud, dependencias públicas y centros educativos estratégicos para la dinámica urbana de Bangkok AP

El mandatario anunció la creación de una comisión de investigación encabezada por la Autoridad de Tránsito Rápido Masivo y aseguró un tratamiento urgente del tema en la próxima reunión de su gabinete.

A largo plazo, ingenieros consultados por los medios advirtieron que las reparaciones podrían prolongarse durante un año debido a la necesidad de estabilizar el túnel, reforzar el drenaje y reconstruir la vía principal.

El área afectada, rodeada de hospitales, universidades y oficinas públicas, constituye un nodo estratégico, por lo que la interrupción de servicios y el cierre de la avenida Samsen tendrá consecuencias económicas y logísticas relevantes.

Especialistas advierten que las reparaciones podrían demorar hasta un año y reactivan el debate sobre la seguridad en megaobras de infraestructura AP

El suceso reactivó el debate sobre la seguridad de las grandes obras de infraestructura en Bangkok, una ciudad edificada principalmente sobre terreno blando y atravesada por numerosos canales, lo que la expone a hundimientos y socavones. Aunque existían antecedentes de incidentes similares asociados a la expansión del metro, ninguno había alcanzado esta magnitud frente al Hospital Vajira.

