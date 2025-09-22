El tifón Ragasa golpeó Filipinas con vientos de hasta 295 kilómetros por hora y pone en alerta a Taiwán y Hong Kong

Miles de evacuados en Filipinas por la llegada del supertifón Ragasa

Más de 10.000 personas se refugiaron este lunes en escuelas y centros de evacuación en Filipinas, ante las intensas lluvias y ráfagas de viento provocadas por el supertifón Ragasa que arremetieron contra el norte del país archipiélago.

El tifón tocó tierra en la isla Calayan de Filipinas, que forma parte de las poco pobladas Batanes o Babuyan, a las 15H00 (07H00 GMT), según los servicios meteorológicos de Filipinas.

A las 14H00 (06H00 GMT), el viento soplaba a 215 km/h en el centro de la tormenta, con ráfagas de hasta 295 km/h, según la misma fuente.

Gente mirando mientras las fuertes olas golpeando la costa en Basco, provincia de Batanes, en el norte de Filipinas, mientras el tifón Ragasa afecta a la zona el lunes 22 de septiembre de 2025. (AP Foto/Justine Mark Pillie Fajardo)

“Me desperté por el fuerte viento. Estaba golpeando las ventanas y sonaba como una máquina encendida”, relató Tirso Tugago, poblador de la localidad costera de Appari, en la provincia norteña de Cagayan.

“Estamos experimentando fuertes vientos en el norte de Cagayan”, dijo a la AFP el jefe del servicio de emergencias de esa provincia filipina, Rueli Rapsing, quien aseguró que se han preparado para “lo peor”.

“Como el supertifón atravesará Calayan, estamos muy concentrados en esa zona”, agregó sobre esa ciudad en el norte de la provincia.

Trabajadores preparan una defensa para la llegada del tifón a Hong Kong (REUTERS/Tyrone Siu)

Filipinas ordenó evacuaciones en el norte del país el domingo. Tanto oficinas como escuelas permanecerán cerradas el lunes en la región de Manila y en 29 provincias.

El especialista climático filipino John Grender Almario declaró el domingo a periodistas que se esperan “inundaciones y deslizamientos severos” al norte de la isla principal de Luzon, donde se ubica la capital, Manila.

En China, la ciudad meridional de Shenzhen planea evacuar a 400.000 personas ante la llegada del supertifón, informaron las autoridades en la cuenta de WeChat de Gestión de Emergencias de la urbe.

Residentes compran productos para tener en reserva ante la llegada del tifón (REUTERS/Tyrone Siu)

Otras ciudades de la provincia de Cantón, donde se encuentra Shenzhen, anunciaron que se cancelaban clases, jornadas laborales y servicios de transporte a causa del tifón.

La aerolínea hongkonesa Cathay Pacific anunció este lunes que prevé cancelar más de 500 vuelos por la llegada de Ragasa.

En Taiwán se realizaron evacuaciones a pequeña escala en zonas montañosas cerca de Pingtung, indicó a la AFP James Wu, un funcionario de los bomberos locales.

Imagen de Ragasa en el radar.

“Lo que más nos preocupa es que el daño puede ser similar al que provocó el tifón Koinu hace dos años”, agregó Wu en referencia a una tormenta que derribó el tendido eléctrico y arrancó techos en la zona.

Las autoridades dijeron que tenían previsto apilar sacos de arena e instalar barreras contra inundaciones en algunas localidades costeras de la ciudad.

La Secretaría de Educación anunció el lunes que todas las escuelas permanecerán cerradas el martes y el miércoles.

(con información de AFP)