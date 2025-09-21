Israel reportó que dos proyectiles fueron lanzados desde la Franja de Gaza

Terroristas palestinos lanzaron dos proyectiles contra territorio israelí (REUTERS/Amir Cohen)

El ejército israelí dijo que este domingo lanzaron dos proyectiles desde el norte de Gaza, uno de los cuales fue interceptado y el otro cayó en el sur de Israel sin que se reportaran víctimas.

Luego que se activaran las sirenas en las áreas de Lakhish y Ashdod, “se lanzaron dos proyectiles desde la franja norte de Gaza”, dijo el ejército al precisar que la fuerza aérea derribó uno, mientras que el segundo cayó en un área abierta.

Por el momento ningún grupo ha reivindicado el lanzamiento de estos artefactos, que en las últimas semanas se han convertido en episodios raros en medio del intenso ataque aéreo y terrestre del ejército israelí contra la ciudad de Gaza.

La capacidad tanto de Hamas como de la Yihad Islámica de lanzar cohetes contra Israel es mínima tras casi dos años de ofensiva bélica israelí, y este tipo de ataques son poco frecuentes.

Un vehículo blindado de transporte de personal israelí (APC) maniobra en el lado israelí de la frontera entre Israel y Gaza, en Israel, el 21 de septiembre de 2025. REUTERS/Amir Cohen

Por su parte, la agencia de Defensa Civil de Gaza informó que seis personas murieron en ataques israelíes desde el amanecer del domingo.

Testigos dijeron a la agencia AFP que durante la noche, Ciudad de Gaza tembló con ataques y fuego de artillería mientras el ejército intensificaba su ofensiva.

Los terroristas palestinos siguen reteniendo a 48 rehenes, de los que Israel estima que solo una veintena siguen con vida.

El brazo armado del grupo terrorista Hamas, las Brigadas Ezeldín al Qasam, difundió el sábado una imagen en la que presenta a los 48 rehenes que siguen retenidos en la Franja de Gaza bajo el nombre de Ron Arad, piloto de la Fuerza Aérea israelí capturado en 1986 durante una operación en Líbano, sin noticias sobre su paradero desde 1988.

“Debido a la negativa de (el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu) y la capitulación de (el jefe del Estado Mayor del Ejército israelí, Eyal Zamir), una imagen de despedida mientras empieza la operación militar en la ciudad de Gaza”, señaló el grupo.

Imagen de propaganda con los rostros de 48 rehenes que Hamas mantiene en Gaza, todos llamados Ron Arad, en referencia a un piloto de la Fuerza Aérea israelí desaparecido desde 1988

Desplazados en la Franja

“La ocupación ha desplazado por la fuerza a 270.000 palestinos de la ciudad de Gaza hacia el sur, bajo las amenazas de los bombardeos y el genocidio, mientras que más de 900.000 permanecen firmes y se niegan a irse”, ha manifestado la oficina de prensa de las autoridades gazatíes a través de un comunicado publicado en su cuenta en Telegram.

Así, ha manifestado que las autoridades han confirmado “el aumento del desplazamiento forzoso desde la ciudad de Gaza”, que tiene lugar en medio de numerosas exigencias del Ejército de Israel para que la población huya hacia el sur, pese a las denuncias de la comunidad internacional, que afirma que no hay condiciones de seguridad para estos desplazamientos y que la zona a la que van no cuenta con instalaciones ni bienes suficientes.

Palestinos desplazados huyen del norte de Gaza a pie y en vehículos con sus pertenencias por una carretera costera cerca de Wadi Gaza el sábado 20 de septiembre de 2025. (AP Foto/Abdel Kareem Hana)

“En contraste, también se ha registrado un desplazamiento inverso, ya que más de 22.000 personas han vuelto a sus zonas originales de residencia dentro de la ciudad de Gaza hasta el medio día de este sábado (...) debido a la falta de los bienes más básicos para la vida en el sur”, ha recalcado, antes de manifestar que el área de Al Mauasi y las ciudades de Jan Yunis acogen ya a “cerca de un millón de personas”.

(con información de AFP y EP)