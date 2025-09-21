Mundo

El opositor Partido Republicano del Pueblo eligió a Özgür Özel como su nuevo líder en Turquía

El partido renovó su dirección en medio de las tensiones internas y acusaciones de manipulación electoral

Ozgur Ozel, líder del principal partido de oposición de Turquía, el Partido Republicano del Pueblo (CHP), escucha el himno nacional durante la sesión inaugural del 22º congreso extraordinario del partido en Ankara, Turquía, el 21 de septiembre de 2025. REUTERS/Cagla Gurdogan

El Partido Republicano del Pueblo (CHP), principal formación de la oposición de Turquía, ha nombrado este domingo a Özgür Özel como nuevo líder del partido en su 22º Congreso Extraordinario tras la destitución de su antecesor Özgur Çelik por un fallo de un tribunal de Estambul.

El presidente del Congreso, Murat Emir, ha confirmado la elección con 835 de los 917 votos emitidos en el proceso, en el que Özel era el único candidato. Otros 82 votos han sido considerados nulos, según recoge el diario turco ‘Birgun’. Özel ha recibido una larga ovación tras conocerse el resultado.

El Congreso se ha celebrado en el distrito de Yenimahalle de la ciudad de Estambul, donde Emir ha leído un mensaje del que fuera candidato presidencial del CHP y alcalde de Estambul, Ekrem Imamoglu.

“Querían una dictadura sin elecciones partiendo de una autocracia con elecciones. El orden establecido no es el orden de la nación, sino el oscuro orden del AKP”, el Partido Justicia y Desarrollo del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha afirmado Özel tras confirmarse su elección.

El presidente del Congreso, Murat Emir, ha confirmado la elección con 835 de los 917 votos emitidos en el proceso. REUTERS/Cagla Gurdogan

En este “orden maléfico” de Erdogan “no hay prosperidad”. “Somos el país más pobre de Europa. No hay igualdad de ingresos en este orden maléfico y estamos en primer lugar de Europa en inflación. No hay justicia en los impiestos en este orden maléfico. El 89 por ciento de los impuestos los pagan la clase media y baja. Los ricos pagan solo el 11 por ciento”, ha reprochado.

Özel ha criticado además la cercanía de Erdogan con el presidente estadounidense, Donald Trump. “El golpe de Estado ha sido autorizado por la Administración Trump. ¿Qué es lo que dicen? Que Imamoglu está manejado por potencias extranjeras. A esa gente les pregunto de qué lado está hoy Trump. ¿A quién quiere ver Trump? ¿Quién trabaja en secreto con el hijo de Trump? Por tanto declaro ante nuestra nación que los miembros del CHP son los hombres de la nación, los hijos de la nación. Tayyip Erdogan es el hombre de Trump. ¡Es del equipo Trump!”, ha argumentado.

La oposición, con el CHP a la cabeza, ha acusado en varias ocasiones al Gobierno de instrumentalizar el aparato de justicia para silenciar a sus críticos, con el caso de Imamoglu como uno de los principales ejemplos debido a su ascendiente en la política nacional y sus aspiraciones de vencer en las urnas a Erdogan.

El 2 de septiembre, un tribunal destituyó al líder de la rama de Estambul del CHP, Ozgur Celik, tras anular el resultado del congreso provincial de octubre de 2023 que lo eligió a él y a otras 195 personas.

El presidente turco, Tayyip Erdogan. REUTERS/Umit Bektas

En ese momento, el analista político Berk Esen dijo que la medida era un “ensayo” para el caso más grande contra el liderazgo general que efectivamente buscaba obstaculizarlo como fuerza de oposición.

No estaba claro de inmediato cómo afectaría la votación a los fundamentos legales del caso CHP, que tiene su próxima audiencia el 24 de octubre.

La rama de Estambul del CHP celebrará su propio congreso extraordinario el miércoles para reelegir a su liderazgo.

(con información de EP y AFP)

