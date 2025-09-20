Siria reabrió su embajada en Estados Unidos tras más de una década

El ministro de Exteriores de Siria iza la bandera siria en la Embajada en EEUU por primera vez en una década

El ministro de Exteriores de Siria, Asaad al Shaibani, ha izado la bandera del país en la Embajada siria en la capital de Estados Unidos, Washington, por primera vez en más de una década, en el marco de una visita al país norteamericano para abordar los lazos bilaterales y la situación en la región.

“Tras décadas de ausencia, hoy la bandera de la República Árabe Siria ondea en lo alto de nuestra Embajada en Washington”, manifestó Al Shaibani en su cuenta en la red social X. “Con sentimientos de orgullo y honor, represento a un pueblo que ha perdurado y a una patria que no ha sido quebrantada. Siria ha vuelto”, agregó.

Así, el Ministerio de Exteriores sirio indicó que el izado de la bandera supone “un momento histórico”, después de la caída en diciembre de 2024 del régimen de Bashar al Assad por una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente del país asiático.

En el marco de su visita, Al Shaibani mantuvo una reunión con el vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, con quien “discutió las relaciones sirio-estadounidenses y las perspectivas de desarrollarlas”, según ha afirmado la cartera diplomática siria en un breve mensaje en su cuenta en la red social X.

El ministro de Asuntos Exteriores de Siria, Asaad Hassan al-Shaibani. REUTERS/Khalil Ashawi

El viceportavoz del Departamento de Estado de EEUU, Thomas Pigott, señaló que en la reunión ha estado presente el embajador estadounidense en Turquía y enviado especial para Siria, Thomas Barrak, al tiempo que ha afirmado que en el encuentro se abordaron “el futuro de Siria, las relaciones entre Israel y Siria y la aplicación del acuerdo del 10 de marzo entre Siria y las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS)”.

En este sentido, comentó que Landau “subrayó que se trata de una oportunidad histórica para Siria para construir una nación pacífica, próspera y soberana”, a raíz de la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de retirar las sanciones impuestas a Damasco durante el régimen de Al Assad.

Piggot ha manifestado que los presentes “discutieron también otros asuntos de interés compartido, incluida la lucha contra el terrorismo y la continuación de la expansión de las oportunidades económicas mutuas”, sin que por ahora haya detalles precisos sobre si se han alcanzado acuerdo o si ha habido avances en algunos de estos campos.

Siria e Israel podrían alcanzar un acuerdo de seguridad

El presidente Ahmed al-Sharaa se encontró el pasado mes de mayo con Donald Trump en Riad, Arabia Saudita (Saudi Press Agency/Handout via REUTERS)

En el marco de la normalización de relaciones de Siria con la comunidad internacional, días atrás el presidente interino Al Sharaa afirmó que “en los próximos días” podría alcanzarse con Israel un pacto de seguridad supervisado por la ONU.

Al Sharaa destacó que dicho pacto es una “necesidad” y subrayó que el acuerdo deberá respetar el espacio aéreo y la integridad territorial de Siria, contando además con supervisión de las Naciones Unidas (ONU) como condición central para su viabilidad.

La propuesta se enmarca en conversaciones dirigidas a obtener el cese de los bombardeos israelíes y el retiro de las tropas israelíes desplegadas en el sur de Siria tras la caída del dictador Bashar al Assad, ocurrida el pasado 8 de diciembre luego de casi catorce años de guerra civil.

Según la agencia Reuters, desde Washington se está ejerciendo presión para que ambas partes lleguen a un acuerdo antes de la reunión de líderes internacionales en la próxima Asamblea General de la ONU que comenzará la semana entrante en Nueva York. Durante un encuentro con periodistas, Sharaa negó que Estados Unidos esté forzando a Siria a aceptar los términos, posicionando a la potencia como mediadora y no como parte presionante del proceso.

(Con información de Europa Press)