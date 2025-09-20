Mundo

La CIDH otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores detenidos por el régimen de Nicaragua

El organismo internacional exigió a las autoridades adoptar medidas urgentes para determinar la situación y el paradero de los presos políticos

Guardar
La Comisión Interamericana de Derechos
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores nicaragüenses detenidos y considerados críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. (Crédito Lenin Ocampo/EFE y AFP)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de cinco opositores nicaragüenses detenidos y considerados críticos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, según informó este viernes la parte solicitante.

Los beneficiados son Armando José Bermúdez Mojica, Olga María Lara Rojas, Pedro José López Calero, Jessica María Palacios Vargas y su hermano, el pastor evangélico Rudy Antonio Palacios Vargas. Estos cinco disidentes forman parte de los al menos 73 opositores y críticos del régimen sandinista que permanecen encarcelados en Nicaragua, y que organismos humanitarios reconocen como presos políticos.

En la resolución, fechada el 16 de septiembre, la CIDH explicó que otorgó las medidas tras concluir que los opositores enfrentan una situación de gravedad y urgencia, dado que sus derechos a la vida y a la integridad personal corren el riesgo de sufrir un daño irreparable en Nicaragua.

Daniel Ortega y Rosario Murillo
Daniel Ortega y Rosario Murillo

Según la parte solicitante, las detenciones ocurrieron el 17 de julio de 2025, cuando agentes de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (DOEP) allanaron los domicilios de los opositores en Jinotepe, departamento de Carazo, “como represalia por su pertenencia a una familia opositora y crítica del Gobierno de Nicaragua”. Desde ese día, familiares y allegados afirman no tener información sobre su paradero ni su destino, hecho advertido por la CIDH.

Organismos humanitarios han señalado que tras los arrestos, personas cercanas se presentaron en distintos centros penitenciarios en busca de información sobre su ubicación y condiciones actuales, pero que, pese a las gestiones realizadas, las autoridades estatales no habrían brindado datos oficiales sobre su paraderos ni situaciones.

El régimen, por su parte, tampoco proporcionó información a la CIDH. Ante este silencio, el organismo, con base en el artículo 25 de su reglamento, pidió a Nicaragua adoptar medidas urgentes para determinar la situación y paradero de los beneficiarios con el fin de proteger sus derechos.

Simpatizantes marchan en demanda de
Simpatizantes marchan en demanda de libertad para los presos políticos en Nicaragua

Además, solicitó que indique si los opositores han sido acusados de algún delito y presentados ante autoridad judicial, o que, en caso contrario, aclarar el motivo de su detención sin cargos y sin supervisión judicial, precisando las circunstancias de la detención, el lugar en que se encuentran y si tienen acceso a sus representantes legales, familiares y atención médica necesaria.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018 que se profundizó tras las elecciones de noviembre de 2021, cuando Ortega, de 79 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato consecutivo. Dichos comicios se realizaron con sus principales contendientes encarcelados, quienes posteriormente fueron expulsados del país y despojados de su nacionalidad y derechos políticos bajo acusaciones de “golpistas” y “traición a la patria”.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

NicaraguaPresos politicosUltimas noticias America

Últimas Noticias

Miles por un retrato de Isabel II: las razones detrás del furor por las monedas conmemorativas británicas

Diversos factores influyen en el crecimiento del valor de estas piezas numismáticas, que combinan historia, literatura y oportunidad económica para coleccionistas y curiosos en todo el mundo, según National Geographic

Miles por un retrato de

Felipe González se dirigió a Hamas: “¿No quieren que maten a niños y mujeres en Gaza? Suelten a los rehenes”

Durante el aniversario de la adhesión de España a la Unión Europea, el ex mandatario español subrayó la falta de efectos prácticos en la reciente postura de los gobiernos europeos respecto al Estado palestino

Felipe González se dirigió a

Trump repudió la incursión de aviones rusos en Estonia: “No me gusta cuando eso pasa, podría ser un gran problema”

El presidente de Estados Unidos reaccionó a la violación del espacio aéreo estonio por tres cazas MIG-31, que obligó a la OTAN a desplegar aviones F-35

Trump repudió la incursión de

Europa financia fábricas de armas ucranianas para reforzar la defensa regional y disuadir a Rusia

Países europeos y aliados destinan miles de millones para impulsar la industria bélica de Ucrania, buscando fortalecer a Kiev y garantizar mayor seguridad continental ante el avance ruso

Europa financia fábricas de armas

Donde el mar y los volcanes se fusionan en acantilados sin fin: así es Arnarstapi, el pueblo que resiste el olvido en Islandia

Situada en la península de Snæfellsnes, esta población guarda leyendas vikingas y una historia singular que cautivan a viajeros de todo el planeta. Cómo la mezcla de tranquilidad y paisajes indómitos, habitados por aves marinas y fauna imponente, transforma a este rincón en un destino inolvidable

Donde el mar y los
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Saturno se verá en el

Saturno se verá en el cielo colombiano: fecha y hora para observarlo en septiembre de 2025

Claudia Sheinbaum presenta informe de Gobierno en Guerrero entre manifestantes del CETEG

Ganadería colombiana rompió récord: más de 216 millones de dólares en exportaciones en solo seis meses

¿Información sobre tu viaje? Checa los vuelos cancelados y demorados en el AICM

Concordia y Culiacán: los municipios de Sinaloa que encabezan el desplazamiento forzado a causa de la violencia

INFOBAE AMÉRICA
Ejecutado un hombre en Florida,

Ejecutado un hombre en Florida, que con 12 supera su récord de ejecuciones anuales desde 1976

Del grunge al pop latino: los años 90 y una fusión de géneros que sentó las bases del sonido global

Miles por un retrato de Isabel II: las razones detrás del furor por las monedas conmemorativas británicas

Sarampión en las Américas: intensifican el llamado a fortalecer la vacunación ante el aumento de casos

Detenido un hombre por amenazas a la Universidad de Utah tras el asesinato a Charlie Kirk

ENTRETENIMIENTO

El cantante D4vd canceló su

El cantante D4vd canceló su gira mientras continúa la investigación sobre la muerte de la joven encontrada en su Tesla

La suspensión al programa de Jimmy Kimmel: le exigieron pedir disculpas y pagarle a la familia de Charlie Kirk

“Si tienes un problema, ojalá me lo dijeras a la cara y no en mi parachoques”: el día que Lady Gaga casi destroza el auto de un famoso productor

Del Dodge Charger al Lykan Hypersport: los 8 autos que convirtieron a Rápidos y Furiosos en un fenómeno global

Bruce Willis reaparece sonriente junto a sus hijas en medio de su lucha contra la demencia