Nvidia invertirá 5.000 millones de dólares en Intel y codiseñarán chips para inteligencia artificial

La sorpresiva alianza entre las compañías rivales incluye el desarrollo conjunto de procesadores para computadoras personales y centros de datos que puede redefinir el panorama tecnológico global

Logo NVIDIA. Annabelle Chih/Bloomberg
Logo NVIDIA. Annabelle Chih/Bloomberg

Nvidia Corp. acordó invertir 5 mil millones de dólares en Intel Corp. y dijo que ambas desarrollarán conjuntamente chips para PC y centros de datos, un movimiento sorpresivo para ayudar a apuntalar a un archirrival en problemas que hizo subir las acciones de Intel.

Nvidia comprará acciones ordinarias de Intel a 23,28 dólares por acción, anunciaron ambas compañías el jueves. Intel utilizará la tecnología gráfica de Nvidia en sus próximos chips para PC y también proporcionará sus procesadores para productos de centros de datos basados ​​en hardware de Nvidia. Ambas compañías no ofrecieron una fecha límite para la venta de las primeras partes y afirmaron que el anuncio no afecta sus planes de futuro individuales. Las acciones de Intel subieron hasta un 26% en las operaciones previas a la apertura del mercado.

Los nuevos fondos para Intel llegan después de que el gobierno estadounidense acordara adquirir una participación de aproximadamente el 10% en agosto y el presidente Donald Trump asumiera el papel de promotor. La japonesa SoftBank Group Corp., que se ha comprometido a invertir decenas de miles de millones de dólares en la fabricación de chips e infraestructura en la nube en Estados Unidos, realizó una inversión sorpresa de 2.000 millones de dólares el mes pasado, e Intel también está recaudando fondos mediante la venta de activos a inversores. Sus operaciones actuales, afectadas por pérdidas de cuota de mercado, no pueden soportar la carga del gasto intensivo asociado con el intento de fabricar semiconductores de vanguardia.

La alianza entre los dos rivales con sede en Santa Clara, California, subraya cómo ha cambiado el equilibrio de poder en la industria informática. Intel recibe un impulso financiero y acceso a tecnología líder del mercado de una empresa que antes estaba relegada a un nicho marginal en la industria.

Logo Intel. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Logo Intel. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

“Esta colaboración histórica integra estrechamente la inteligencia artificial y la computación acelerada de Nvidia con las CPU de Intel y el vasto ecosistema x86: una fusión de dos plataformas de clase mundial”, declaró Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, en un comunicado. “Juntos, expandiremos nuestros ecosistemas y sentaremos las bases para la próxima era de la computación”.

Intel ofrecerá chips para PC que combinan procesamiento de propósito general con potentes componentes gráficos de Nvidia, lo que le permitirá competir mejor con Advanced Micro Devices Inc., que ha estado ganando cuota de mercado en computadoras de escritorio y portátiles. AMD es el competidor más cercano de Nvidia en chips gráficos. El líder en IA continúa evaluando la posibilidad de externalizar la producción de sus chips a Intel, pero por el momento no tiene planes de hacerlo.

En los centros de datos, donde los aceleradores de inteligencia artificial de Nvidia dominan y han relegado a Intel y a otros a roles menores, Intel proporcionará a su rival procesadores para su integración en algunos productos. A medida que Nvidia combina cada vez más sus chips de IA en clústeres de computación más grandes, se requieren procesadores para gestionar las tareas generales para las que sus semiconductores gráficos no son idóneos.

“Agradecemos la confianza que Jensen y el equipo de Nvidia han depositado en nosotros con su inversión y esperamos con ilusión el trabajo que nos espera mientras innovamos para nuestros clientes”, declaró Lip-Bu Tan, CEO de Intel. “La arquitectura x86 de Intel ha sido fundamental para la informática moderna durante décadas, y estamos innovando en todo nuestro portafolio para posibilitar las cargas de trabajo del futuro”.

Actualmente, Nvidia diseña sus propios procesadores, que funcionan junto con los componentes del acelerador, utilizando tecnología de Arm Holdings Plc. Representantes de la compañía afirmaron que sus planes para los procesadores propios no han cambiado.

Al cierre del miércoles, Intel tenía un valor de mercado de 116 000 millones de dólares, lo que significa que Nvidia adquiere una participación inferior al 5%. Nvidia tiene una capitalización bursátil de más de 4 billones de dólares.

El poder de Nvidia para determinar el futuro de la industria, y ahora el pragmático intento de Intel de colaborar con ella, se basa en el dominio absoluto de Nvidia en la computación de IA. La compañía vio la necesidad de nuevos tipos de chips y software antes del lanzamiento de servicios como ChatGPT de OpenAI y los desarrolló antes que sus competidores. Cuando las empresas más grandes del mundo se apresuraron a construir centros de datos para asegurarse de poder competir en la nueva era de la computación, recurrieron a los chips de Nvidia.

En 2022, Intel tenía más del doble de ingresos que Nvidia. La empresa que dio nombre a Silicon Valley dominaba el sector de la informática, desde portátiles hasta centros de datos, con sus microprocesadores. Sin embargo, tardó en lanzar el tipo de chip acelerador que ofrece Nvidia y no ha logrado hacerse con una cuota de mercado significativa en ese sector.

Este año, Nvidia se encamina a alcanzar unas ventas de unos 200 000 millones de dólares, según estimaciones de Wall Street. En algún momento del próximo año, generará más ingresos por trimestre que los que Intel obtiene en un año. Su unidad de centros de datos por sí sola supera las ventas de cualquier otra empresa de chips.

La incapacidad de Intel para anticipar y aprovechar el gasto en computación específica para IA agravó los problemas que sufría debido a la pérdida de liderazgo en fabricación. Durante décadas, las plantas de Intel contaban con la mejor tecnología de fabricación, lo que mejoraba sus productos, incluso si otros producían diseños comparables.

Ahora se ve obligada a recurrir a Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. para producir sus mejores chips. Las rápidas mejoras tecnológicas de TSMC han permitido a muchas empresas, desde Apple Inc. hasta Nvidia, convertir buenos diseños en productos líderes en la industria.

Bajo el nuevo liderazgo de Tan, contratado a principios de este año para reemplazar al destituido Pat Gelsinger, Intel ha dicho que adoptará un enfoque más abierto, buscando asociaciones y abriendo sus plantas a sus rivales.

(c) Bloomberg

